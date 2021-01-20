19 человек рассказали о том, как взрослые не церемонились с ними в детстве

В моей семье никто не понимал, что такое личные границы. Комнату я делила с младшей сестрой, и мама не давала мне закрывать дверь в нее. Замка на двери в ванную тоже не было, а у бабушки была манера врываться, чтобы взять мыло, порошок или положить что-то в стирку. Уйдешь поговорить по телефону к себе, закроешься, говоришь тише. «С кем это ты разговариваешь?» Лет в 12 я стала вести дневник, и через пару месяцев мама позвала меня на кухню. В руках у нее был мой блокнот. У меня внутри все от страха похолодело при мысли, что она все обо мне знает. А она открыла страницу наугад, ткнула пальцем и спросила: «Кто тебя так учил букву Т писать?» Хотя сейчас я думаю, почему она прочитала все, что там было, и обеспокоилась не моим внутренним состоянием, а чертовой каллиграфией. © strongasf**k / Pikabu

Когда я была маленькой, однажды на прогулке в садике я нашла граненое зеленое сердечко размером с ноготь, оно все переливалось, уж не знаю, было ли оно драгоценное или нет. Подошла я к воспитательнице, чтобы показать это чудо, а она посмотрела и говорит: ’’Дай мне, а то потеряешь, придет мама, я ей отдам!" Вот я и отдала. Вечером пришла мама, я ей говорю: «Сейчас ты увидишь, что я сегодня нашла», — и к воспитательнице. А та сказала: «Да она нашла кусок зеленого стекла, я его выкинула!» Luka13 / Pikabu