19 человек, которые могли бы горы свернуть, если бы родители не затюкали их своей заботой

Мне запрещено встречаться с друзьями чаще 4 раз в год. Никаких парней — меня отправили в школу для девочек, чтобы исключить даже возможность общения с противоположным полом. Мама и папа ежедневно проверяют историю в телефоне и на компе, чтобы узнать, что я делала в интернете. Нет никакого личного пространства — я даже в туалет хожу с их разрешения. Камеры установлены в каждой комнате, кроме ванной и спальни. Отбой в 22:30. Я сплю в одной кровати с мамой и в той же комнате, где спит отец, «на случай, если я сделаю что-то, чего мне не следует делать». Если я поступлю в Оксфорд, мне все равно придется жить с родителями. И поверьте мне, они будут патрулировать город, чтобы убедиться, что я не делаю того, что они не одобряют. © Anonymous / Quora

Родители развелись, когда мне было 10, остался на попечении мамы. Гиперопека от всего. Я рос замкнутым, неуверенным в себе. Только к 30 годам девушки начали меня замечать и интересоваться мной. Но на свиданиях ближе к 22–23 часам звонила мама и орала, где я. С девушками дальше поцелуев никогда не заходило. Сейчас мне 35, и в мою сторону летят упреки, что я не женился, а внуков уже давно как хочется. И такая злость берет от этих слов. Сейчас есть возможность съехать и снимать квартиру, но ради чего? Я не умею общаться с противоположным полом. Молодость уже не вернуть. Понимаю, что уже, скорее всего, не познаю радость отношений, отцовства. Внутри пустота. © SurlyOgre / Pikabu