19 доказательств того, что отношения братьев и сестер состоят из гремучей смеси юмора и любви

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Жить с братом или сестрой — это значит делить один сникерс на двоих, драться за любимую игрушку и думать, что «его мама любит больше». Взрослеть с братом или сестрой — это значит учиться ответственности и умению находить компромисс. Вырасти с братом или сестрой — это иметь рядом человека, который всегда поддержит, а возможно, и заменит одного из родителей.

Люди из этой подборки в полной мере узнали, что с братьями и сестрами может быть весело, обидно, непросто, но скучно — никогда. А редакция AdMe.ru с удовольствием погрузилась в теплые воспоминания детских лет.

1. «У моего друга 2 дочери: одной 6 лет, другой — год. Так старшая собрала сестренку на улицу»

2.«Мой сын впервые видит свою новорожденную сестренку»

3. Иногда быть старшим братом или сестрой непросто

4. «Когда я не хочу помогать своему младшему брату раздеться, вот что он делает»

5. «Моему младшему брату было лень убирать „Монополию“, поэтому он просто выбросил ее в ведро»

6. «Мою сестру избаловали. Она превратила комнату, принадлежащую мне, в свою маленькую квартиру-студию»

7. Зато когда младшая сестра или брат достаточно подрастут, грех этим не воспользоваться

8. «Многие думают, что я математик, но это не так. Число пи — 3,14 (14 марта) — это дата, когда меня и моего любимого брата усыновили. Мы были счастливы, что попали вместе в чудесную семью»

9. Хитроумию братьев и сестер можно только поражаться

10. «Однажды в детстве моя сестра, которая училась в средней школе, позвала меня в свою комнату. Она сделала мне прическу, и мы слушали кассеты. Я чувствовала себя горячей штучкой. Это был отличный день»

11. «Старший брат обнимает свою сестричку и поет ей. А она смотрит на него с обожанием»

12. С возрастом отношения становятся только крепче

13. «Мой муж оставил меня этой зимой, превратив мою жизнь в хаос. Я нашла приют в доме брата, который предоставил мне пустующую спальню»

14. «Сестра моей бабули приехала к ней в гости. Они очень дружны. И даже на встречу надели одинаковые кофты»

15. «Несколько лет назад я стал донором костного мозга для брата, у которого был рак IV стадии. И вот только что мы c ним отпраздновали 4 года без этого заболевания»

16. А подколов и юмора в отношениях близких с годами становится только больше

17. «Я узнал, что стану дядей! Правда, моя сестра не слишком оценила мою трактовку ее перевернутого ультразвука»

18.«Моя жена и ее сестра на выставке, посвященной творчеству Стэнли Кубрика»

19. «Перед свадьбой папы его брат „любезно“ предложил ему почистить обувь. Во время церемонии родители преклонили колени перед алтарем. Гости попадали со смеху, когда увидели это»

«Помогите».

Какие занимательные истории происходили у вас с братом или сестрой? Поддерживаете ли вы отношения и как часто видитесь?