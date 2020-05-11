19 фото, доказывающих, что нет места безопаснее, чем рядом с мамой

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Исследования показали, что животные, особенно собаки, узнают своих матерей, даже когда становятся взрослыми. Связь между матерью и ребенком особенная, это одинаково чувствуют и люди, и животные. Родственные узы и любовь мам делают их нашей «зоной комфорта» и дарят теплое чувство защищенности независимо от нашего вида.

AdMe.ru проникся теплом этих 19 фотографий, доказывающих, что нет места безопаснее, чем рядом с любимой мамой.

1. Гордая мамочка

2. «Доберман моей мамы родила этот милый кексик»

3. «Мне 21, и это мы с мамой на Рождество»

4. Каждому нужна мама однажды и навсегда

5. Купание с мамой

6. «Никогда не забуду этот вечер. Она так гордилась, что я прошла через все и получила свой диплом»

7. «Люблю эту женщину и благодарна за все, что она сделала для меня!»

8. «Сегодня я выхожу замуж. Это мы с мамой»

9. Мамин животик — лучшая подушка!

10. «Это я обнимаю маму после моей свадьбы в прошлом октябре... Это фото делает меня счастливым»

11. «Моя мама хотела сделать одиночное фото как сильная, независимая женщина. А я хотела ей напомнить, что ей никогда не стоит делать это одной»

12. «Беременная кошка, о которой я позаботился, родила 2 котят пару дней назад. Она очень хорошая мама»

13. Обнимашки с мамой лучшие

14. «Люблю это фото из 2000-го с мамой»

15. «У моей козы Чарли родились детки!»

16. «Фото моей собаки и ее щенка с разницей в 4 года»

17. Рядом с мамой всегда хорошо спится

18. «Мой братик обнимает маму во время выпускного из учебного лагеря»

19. Теплое чувство маминых объятий