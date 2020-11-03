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19 человек, которые могли бы горы свернуть, если бы родители не затюкали их своей заботой

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Иногда родительская забота не знает меры. Водить ребенка за ручку в школу вплоть до выпускного, заставлять надеть шапку мальчика лет 30 или запрещать 25-летней девочке гулять после 22:00 — все это признаки гиперопеки, от которой страдают многие дети любого возраста. Со стороны такие случаи выглядят комично, но внутри подобных отношений разворачивается настоящая драма.

Мы в AdMe.ru считаем, что некоторым родителям стоит посмотреть на себя со стороны и понять, что порой даже благие намерения уберечь ребенка от чего-то плохого могут причинить вред. Возможно, реальные истории людей, которые столкнулись с гиперопекой, станут стимулом для слишком заботливых пап и мам дать своим детям чуть больше свободы.

  • Встречалась с парнем, 34 года. Был женат, развелся, потому что жена изменила. Окей. Приехали один раз в парк, сидим в машине. Вдруг ему приходит сообщение от мамы. Он заводит машину и говорит, что ему надо домой. Почему, спрашиваю. Говорит, мама сказала, что ему завтра рано вставать на работу, пусть домой едет. Круто, да? А насчет измены я поняла причину тоже. Он думал, что супружеский долг надо отдавать раз в месяц. Чаще неинтересно. Хорошо, что у нас до этого не дошло. © leghorn / Pikabu

  • Мне пришлось вернуться домой в нежном возрасте 34 лет, потому что бывший муж выгнал нас с 3 детьми, и мы 4 месяца жили с моими родителями. Четыре. Длинных. Месяца. Однажды в субботу вечером, когда мои дети ушли в гости к друзьям, я сказала отцу, что уезжаю на вечер. Ему нужно было знать, где я буду и с кем. Я объяснила, что иду к подруге с работы, ей под 30, у нее ипотечный кредит, 2 детей и муж. Папа спросил, что мы собираемся делать. Я ответила, что посмотрим фильм, и пошла, но услышала вслед: «А ее родители будут дома?» © surethingsugar / Reddit

  • Зима, решили поиграть компанией в снежки, вспомнили детство. Тут девушка друга говорит: «Весело было, я в первый раз так веселилась!» Я в шутку спрашиваю: «Ты что, детство под замком провела?» Она: «Ну, типа, да». Оказывается, маман и бабушка все детство держали ее в квартире, гулять она не выходила вообще, играла только дома. Тотальный контроль, после школы и университета на первом курсе — домой. Потом она познакомилась с моим другом, который знатно удивился этой истории, предложил просто снять квартиру и жить, учиться. Мать, узнав про такое, сорвалась на дочь и друга, проклятиями сыпала. Итог: друг с девушкой женаты уже 5 лет, на свадьбу мать даже не позвали, не общаются до сих пор. © cyberalex / Pikabu

© depositphotos

  • Мне 22 года, сейчас я живу в университетском общежитии, но каждые выходные обязана возвращаться домой. В комнате нужно быть до 18:00, даже если пары заканчиваются поздно: это неважно. Друзья? Родители считают, что они мне не нужны, потому что у меня есть семья. Естественно, никаких приятелей противоположного пола у меня нет и быть не может. Я не могу иметь хобби, которые не одобряют родители. Для меня это означает отсутствие танцев, рисования, актерского мастерства. Никакой музыки. Родители выбирают, какую одежду я могу носить. Я знаю, что мой протест против этих правил вызовет агрессию, но я уже готова их нарушить. © Sarah Sabrina / Quora

  • До 17 лет меня не выпускали дальше двора нашего дома: не дай бог мама выглянет в окошко, а я не буду в поле ее зрения. В школу водили и забирали за руку, ни о каких «остаться на ночь у подружки» или «сходить в гости к другу через дорогу» и речи быть не могло. Поступила в институт, звонили по очереди через каждые 2 часа и спрашивали, где я и что я делаю. А теперь, когда я стала взрослой, мне ежедневно твердят, что я выросла несамостоятельной и не знаю жизни. © «Подслушано» / VK

© Палата №6 / Vk

  • Мне никогда не разрешали куда-то ходить. До 13 лет родители выбирали, какую прическу и одежду я буду носить. Мне не позволяли брить ноги. Я была единственной 14-летней девушкой в школе с волосатыми ногами. Другие дети смеялись надо мной. Когда я побрила ноги тайком и мама узнала об этом, то она устроила жуткий скандал. Мои первые месячные начались во время уроков. Я пришла домой, ожидая поддержки, но вместо этого мама расстроилась и повторяла только одно: «Ну почему это случилось сегодня?» А потом отказалась отвести меня в магазин за прокладками. Повзрослев, я осталась замкнутой, тихой и тревожной, плохо схожусь с людьми, сомневаюсь во всем, что делаю. Моя самооценка очень низка. © quid__ / Reddit

  • Все детство за ручку с мамой, ни шагу без разрешения ступить не могла. Боялась, что сделаю что-то неправильно — и будут ругать. С мужчинами тоже общаться не научилась. В подростковом возрасте, когда у всех ровесниц уже были парни, сидела дома и учила уроки, дружила с такими же «хорошими девочками». Зато теперь, в 22 года, я только учусь жить так, как сама считаю правильным. И все равно виновата: «Ждешь принца! Можно было бы и попроще к выбору парня относиться, а то без внуков меня оставишь». © cutepotatoooo / Pikabu

  • Есть у меня знакомый, Сергей, который в свое время с отличием окончил Санкт-Петербургский горный университет. Он отправил заявку на участие в экспедиции на арктические архипелаги. Сергей был уверен, что его обязательно возьмут, но телеграмма с приглашением все не шла. И вот, спустя 25 лет после подачи той самой заявки, разбирая шкаф в родительском доме, он находит в вещах своей покойной матушки ту самую телеграмму с приглашением. Он был в бешенстве, держал телеграмму в руках и кричал, а в ответ слышал лишь мамин голос из прошлого: «Сереженька, да как же ты там в Арктике проживешь-то?»; «Не выдумывай, где ты, а где Арктика!»; «Вон, смотри, сколько в городе вакансий хороших». Он говорит: «Сам виноват, быстро отказался от мечты, не был достаточно настойчив, поэтому и не увидел Северного полюса». © IMHONAH / Pikabu

© depositphotos

  • Мне запрещено встречаться с друзьями чаще 4 раз в год. Никаких парней — меня отправили в школу для девочек, чтобы исключить даже возможность общения с противоположным полом. Мама и папа ежедневно проверяют историю в телефоне и на компе, чтобы узнать, что я делала в интернете. Нет никакого личного пространства — я даже в туалет хожу с их разрешения. Камеры установлены в каждой комнате, кроме ванной и спальни. Отбой в 22:30. Я сплю в одной кровати с мамой и в той же комнате, где спит отец, «на случай, если я сделаю что-то, чего мне не следует делать». Если я поступлю в Оксфорд, мне все равно придется жить с родителями. И поверьте мне, они будут патрулировать город, чтобы убедиться, что я не делаю того, что они не одобряют. © Anonymous / Quora

  • Родители развелись, когда мне было 10, остался на попечении мамы. Гиперопека от всего. Я рос замкнутым, неуверенным в себе. Только к 30 годам девушки начали меня замечать и интересоваться мной. Но на свиданиях ближе к 22–23 часам звонила мама и орала, где я. С девушками дальше поцелуев никогда не заходило. Сейчас мне 35, и в мою сторону летят упреки, что я не женился, а внуков уже давно как хочется. И такая злость берет от этих слов. Сейчас есть возможность съехать и снимать квартиру, но ради чего? Я не умею общаться с противоположным полом. Молодость уже не вернуть. Понимаю, что уже, скорее всего, не познаю радость отношений, отцовства. Внутри пустота. © SurlyOgre / Pikabu

  • Знакомая, руководитель детского лагеря, рассказывала. Перед отправкой детей один из пап 15 минут прощался со своим ребенком, после чего малыш плакал еще четверть часа. Потом отец вернулся, чтобы убедиться, что с его ребенком все в порядке. А затем — снова прощание на 15 минут и детские слезы. Это повторилось несколько раз в течение дня. Отец следил за ними в походах, чтобы убедиться, что с его ребенком все нормально. По сути, пока малыш находился «вдали от родителей», ему не давали ни минуты расслабиться и по-настоящему развлечься. © LadyParnassus / Reddit

© Ellingt0n / Pikabu

  • Мой муж — папенькин сынок. Отец, который воспитывал его один, одобрял сыну девушек, говорил, куда пойти на свидание, что подарить, что говорить. Я оказалась самой лучшей, папенька велел полюбить меня, и муж мой так и сделал. А когда мы стали жить вместе, оказалось, что он без отца никуда. А папа и рад: они вместе в автосервис, на рыбалку, в гараж, в баню, на хоккей и на футбол. Каждые выходные оба дня муж не со мной. И только слышно: «Папа сказал», «Папа велел», «Папа попросил», «Папе нужно», «Папа хочет». Муж даже разрешения у него спрашивал на зачатие ребенка, и папуля пока категорически не разрешил. Буду разводиться. © «Подслушано» / VK

  • Моя подруга детства под тотальным контролем родителей и бабки с дедом. В свои 36 не замужем и уже не будет. Пробовала встречаться, но что за свидания, когда с 20:00 начинаются звонки, а если не ответишь, то выезд родни на поиски блудной дочки обеспечен. Образование высшее получила такое же, как у мамы, работать устроила мама в бухгалтерию за соседний стол. © Mellene / Pikabu

  • Однажды моя мама увидела, что я сижу на коленях у парня, и сказала мне на полном серьезе, что знакомая девушка забеременела после таких посиделок (в одежде). Она постоянно вселяла в меня необоснованный страх беременности. Мама моей лучшей подруги была медсестрой, и когда мне было 17, я спросила ее, возможно ли это вообще, и она с таким изумлением на меня посмотрела. © starrkissedsixx / Reddit

© Oleg Elkov / Shutterstock

  • Сегодня я увидела вождя маменькиных сынков. Мужик на вид лет 45, пухляк под 2 м ростом, волосы зачесаны с проборчиком, рубашечка в штанишки, штанишки в носочки, носочки в сандалики. Красавчик, словом. Идет за пожилой женщиной и на всю улицу басом: «Ма-а-ам, ну можно я не поеду к Кристинке, ма-а-ам». На что женщина мило отвечает: «Гошенька, я уже не молода, мне уже внуков нянчить хочется». Кристинка, держись, милая! © «Подслушано» / VK

  • Мы с друзьями пошли в кино. Моя подруга была на одном конце ряда, а ее мама — на другом. Когда на экране появилась фривольная сцена, мама подруги начала кричать ее имя на весь зал и требовать, чтобы она закрыла глаза. © Gold_Experince / Reddit

  • Познакомилась в интернете с парнем. Около 30 лет, с мамой живет, ей же отдает зарплату, и вообще: мама, мама... Разумеется, нехилый такой звоночек. Во время знакомства с мамой звоночек превращается в колокол. Она мне говорит: «Ты как решишь беременеть, просто беременей — и все. У него не спрашивай, он дурачок, как скажешь, так и будет». Потом: «Он у меня к семейной жизни вообще не приспособлен, к кухне я его близко не подпускала. А мужская работа — без отца рос, что он там уметь-то будет». Предлагаю парню переехать ко мне. С опаской наблюдаю за происходящим: кран больше не течет, дверца шкафа починилась, слив в стиралке прочистился. К приходу с работы всегда вкусный горячий ужин. Через пару недель не выдерживаю, спрашиваю: «Что происходит? Ты ж должен быть не приспособленным к взрослой жизни маменькиным сынком. Мне же твоя мама сказала!» В ответ: «А не надо слушать маму. У нас своя жизнь, у нее своя». Живем. Хорошо живем. © 9oo1oo / Pikabu

А вам когда-нибудь встречались дети гиперопекающих родителей? Как на них повлияла излишняя забота?

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