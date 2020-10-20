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19 доказательств того, что семейная жизнь не только лепестками роз усыпана

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Совместная жизнь — самое настоящее испытание на прочность и на крепость нервов. Тестом становится что угодно: плохо вымытая посуда, поход в магазин, привычки в еде. И это не говоря уже о разбросанных носках, которые стали притчей во языцех.

Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем и разделяем боль пользователей соцсетей, которые столкнулись с таким бытовым терроризмом.

«Выбираем с женой ленточку. Подошла ко мне с вопросом, какая лучше»

© arxi89 / pikabu
  • Вы давно женаты? Всегда отвечай вопросом «а тебе какая нравится?». © Unknown author / Pikabu

«Вот так у нас в семье пользуются рулеткой»

© doemaarkoraal / reddit

«Когда попросила мужа купить хлеб»

© niusja / pikabu

«Дорогая купила нитки для вышивки. Заодно на туалетной бумаге сэкономили (нет)»

© dimentro / Pikabu

«Муж: „Сиди спокойно, я хочу нарисовать тебя“. Вы только посмотрите на ноги!»

© Inked_Chick / reddit

«Вот так мой дедушка пьет колу»

© shdhfhrnedb / reddit

«Я попросил жену заполнить наш календарь. Последний раз это делалось в июле. Вот ее обновление»

© uh60chief / reddit

«Это действительно так важно?»

«Моя девушка делает это с зубной пастой каждый раз»

© Dill578 / reddit

«Мой парень сфоткал меня на фоне природы. Люблю его. Пожалуй, это мое лучшее фото»

© Kezy / pikabu

Хотя и девушки иногда могут отличиться

© zikju / pikabu

«Так моя девушка распаковывает продукты»

© TrappaTroopa / reddit

«Моя жена постоянно делает вот так с яйцами. Даже наши щенки не одобряют»

© MoeGunz6 / reddit

«Сосед развешивает белье сушиться вот так»

© distinctagainst / reddit

«Попросила мужа подарить копилку, принес это. Говорит, надежнее будет...»

© marikatani / pikabu

«Как моя мама открывает упаковку с хлопьями»

© Lego_Clone_42 / reddit

«Кто-то съел все корочки...»

© arrowtotheknee13 / reddit

«Вот так складывает мой муж все коробки, которые не влезают в мусорку. И неважно, насколько мусорка полная»

© runningalysaur / reddit

«Так моя невеста загружает посудомойку»

© Pichus_Wrath / reddit

О, это было одной из причин моего развода. © Caprica_City / Reddit

«Так мой брат открывает новую упаковку бумажных полотенец»

© Skullman94 / reddit

Хм, мой кот назвал бы это искусством. © k_chaney_9 / Reddit

Бонус: главное в семейной жизни — сделать правильный выбор

Вот живу с женой почти 20 лет, думал, чем еще она меня может удивить. Я же ее, родную, как облупленную знаю.

В общем, легли спать. Ночью в 2 часа звонит телефон. Я спросонья, ничего не понимаю, беру трубку.
— Алло! — на том конце жена. — Спускайся на кухню... арбуз просто огонь!

P. S. Спустился. © tatmachok / Pikabu

Знакомы ли вам какие-то из этих ситуаций? Или, может, у вас есть свой список того, как родственники могут выводить из себя?

Фото на превью doemaarkoraal / reddit, kingethjames / Reddit
2611916
5k