19 человек рассказали о том, как взрослые не церемонились с ними в детстве
Взрослые часто нарушают хрупкие детские границы и наносят неоправданные обиды. Однако, вырастая, мы нередко сами наступаем на те же грабли. Только под огонь несправедливых замечаний или ограничений попадают уже наши собственные дети.
AdMe.ru убежден, что многих ошибок в отношениях взрослый-ребенок можно избежать, если посмотреть на ситуацию со стороны. И именно это вам помогут сделать следующие истории о незаживающих детских ранах и обидах.
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В моей семье никто не понимал, что такое личные границы. Комнату я делила с младшей сестрой, и мама не давала мне закрывать дверь в нее. Замка на двери в ванную тоже не было, а у бабушки была манера врываться, чтобы взять мыло, порошок или положить что-то в стирку. Уйдешь поговорить по телефону к себе, закроешься, говоришь тише. «С кем это ты разговариваешь?» Лет в 12 я стала вести дневник, и через пару месяцев мама позвала меня на кухню. В руках у нее был мой блокнот. У меня внутри все от страха похолодело при мысли, что она все обо мне знает. А она открыла страницу наугад, ткнула пальцем и спросила: «Кто тебя так учил букву Т писать?» Хотя сейчас я думаю, почему она прочитала все, что там было, и обеспокоилась не моим внутренним состоянием, а чертовой каллиграфией. © strongasf**k / Pikabu
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Когда я была маленькой, однажды на прогулке в садике я нашла граненое зеленое сердечко размером с ноготь, оно все переливалось, уж не знаю, было ли оно драгоценное или нет. Подошла я к воспитательнице, чтобы показать это чудо, а она посмотрела и говорит: ’’Дай мне, а то потеряешь, придет мама, я ей отдам!" Вот я и отдала. Вечером пришла мама, я ей говорю: «Сейчас ты увидишь, что я сегодня нашла», — и к воспитательнице. А та сказала: «Да она нашла кусок зеленого стекла, я его выкинула!» Luka13 / Pikabu
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Мне было лет 15–16, когда мама как-то вернулась домой с работы и еще в домофон сообщила мне, что меня ждет сюрприз. Я визжала от счастья, когда мне мама вручила дворового щенка Чуню — лохматого, кучерявого, с огромными лапами. Целое лето мы пропадали вместе с ним в ближайшей роще, где я учила его командам, просто жамкала... Но вскоре мама объявила, что отдает Чуню моей сестре в деревню, так как брала щенка для нее. По ее словам, я должна была понять, какая дурь — держать в квартире беспородную собаку. Помню, как сидела в роще с Чуней, обнимала, целовала, а он все лизал мне щеки, слизывая слезы. А вечером заехала сестра и забрала мою собаку. © OlgaOlgina / Pikabu
- Мой отец все всегда знает лучше. Вот один случай из моего детства. Едим борщ, я положил себе сметаны в угол тарелки и ем дальше. Отец:
— Размешай сметану в борще, так вкуснее.
А мне нравится есть одну ложку со сметаной, другую — без.
— Размешай сметану!
— Не хочу.
Тогда отец облизывает ложку и бьет ей мне по лбу. Сейчас, в 40 лет, меня ложкой по лбу никто не бьет, но, когда мне звонят родители, я найду тысячу причин, чтобы не ехать, потому что в отношении ничего не изменилось. © Dr.Fa / Pikabu
- Я никогда в детсаду не спала. И вот однажды воспиталка вышла, а ко мне на двуспальную кровать спустился мальчик, Андрей, который тоже не хотел спать. И мы с ним тихо сидели и таскали из матраса перья, дули на них, они летали, и нам было весело. И вдруг вбегает воспиталка: «Что за безобразие, кошмар!» Короче, нас водили в трусах по всему садику, заводили в каждую группу и говорили: «Они сидели на одной кровати и бог знает что там делали!» Я с ужасом ждала маму, которой должны были поведать о том, что ее ребенок делает в часы сна. Мама пришла, ее отвели в сторонку и обо всем рассказали. Поскольку я больше ничего не помню, видно, мама оказалось куда умнее воспиталки. © Уник / AdMe
- Мои дни рождения не праздновались, а все вещи доставались мне от старшей сестры. Но лет в 9–10 случилось чудо: родители купили мне большой набор фломастеров. И я начала творить. Целый год я тайно от всех создавала свой город со множеством семей. У них были дома, мебель, питомцы. У каждого жителя была профессия, своя зарплата, были и цены на товары. Короче, это было бумажное подобие The Sims. И примерно в то же время на дне рождения одноклассницы мне подарили нежно-голубой блокнот, украшенный ракушками. И я начала в нем писать сказку про девочку, которая попала в подводное царство. А в один день я вернулась с прогулки и узнала, что мама устроила уборку. Все мои сокровища, включая фломастеры, блокнот и город, отправились в мусоропровод. Больше к игрушкам я не привязывалась, города не делала, а сказки не писала. © Nechainka / Pikabu
- У меня есть старшая сестра, разница всего год. Всегда чувствовала, что у нее есть на меня обида, она же в ответ отнекивалась. И вот как-то призналась. В далекие 80-е был дефицит, и тут на 4-летие ее крестная, тогда переехавшая на ПМЖ в Эстонию, привезла куклу Эльзу. Тогдашние Кати и Марины не годились ей в подметки. Стройная фигура, шикарные блондинистые волосы, руки-ноги гнутся, голова крутится и наклоняется. Да еще штук 5 платьев в придачу. Сестра не расставалась с ней ни на минуту, холила и лелеяла. Но через неделю родители со словами «Ты уже большая девочка, чтобы играть с этой куклой» отдали игрушку мне. Я с ней не церемонилась, в тот же вечер подстригла красивые волосы, сняла платье и выбросила на детской площадке. Было ужасно стыдно за себя и за своих родителей. Теперь ищу похожую куклу, чтобы как-то загладить обиду. © Подслушано / ideer
- То, что родители в детстве не стучались в комнату, я пережила. Но когда мне уже за 20 было, случилось следующее. Мать грубо распахнула дверь, зная, что я с парнем наедине. Тупо открыла дверь, увидела нас... и знаете, что сказала? «Ребят, вы рыбку или мяско на ужин хотите?» © Karteneya / Pikabu
- Мальчик во дворе обозвал моего брата, я в отместку обозвала того мальчишку нехорошим словом. А мой брат настучал родителям, что я сказала это слово, и меня поставили в угол. Я прислонилась ухом к стене и слушала телевизор у соседей и плакала. Обидно до сих пор, я же его защищала. © Sofia Nikitina / Facebook
- В старших классах писала сочинение по литературе по пьесе «Гроза» Островского. Учительница поставила двойку за то, что у меня было другое мнение. Так взбесило, что я в обход директора пошла в районную газету. Напечатали часть сочинения, директор хвалила за нестандартное мышление, родители тоже. А эта училка двойку так и не исправила, так еще до конца учебы топила. В итоге тройка в году по литературе, а ведь это был мой любимый предмет! © Подслушано / vk
- Мой отец взял меня в кафе, чтобы угостить мороженым, а потом оставил вдвоем с младшей сестрой в аэропорту, чтобы улететь к своей новой жене. Мне было 12, сестре — всего 7 лет. Когда он прошел проверки, он позвонил другу, чтобы тот отвез нас домой. Единственное, что беспокоило отца, — это то, чтобы мы ничего не говорили маме, поскольку он должен был пару тысяч долларов в качестве алиментов и боялся, что она его остановит. Но несмотря на то, что он просил об этом, я рассказал маме всю эту историю. © FillinThaBlank / Reddit
- В 1-м классе на уроке математики я нарисовала девушку. Учительница прикрепила мне рисунок на спину и заставила стоять спиной к классу. Прошло 40 лет, а я помню эту обиду, хотя рисовать не разлюбила. © Елена Середа / Facebook
- В детстве жена с нетерпением ждала подарка на один день рождения. И родители не подкачали: на виду у всего двора и соседских бабушек вручили ей богато украшенную коробку, перевязанную шелковыми лентами. Малышка с азартом развязывала красивые банты, предвосхищая не менее богатый подарок. А в коробке оказалась... убогая, грязная, одноглазая кукла-голыш, явно подобранная на ближайшей помойке. Оценить всю степень разочарования было невозможно. Дочь рыдала, прижимая к себе грязное убожество, жалея не то себя, не то его. А родители хохотали до слез. А потом из-за спины достали новую куклу. Желаемый эффект был достигнут — ребенок был шокирован. Но новую куклу жена невзлюбила, а несчастный голыш был ею отмыт и обласкан. © Lobastik / Pikabu
- До сих пор помню тот день и детскую обиду. Были мы небогатой семьей — случалось, даже на хлеб денег не было. Наступал Новый год, я ходила тогда еще в садик, ну и, естественно, в садике была елка и Дедушка Мороз. В конце праздника всем детям раздали подарки, кроме меня: якобы мы не сдали деньги. Сестра меня привела домой всю зареванную. На следующий день мама пошла выяснять, почему ребенку не дали подарок. Оказалось, деньги, которые мама сдавала, заведующая куда-то заложила. После праздников воспитательница принесла сладкий подарок и попросила прощения. Но эту неловкость, когда ты одна без подарка, уже не забыть. © Подслушано / ideer
- Помню, я стихотворение написала, грустное, про несчастную любовь. Еще до подросткового возраста. Показала маме. А мама стала его читать с таким наигранным, чуть ли не издевательским пафосом, что я стояла и смотрела на нее с ощущением, будто меня по щекам бьют. После этого зареклась свои стихи показывать близким людям. © Татьяна Писарева / AdMe
- В детстве я ненавидела ходить в школу и сад. Учителя и директор воспринимали мою детскую неловкость как тупость и изолировали от других детей в классе. А воспитательница в детском саду даже поставила мой стол лицом к стене, подальше от других ребят. Поддержки у родителей я тоже не находила: они, в свою очередь, тоже считали меня странной. По-видимому, моя мама всегда хотела, чтобы я была похожа на популярных девочек в моем классе, а такая неправильная дочь ей мешала. Чтобы не обременять никого, я стала проводить в своей постели целые дни, объедаясь вкусностями и набирая лишний вес. В подростковые годы придирки к фигуре вылились у меня в анорексию и суицидальные наклонности, и, лишь окончив школу и поменяв страну, я смогла справиться с этими проблемами. © Anonymous / Quora
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23 февраля, 3-й класс, училке надо было выпендриться перед какой-то комиссией. Все дети приходят с папами, а я один, как фикус. Дело в том, что отца у меня не было. Ну начинаются конкурсы, веселье. И главный конкурс: надо забраться на батю, как на гору. Я стою, ко мне подходит училка:
— Что стоишь, не участвуешь?
— Так я ж один.
— Ну и что? Раз один, так стул возьми.
Как у меня полыхнуло — не передать, аж слезы выступили. Ну и дернул я из кабинета.
Директор, мировая женщина, вышла за мной, поговорила и отпустила домой. Пока одевался, слышал, как она учительницу отчитывает. © populusridio / Pikabu
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Мой отец заставлял меня чувствовать себя последним негодяем, когда давал мне что-либо. Как будто заставлял умолять его. Мы были бедны, и деньги, которые у нас появлялись, обычно тратились на его пагубные привычки. Поэтому приходилось восхвалять его и чувствовать вину, если я брал деньги на что-то, даже на еду. Теперь я ненавижу вообще просить о чем-либо. © Praise_Bob_Dobbs / Reddit
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Помню, как-то лет в 11 пришла домой, а там огромный с меня ростом динозавр. В прозрачной упаковке на полу в комнате, мамы пока нет. Я часа 2 ходила вокруг и пускала слюни, и думала даже открыть, но раз запаковано — значит, надо подождать. А мама пришла, взяла меня к знакомой и на моих глазах подарила динозавра полугодовалому ребенку, который только научился сидеть. Разобидевшись в пух и прах, я вытащила из мамы обещание купить мне большую игрушку. Мне уже 25, игрушки, естественно, не было. Но, когда я училась на последнем курсе, эту историю я рассказала в лаборатории, где писала диплом. И через 2 дня моя научная руководительница, замечательный человек и педагог, подарила мне игрушку — не слишком большую, но намного больше, чем у меня когда-либо была. © Bezynazap / Pikabu
Что заставило вас в детстве сильно обидеться на знакомых взрослых или испытать наибольшее разочарование? Каких ошибок, совершенных вашими родителями, вы избегаете в отношении с собственными детьми?