19 бабушек и дедушек, которые долго держали себя в руках, но наконец-то решили жить на всю катушку

Зрелый возраст — это не повод забыть о своих желаниях и посвятить все время внукам и огороду. Многие современные бабушки и дедушки ведут настолько активную жизнь, что молодежи остается только завидовать и брать пример у старшего поколения.

Мы в AdMe.ru впечатлены тем, как некоторые пенсионеры умеют отрываться на полную катушку, воплощая свои самые нестандартные желания и мечты. Возможно, это мотивирует и вас сделать что-то, на что раньше не хватало смелости?

«Много лет назад моя прабабушка пообещала, что если она доживет до 100, то впервые сядет на мотоцикл. Этот день настал»

«Так мой дедушка отмечает свой 95-й день рождения»

«Моя бабушка, которой 87, всегда завидовала брюкам моей 17-летней дочери. И когда у нее был день рождения, бабушку ждал сюрприз»

«Моя 81-летняя бабушка сплавляется по реке 4-й категории сложности»

«В день своего 90-летия бабушка сделала свою первую татуировку. Она выбрала розовую ленту, которая символизирует ее победу в 5-летней борьбе с раком»

«Моя 90-летняя бабушка только что пробежала (не прошла, а именно пробежала!) ее первые 5 км»

«Моя 92-летняя бабушка сказала, что никогда не была у Санты. В это Рождество мы поменяли планы и сделали это»

«Познакомьтесь с моей маленькой корейской бабушкой»

«Моей бабушке 82, и завтра она выходит замуж. А сегодня они с будущим супругом король и королева дома престарелых!»

«Бабушка моего друга нарисовала это, используя только кофе и воду, и заявила, что „это просто набросок“»

«Моя 86-летняя бабушка решила доказать, что она все еще ловкая»

«Мои родители прислали мне это фото, чтобы показать, как они отрываются в своем обществе пенсионеров»

«Эта бабушка борется с раком и вяжет себе новые волосы»

«Вот что сделала моя 80-летняя бабушка, когда ее попросили „одеться как ниндзя“»

«Бабушка с детства мечтала играть на виолончели. В 81 год она купила инструмент и занялась самообучением. Это она играет Jingle Bells для нашей семьи на Рождество»

«Мамин пожилой сосед всегда заставляет ее переживать за его безопасность»

«Моя 93-летняя бабушка впервые сыграла с нами в баскетбол»

«Моя бабушка впервые села за штурвал самолета в 86 лет»

«Дедушка построил парк развлечений на заднем дворе своего дома»