AdMe

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку

291124
471

Зрелый возраст — это не повод забыть о своих желаниях и посвятить все время внукам и огороду. Многие современные бабушки и дедушки ведут настолько активную жизнь, что молодежи остается только завидовать и брать пример у старшего поколения.

Мы в AdMe.ru впечатлены тем, как некоторые пенсионеры умеют отрываться на полную катушку, воплощая свои самые нестандартные желания и мечты. Возможно, это мотивирует и вас сделать что-то, на что раньше не хватало смелости?

«Много лет назад моя прабабушка пообещала, что если она доживет до 100, то впервые сядет на мотоцикл. Этот день настал»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© unknown_user / Imgur

«Так мой дедушка отмечает свой 95-й день рождения»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© unknown_user / Imgur

«Моя бабушка, которой 87, всегда завидовала брюкам моей 17-летней дочери. И когда у нее был день рождения, бабушку ждал сюрприз»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© IGotBoredAtMyFamilysChristmasParty / Imgur

«Моя 81-летняя бабушка сплавляется по реке 4-й категории сложности»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© beyondrepentance / Imgur

«В день своего 90-летия бабушка сделала свою первую татуировку. Она выбрала розовую ленту, которая символизирует ее победу в 5-летней борьбе с раком»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© partyspooper / Imgur

«Моя 90-летняя бабушка только что пробежала (не прошла, а именно пробежала!) ее первые 5 км»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© unknown_user / Imgur

«Моя 92-летняя бабушка сказала, что никогда не была у Санты. В это Рождество мы поменяли планы и сделали это»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© unknown_user / Imgur

«Познакомьтесь с моей маленькой корейской бабушкой»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© CrazyBoomer / Imgur

«Моей бабушке 82, и завтра она выходит замуж. А сегодня они с будущим супругом король и королева дома престарелых!»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© giveleoanoscar / Imgur

«Бабушка моего друга нарисовала это, используя только кофе и воду, и заявила, что „это просто набросок“»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© unknown_user / Imgur

«Моя 86-летняя бабушка решила доказать, что она все еще ловкая»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© dadding / Imgur

«Мои родители прислали мне это фото, чтобы показать, как они отрываются в своем обществе пенсионеров»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© Ace497 / Reddit

«Эта бабушка борется с раком и вяжет себе новые волосы»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© mrkhan00 / Imgur

«Вот что сделала моя 80-летняя бабушка, когда ее попросили „одеться как ниндзя“»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© fencefold / Imgur

«Бабушка с детства мечтала играть на виолончели. В 81 год она купила инструмент и занялась самообучением. Это она играет Jingle Bells для нашей семьи на Рождество»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© unknown_user / Imgur

«Мамин пожилой сосед всегда заставляет ее переживать за его безопасность»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© BossSauce_47 / Reddit

«Моя 93-летняя бабушка впервые сыграла с нами в баскетбол»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© ANDtac / Reddit

«Моя бабушка впервые села за штурвал самолета в 86 лет»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© thedecentassassin / Imgur

«Дедушка построил парк развлечений на заднем дворе своего дома»

19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку
© FitzChevalric / Imgur

А у вас есть мечты, воплощение которых вы оставили на пенсионный возраст?

Фото на превью unknown_user / Imgur
291124
471