19 доказательств того, что семейная жизнь не только лепестками роз усыпана
Совместная жизнь — самое настоящее испытание на прочность и на крепость нервов. Тестом становится что угодно: плохо вымытая посуда, поход в магазин, привычки в еде. И это не говоря уже о разбросанных носках, которые стали притчей во языцех.
Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем и разделяем боль пользователей соцсетей, которые столкнулись с таким бытовым терроризмом.
«Выбираем с женой ленточку. Подошла ко мне с вопросом, какая лучше»
- Вы давно женаты? Всегда отвечай вопросом «а тебе какая нравится?». © Unknown author / Pikabu
«Вот так у нас в семье пользуются рулеткой»
- Есть экономные люди, а есть жадные. © kingethjames / Reddit
«Когда попросила мужа купить хлеб»
«Дорогая купила нитки для вышивки. Заодно на туалетной бумаге сэкономили (нет)»
«Муж: „Сиди спокойно, я хочу нарисовать тебя“. Вы только посмотрите на ноги!»
«Вот так мой дедушка пьет колу»
«Я попросил жену заполнить наш календарь. Последний раз это делалось в июле. Вот ее обновление»
«Это действительно так важно?»
«Моя девушка делает это с зубной пастой каждый раз»
«Мой парень сфоткал меня на фоне природы. Люблю его. Пожалуй, это мое лучшее фото»
Хотя и девушки иногда могут отличиться
«Так моя девушка распаковывает продукты»
«Моя жена постоянно делает вот так с яйцами. Даже наши щенки не одобряют»
«Сосед развешивает белье сушиться вот так»
«Попросила мужа подарить копилку, принес это. Говорит, надежнее будет...»
«Как моя мама открывает упаковку с хлопьями»
«Кто-то съел все корочки...»
«Вот так складывает мой муж все коробки, которые не влезают в мусорку. И неважно, насколько мусорка полная»
«Так моя невеста загружает посудомойку»
О, это было одной из причин моего развода. © Caprica_City / Reddit
«Так мой брат открывает новую упаковку бумажных полотенец»
Хм, мой кот назвал бы это искусством. © k_chaney_9 / Reddit
Бонус: главное в семейной жизни — сделать правильный выбор
Вот живу с женой почти 20 лет, думал, чем еще она меня может удивить. Я же ее, родную, как облупленную знаю.
В общем, легли спать. Ночью в 2 часа звонит телефон. Я спросонья, ничего не понимаю, беру трубку.
— Алло! — на том конце жена. — Спускайся на кухню... арбуз просто огонь!
P. S. Спустился. © tatmachok / Pikabu
Знакомы ли вам какие-то из этих ситуаций? Или, может, у вас есть свой список того, как родственники могут выводить из себя?