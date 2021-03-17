19 доказательств того, что каждый родитель — это тертый калач с багажом приключений

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Родительство — это особый опыт, который требует от нас освоения искусства переговоров и умения мгновенно засыпать в любом месте, овладения техниками убеждения и обладания титаническим терпением. За свои успехи вы получите вагон приключений, небывалые открытия, ну и главные призы — бескрайнюю любовь и стопроцентный восторг.

Мы в AdMe.ru знаем, каково это — быть родителем, поэтому уверены, что сегодняшняя подборка точно поднимет всем настроение.

«Сегодня впервые наступила на Lego. Теперь я официально мама»

В резюме каждой мамы можно добавить: «Знание иностранных языков: детский»

«Сегодня сделал отличную фотографию своих шкодников»

С детьми поводов для гордости становится больше

«Попросила детей сказать, сколько яиц осталось в холодильнике. Цитирую: „Много“»

Типы еды

«Мой ребенок ест шоколад не по правилам»

Дети — это всегда кладезь перлов

«Мой племянник решил попробовать волшебный ластик»

Устами детей

Разбирать хлам, оставшийся от ремонта, так скучно! Но если это задание доверить ребенку, то час тишины обеспечен

«Горжусь своими детьми»

Raincoat — «плащ». Coat — «пальто».

Объяснительная

Учитесь, господа взрослые

«Задание конкурса: рассказать о любимой профессии. Я реву»

Сложный выбор

«Дети сказали, что это собака наследила»

Детские ожидания и реальность

«Моя 4-летняя дочь принесла домой этого человечка из детского сада. У нас с женой пару раз чуть душа в пятки не ушла»