19 доказательств того, что в семейной жизни без закаленного характера и чувства юмора никуда
Семейная жизнь нередко полна неурядиц и недопониманий. Однако даже они могут стать уморительными историями, которые можно рассказать за обеденным столом, если посмотреть на них под другим углом и стараться ко всему относиться с юмором.
Мы в AdMe.ru обожаем людей, легко относящихся к жизни, которые всегда успешно уходят от конфликтов в пользу мира в семье. Поэтому не смогли пройти мимо юмористичных и ироничных заметок тех, кто любую ситуацию способен превратить в шутку.
-
Я: «Ты сел на мои очки».
Муж встает: «Где?»
Я: «Раз уж ты встал, можешь принести попкорн?»
Он всегда попадается. © sixfootcandy / Twitter
-
Моя девушка из-за любой фигни вспыхивает как спичка и начинает громко выяснять отношения. Раньше мы очень сильно ругались из-за этого. Но недавно купили чихуа-хуа. И теперь каждый раз, когда девушка затевает ссору, я просто беру зверюгу и вытягиваю на руках перед собой. Чих отвечает ей своим истеричным вяканием, и получается, что она как будто ругается с собакой, начинает из-за этого смеяться, и ссора заканчивается. Неожиданный лайфхак. © Подслушано / Vk
-
Жена призналась, что прячет от меня всякие вкусняшки, чтобы было что поставить на стол, когда приходят гости. Эта информация просто на случай, если вы гадаете, зачем я пригласил вас к нам сегодня. © SladeWentworth / Twitter
-
Жена обычно оставляет мне записки по утрам. Надеюсь, эту она просто не успела закончить:
«Пожалуйста, уходи».
-
В остром бургере моей жены курица была больше, чем булочка, а у меня меньше. И я обязательно использую этот аргумент в будущих спорах. © murrman5 / Twitter
-
Лучший способ заставить мужа убраться на своих полках с хламом, — это переставить с места на место 2–3 вещи. Он замечает изменения, начинает возмущаться, что я лезу и навожу свои порядки, проверяет свою полку на предмет изменений, параллельно выкидывая мусор и аккуратно расставляя то, что просто валялось до этого. Главное, не делать это чаще одного раза в 3 месяца, а то привыкнет и в один момент скажет, что не против, чтобы вы убирались на его полке. © Подслушано / Vk
-
Зима, на улице примерно минус 10. Уже счастливый, но еще чуть-чуть заплаканный ребенок лет трех жадно смотрит на мороженое и явно не собирается идти домой. В паре метров стоит папа и размышляет, как бы поторопить свое чадо.
— Пойдем быстрее домой, мороженое же сейчас растает!
Ребенок в момент ведется и бежит к папе. Хитрость удалась. © Avaly / Pikabu
-
Муж запретил покупать мне новые растения, потому что для них больше нет места. Что ж, получите и распишитесь:
-
Ключ к счастливому браку — это понимание языков любви друг друга. Мой язык любви — похвала. У моей жены — пончики. © XplodingUnicorn / Twitter
-
Сегодня вечером мы собираемся поужинать в шикарном ресторане, и муж перепечатал и прислал мне меню, чтобы я могла «спланировать все свои вопросы к официанту заранее». © Parkerlawyer / Twitter
-
Дети умоляли меня завести домашнего питомца. Я напомнила, что они даже за собой убрать не могут, пока я не заставлю. А значит, за питомцем тоже не будут, и я не хочу. И предложила пари: если они будут поддерживать чистоту в своих комнатах полгода без моих напоминаний, тогда будет питомец. В итоге младшая убирается у себя, забирает вещи и спальный мешок и закрывает дверь на ключ, чтобы комната не загрязнилась, пока она спит в коридоре. © DONT_PM_ME_BREASTS / Reddit
-
Это какой-то закон природы? Шкафчик с пластиковыми контейнерами должен выглядеть именно так?
-
Лежу в больнице с пожилой женщиной, которую каждый день навещает супруг. Приносит ей фрукты, супчики, а перед уходом вкратце пересказывает сериал, который она пропускает из-за больницы. Предложила ей планшет, чтобы смотреть сериал, но она отказалась. Надеется, что супруг за это время подсядет на фильм и в дальнейшем они будут смотреть его вдвоем. © Подслушано / Vk
-
Мы с женой уже 3 дня обсуждаем, стоит ли жертвовать свободным местом на столешнице ради тостера. Жизнь в браке — безумие. © simoncholland / Twitter
-
Забежала к маме на работу на пару минут. Немного поболтали. Дает мне пакет и говорит:
— Это внукам гостинцы. А это тебе шоколадка, съешь ее сама. Чтобы дети не видели и ничего у тебя не просили.
Угадайте, кто сейчас идет по парковке и в одну моську ест шоколадку? Какой же это кайф — знать, что у тебя есть только твоя шоколадка! © LalyFam / Pikabu
-
Муж прислал мне фотку, пока я была на работе, с подписью: «Готов пойти в туалет в темноте, а-ха-ха»:
-
Сегодня видел, как ругается пара глухонемых — муж и жена. Ругаются так сильно, что понятно без слов. В какой-то момент мужику надоело ругаться, и он просто закрыл глаза. Так сказать, досрочно вышел из ссоры, добавил жену в черный список. © TihvinO / Pikabu
-
Ситуация сложилась в одном из заведений столицы. За стол садятся отец и сын (3–4 года).
— Мама сказала, что ты сегодня должен съесть суп. Какой суп ты хочешь?
— Никакой не хочу.
— Мама будет ругаться, если ты не съешь суп.
— Давай маме скажем, что я съел суп, а есть его не буду?
— А давай ты съешь похлебку, а маме скажем, что ты съел суп?
— Давай.
Принесли ребенку борщ, и тот довольный ест, наверняка думая, что они очень ловко обхитрили маму. © TavernaDeadArab / Pikabu
-
Мои родители немного сошли с ума и теперь сидят на сайте знакомств, когда ссорятся. Вот только они не ищут там, с кем погулять, а продолжают издеваться друг над другом. Вчера папа выставил фото, а мама написала ему: «Рядом с болотом тебе и место». А он ей в ответ: «Это болото из твоих слез по мне». И так продолжается каждый раз, пока они не успокоятся и кто-то из них не подойдет обниматься и мириться. Кажется, это моя идеальная история любви и примирения. © Подслушано / Vk
В вашей семье наверняка тоже случались казусы, связанные с детьми, родителями или поведением супругов. Расскажете нам парочку самых ярких?