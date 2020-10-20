19 доказательств того, что семейная жизнь не только лепестками роз усыпана

Совместная жизнь — самое настоящее испытание на прочность и на крепость нервов. Тестом становится что угодно: плохо вымытая посуда, поход в магазин, привычки в еде. И это не говоря уже о разбросанных носках, которые стали притчей во языцех.

Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем и разделяем боль пользователей соцсетей, которые столкнулись с таким бытовым терроризмом.

«Выбираем с женой ленточку. Подошла ко мне с вопросом, какая лучше»

Вы давно женаты? Всегда отвечай вопросом «а тебе какая нравится?». © Unknown author / Pikabu

«Вот так у нас в семье пользуются рулеткой»

Есть экономные люди, а есть жадные. © kingethjames / Reddit

«Когда попросила мужа купить хлеб»

«Дорогая купила нитки для вышивки. Заодно на туалетной бумаге сэкономили (нет)»

«Муж: „Сиди спокойно, я хочу нарисовать тебя“. Вы только посмотрите на ноги!»

«Вот так мой дедушка пьет колу»

«Я попросил жену заполнить наш календарь. Последний раз это делалось в июле. Вот ее обновление»

«Это действительно так важно?»

«Моя девушка делает это с зубной пастой каждый раз»

«Мой парень сфоткал меня на фоне природы. Люблю его. Пожалуй, это мое лучшее фото»

Хотя и девушки иногда могут отличиться

«Так моя девушка распаковывает продукты»

«Моя жена постоянно делает вот так с яйцами. Даже наши щенки не одобряют»

«Сосед развешивает белье сушиться вот так»

«Попросила мужа подарить копилку, принес это. Говорит, надежнее будет...»

«Как моя мама открывает упаковку с хлопьями»

«Кто-то съел все корочки...»

«Вот так складывает мой муж все коробки, которые не влезают в мусорку. И неважно, насколько мусорка полная»

«Так моя невеста загружает посудомойку»

О, это было одной из причин моего развода. © Caprica_City / Reddit

«Так мой брат открывает новую упаковку бумажных полотенец»

Хм, мой кот назвал бы это искусством. © k_chaney_9 / Reddit

Бонус: главное в семейной жизни — сделать правильный выбор

Вот живу с женой почти 20 лет, думал, чем еще она меня может удивить. Я же ее, родную, как облупленную знаю. В общем, легли спать. Ночью в 2 часа звонит телефон. Я спросонья, ничего не понимаю, беру трубку.

— Алло! — на том конце жена. — Спускайся на кухню... арбуз просто огонь! P. S. Спустился. © tatmachok / Pikabu