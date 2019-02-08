19 фото, которые доказывают, что родителем быть непросто
Нет ничего лучше, чем быть папой или мамой малыша. Правда, нет ничего тяжелее и ответственнее этого. Если не верите, спросите у своих родственников.
AdMe.ru собрал фото, доказывающие, что быть родителями непросто.
1. Вы должны с пониманием относиться к тому, что дети очень активные. А вы — нет
2. Эта малышка не хотела спать одна, но ее кроватка слишком крошечная для папы
3. А это отличный способ отучить ваших детей от газировки
4. Просто знайте, что драку устроила эта милая девочка
5. Это здорово, когда ребенок засыпает в твоей кровати. Но только поначалу
6. «Мама, посмотри, он сам пришел за мной в нашу квартиру!»
7. Ну и как это получилось?
8. «Папа, посмотри, каким красивым стал твой ноутбук!»
9. Вы думаете, утверждение о том, что дети шумные, — это просто шутка?
10. Ну хотя бы ребенок в этой квартире чистый
11. Хорошо, что этот малыш не добрался до молока
12. Зато свадьба вышла веселой
13. У родителей нет никакой личной жизни, но зато им не бывает скучно
14. Когда твоего ребенка воспитывает еще и твой кот
15. Иногда дети просто забывают, как сидеть
16. На самом деле это даже мило, что он попытался помыть книгу
17. Санта и дети знают, что поспать можно везде
18. В такие моменты ты понимаешь, как наши дети похожи на нас
19. Когда твоя дочь рассказывает всем твои секреты
«Моя мама любит сидеть на диване и писать СМС».
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Фото на превью Liveinternet.ru