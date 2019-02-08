19 фото, которые доказывают, что родителем быть непросто

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Нет ничего лучше, чем быть папой или мамой малыша. Правда, нет ничего тяжелее и ответственнее этого. Если не верите, спросите у своих родственников.

AdMe.ru собрал фото, доказывающие, что быть родителями непросто.

1. Вы должны с пониманием относиться к тому, что дети очень активные. А вы — нет

2. Эта малышка не хотела спать одна, но ее кроватка слишком крошечная для папы

3. А это отличный способ отучить ваших детей от газировки

4. Просто знайте, что драку устроила эта милая девочка

5. Это здорово, когда ребенок засыпает в твоей кровати. Но только поначалу

6. «Мама, посмотри, он сам пришел за мной в нашу квартиру!»

7. Ну и как это получилось?

8. «Папа, посмотри, каким красивым стал твой ноутбук!»

9. Вы думаете, утверждение о том, что дети шумные, — это просто шутка?

10. Ну хотя бы ребенок в этой квартире чистый

11. Хорошо, что этот малыш не добрался до молока

12. Зато свадьба вышла веселой

13. У родителей нет никакой личной жизни, но зато им не бывает скучно

14. Когда твоего ребенка воспитывает еще и твой кот

15. Иногда дети просто забывают, как сидеть

16. На самом деле это даже мило, что он попытался помыть книгу

17. Санта и дети знают, что поспать можно везде

18. В такие моменты ты понимаешь, как наши дети похожи на нас

19. Когда твоя дочь рассказывает всем твои секреты

«Моя мама любит сидеть на диване и писать СМС».

А есть ли у вас подобные фото? Делитесь с нами в комментариях!