19 фото, доказывающих, что нет места безопаснее, чем рядом с мамой
Исследования показали, что животные, особенно собаки, узнают своих матерей, даже когда становятся взрослыми. Связь между матерью и ребенком особенная, это одинаково чувствуют и люди, и животные. Родственные узы и любовь мам делают их нашей «зоной комфорта» и дарят теплое чувство защищенности независимо от нашего вида.
AdMe.ru проникся теплом этих 19 фотографий, доказывающих, что нет места безопаснее, чем рядом с любимой мамой.
1. Гордая мамочка
2. «Доберман моей мамы родила этот милый кексик»
3. «Мне 21, и это мы с мамой на Рождество»
4. Каждому нужна мама однажды и навсегда
5. Купание с мамой
6. «Никогда не забуду этот вечер. Она так гордилась, что я прошла через все и получила свой диплом»
7. «Люблю эту женщину и благодарна за все, что она сделала для меня!»
8. «Сегодня я выхожу замуж. Это мы с мамой»
9. Мамин животик — лучшая подушка!
10. «Это я обнимаю маму после моей свадьбы в прошлом октябре... Это фото делает меня счастливым»
11. «Моя мама хотела сделать одиночное фото как сильная, независимая женщина. А я хотела ей напомнить, что ей никогда не стоит делать это одной»
12. «Беременная кошка, о которой я позаботился, родила 2 котят пару дней назад. Она очень хорошая мама»
13. Обнимашки с мамой лучшие
14. «Люблю это фото из 2000-го с мамой»
15. «У моей козы Чарли родились детки!»
16. «Фото моей собаки и ее щенка с разницей в 4 года»
17. Рядом с мамой всегда хорошо спится
18. «Мой братик обнимает маму во время выпускного из учебного лагеря»
19. Теплое чувство маминых объятий
Храните ли вы любимые фотографии со своей мамой?
Фото на превью Carljul / reddit, NonBinaryMan / reddit