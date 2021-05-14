19 доказательств того, что в семейной жизни без закаленного характера и чувства юмора никуда

Дети умоляли меня завести домашнего питомца. Я напомнила, что они даже за собой убрать не могут, пока я не заставлю. А значит, за питомцем тоже не будут, и я не хочу. И предложила пари: если они будут поддерживать чистоту в своих комнатах полгода без моих напоминаний, тогда будет питомец. В итоге младшая убирается у себя, забирает вещи и спальный мешок и закрывает дверь на ключ, чтобы комната не загрязнилась, пока она спит в коридоре. © DONT_PM_ME_BREASTS / Reddit