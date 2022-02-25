19 беременных, чье посещение роддома не обошлось без приключений

Рождение малыша — трогательное и важное событие для женщины. И совсем не хочется, чтобы оно было омрачено нелепыми ситуациями. Однако в жизни не всегда все идет по идеальному сценарию.

AdMe.ru почитал истории о беременных и узнал, что запоминающегося приключилось с ними в роддоме, кроме появления на свет еще одного человечка.

Все-таки гормоны — страшная вещь. Вспоминаю, как после родов меня конкретно переклинило. По возвращении домой мне показалось, что квартира чужая и муж чужой, то есть выглядит все так же, а ощущение такое, будто меня обманывают, и жутко хочется сбежать с дочерью обратно в роддом. Муж вылечил объятиями. © Подслушано / VK

Пока в роддоме лежала, от каждого прочитанного трогательного стиха плакала. Еле отошла. © obayasha / Twitter

В роддоме, где я лежала, ординатором была бывшая одноклассница моего мужа. На очередном обходе она выдала гениальную фразу: «А как твой муж относится к тому, что Инга беременна?» Оказалось, что Инга — это девушка, которая нравилась мужу в школе. Выдержав паузу, я ответила, что искренне надеюсь, что мой муж не имеет никакого отношения к факту беременности Инги. Зачем такие вопросы задавать беременной женщине? © kazizya / Pikabu

Знакомая работает в роддоме. Рассказала забавный случай. Лежала у них женщина, у которой уже было двое сыновей. Они с мужем очень хотели дочь, долго думали и решились на третьего ребенка. Родила она в итоге 2 мальчишек-близнецов. До последнего не верила в результаты УЗИ, надеялась, что ошибка. Такого, говорит, быть не может. Всем отделением ее успокаивали, рыдала до самой выписки. © Подслушано / VK

Во время беременности покупала помидоры и ела как никогда в жизни. А когда лежала на сохранении, мне жутко захотелось черного хлеба с маслом и сыром, аж тряслась вся. Попросила мужа. Он купил, пришел с кирпичиком черного хлеба, пачкой масла и сыром. Я посмотрела на это все и поняла, что перехотела. © dobraya_utra / Twitter

Очень странная история произошла со мной в роддоме. Медсестра подумала, что сошла с ума, когда заполняла документы. Я и еще одна пациентка не просто родились в один день, так еще в один год и в одном и том же маленьком поселке Кемеровской области. Нас обеих назвали Еленами. И через 36 лет мы встретились посреди Питера, чтобы в один день родить наших детей. © Подслушано / VK

У меня было 6 акушерок. Основная заглянула в палату, чтобы проверить, как у меня дела (до этого принимала роды у других), и спросила, может ли она поесть. В итоге я тужусь, моя первая акушерка принимает ребенка, другая помогает, а третья просто сидит в конце комнаты, наблюдает и ест пиццу. © Hydronymph / Reddit

Мама рассказала, что, когда она была в роддоме, подумала однажды, что я задыхаюсь, и начала паниковать. А врачи успокоили ее и сказали: «Ваша дочка вообще-то умеет икать!» © soni0k_ / Twitter

Прошли оформление, завели нас с мужем в родзал. Родзалы индивидуальные, очень уютные. Время тогда было около 2 часов ночи, шел дождь. Заходит акушерка, говорит: «Хочешь, музыку тебе включу? Любую, на твой вкус». А я отвечаю: «Нет, я хочу слушать дождь». Меня потом персонал троллил до выписки, как самую романтичную мамочку, которая хотела рожать под симфонию дождя. © Nana_banana / AdMe

Врачей за заботу пациентки благодарят. Я своим дарила косметику для рук. Но, пока я лежала в роддоме, самым шикарным подарком для работников оказалась колбаса. Всем отделением пиршествовали, а мы в палатах нюхали ароматы. © Salenui / Twitter

Лежала в роддоме, шел 9-й месяц беременности. Одна раздатчица еды была доброй, кормила всех вдоволь, мы наедались. Другая же всем говорила, мол, вот норма, 20 г каши (как сейчас помню, 2–3 ст. л.), а остальную часть еды забирала себе. Роддом был за 300 км от моего дома. Буфета не было. Так и оставалась через день голодная, плакала по вечерам от голода. А этой раздатчице не сделали ничего: по нормам меню же работала! © Подслушано / VK

В роддоме, когда я только появилась на свет, медсестра положила меня на грудь матери. Мама посмотрела на меня и сразу же попросила медсестру поскорее унести меня: «О боже, возьмите ее! Она похожа на мою свекровь!» Лишь годы спустя медсестра рассказала эту забавную историю о том, как моя мать не хотела смотреть на своего младенца, потому что тот был похож на ее свекровь. © Irgendwasaufdeutsch / Reddit

Пока я лежала в роддоме, свекровь перед выпиской решила навести порядок у нас в квартире. Хотела как лучше. И больше всего меня бесит ее «порядок» в моем шкафу с вещами! © yuliankaZ191116 / Twitter

Роды прошли быстро, в процессе я беспокоилась лишь о том, что мы с мужем будем есть на ужин. В итоге я попросила бутерброд без проростков, боясь почувствовать себя плохо из-за них. А муж все-таки взял себе сэндвич с проростками. Следующие пару дней он провел с пищевым отравлением, а я была благодарна за тот сэндвич, который ждал меня после родов. © fizzlediz / Reddit

Когда я лежала на сохранении, муж приносил мне всякие вкусности. И почему-то многие женщины в палате и врачи удивлялись и говорили, что он слишком меня балует. Удивительно, но для кого-то забота мужа о жене считается чем-то ненормальным. © kisselek_ / Twitter

Когда я лежала в роддоме, муж (сейчас уже бывший) спросил: «Когда за следующим?» Ему повезло, что я тогда была без сил и не в состоянии даже встать. © ko_anastasya / Twitter

Я родила сына в маленькой городской больнице. Доктор приехала из своей операционной в больницу, едва успев к моменту родов. И она все еще была в велосипедном шлеме! © CootieM0nster / Reddit

Роддом, выписка с 11 утра. Единственное, чего я хочу, — это попасть наконец домой. Собралась, жду. Мужу на машине до роддома ехать 10 минут. В итоге приезжают с мамой меня забирать только после 14:00. В выходной день. На вопрос: «Почему?» — отвечают: «Мы цветы искали. Весь город объездили в поисках правильного букета!» Мама настояла. А все, чего я хотела, — это попасть домой, закрыть все двери и окна и спать с ребенком. © Whiteprinses / Pikabu

Я купила для ребенка красивый светло-зеленый конверт на выписку, проинструктировала мужа, где этот конверт лежит, накануне выписки еще раз напомнила, чтобы он ничего не забыл. И что же, как вы думаете, он принес в день выписки? Зеленую пластиковую папку! Как я не развелась с ним в тот же миг, до сих пор удивляюсь. © Елизавета Мочалкина / AdMe