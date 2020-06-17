19 детей, которые готовы кричать на весь мир о том, какие у них крутые родители

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Гордиться достижениями родителей так же приятно, как говорить им слова благодарности. Чтобы расправить плечи и сказать: «Да, это сделала моя мама (или мой отец)», особого случая не нужно. Например, один приходит в восхищение от того, что папа всю жизнь проработал пилотом. А другой расплывается в улыбке, потому что мама обыграла его в видеоигру. Истории разные, а счастье одно.

Мы в AdMe.ru убеждены, что повод не имеет никакого значения. Важнее наше внимание к родителям и желание проводить с ними как можно больше времени.

«Моя мама решила восстановить свою лицензию медсестры через 20 лет. Я буду ее учить!»

«Мой отец был очень занят работой последние 35 лет. Он прослужил в компании 25 лет и никогда не был по-настоящему счастлив. У него не хватало времени заниматься своим хобби»

«Папа сказал мне, что мечтает стать мастером акварельной живописи. Эту фотографию он прислал мне вчера».

«Это моя мама, которую я редко вижу из-за того, что учусь в колледже. Она решила устроить сюрприз и приехала на мое 20-летие»

«Она никогда не играла в видеоигры, но победила меня. Я просто не мог сдержать свою радость и гордость за нее, когда она выиграла».

«Мои родители в 1988 году на Олимпийских играх в Корее. В тот год отец выиграл золото, он представлял СССР»

«Папа уехал тушить пожары в Новый Южный Уэльс»

«Я всегда говорила маме, что она должна заниматься своим любимым делом — дизайном интерьеров. Недавно она переделала свою кухню»

«После 41 года полетов мой отец официально вышел на пенсию. Пап, я горжусь тобой!»

«В 1986 году мой отец начал строить наш дом»

«Моя мама в день окончания школы медсестер в 1969 году в Мексике»

«Мама хотела только одного: сделать из обычной стены нечто яркое и геометрическое. И ей это удалось»

«Сегодня утром мы с мамой сфотографировались перед выпускным моей сестры. Мама выглядит просто великолепно!»

«Мой отец был рейнджером Бостонского парка примерно в 1980-х годах»

«Этот плющ на лестнице мама выращивала 11 лет»

«Мама сшила мне на день рождения кошачье одеяло! Те двое в очках — мои кошки»

«Мама сделала торт-гамбургер на мое 17-летие»

«Я отправил маме рисунок одного из своих проектов. А она вышила его на коврике»

«Моя мама полностью восстановила свой дом после того, как лесной пожар сжег большую его часть. Она все делала сама, без помощи дизайнеров. Мне стоит приехать к ней и сделать еще пару фото, чтобы показать ее труд во всей красе»

«Папе 71 год, он медик и отказывается уходить с работы! Словами не выразить, как сильно я им горжусь»

«Я попросила отца и отчима проводить меня к алтарю. Сначала папа обиделся на такое предложение, но быстро пришел в себя. И это оказалось прекрасной идеей!»

А о каких поступках или достижениях родителей вам хотелось бы рассказать всему миру? Не стесняйтесь, поделитесь с нами вашими историями или фотографиями в комментариях.