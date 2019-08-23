19 доказательств, что дети своей логикой буквально обезоруживают взрослых

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Как известно, дети мыслят нестандартно, порой даже необъяснимо. Очень часто они вытворяют такое, о чем взрослые никогда бы не додумались. И хорошо, когда под рукой оказывается камера. Иначе в семейных фотоальбомах не сохранились бы кадры с ребенком, который гуляет по лесу обутым в перчатки, или с девочкой, которая решила присутствовать на свадьбе в маске Халка.

Мы в AdMe.ru любим смеяться над непредсказуемыми, но милыми детскими выходками и частенько подобным делимся. Вот очередная порция из 19 проделок маленьких гениев.

Не зря говорят, что лень порождает гениальность

«Я уже 20 минут смотрю футбол, а моя дочь играет с джойстиком и настаивает, что ее команда красных выигрывает»

Он пытается разжечь костер

«Сказали старшим смотреть за малышом, чтобы он не попал в беду»

«Когда мы гуляли по лесу, мой младший брат носил перчатки на ногах. Он просто оставил свою обувь дома»

«Так моя дочь играет в прятки»

«Этот ребенок думал, что его семья оставит его там навсегда (да, я тот самый глупый ребенок)»

«Моя племянница разозлилась, что официант унес ее тарелку. Да, она уже поела и тарелка была пустая»

Этот ребенок присутствует на свадьбе

«Мой 7-летний брат помыл под водой мою игровую консоль, так как экран был грязный»

«Хм-м, может, ему больше понравится другое яблоко?»

«Сестра так остужает свой напиток. У нас есть холодильник, поэтому не знаю, глупо это или все-таки гениально»

«Мой младший брат пытался заблокировать объектив»

Может, это мы неправильно пользуемся ноутбуком?

«Мой брат „для эксперимента“ исцарапал диск с видео со свадьбы наших родителей»

«Он уверен, что выбросил свою руку. И мусорное ведро обратно не отдает ее»

«Попросил своего племянника полить персиковое дерево»

Вы сталкивались с парадоксальной детской логикой?