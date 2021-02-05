19 бабушек, у которых пороха в пороховницах еще надолго хватит

У многих с бабушкой связаны самые приятные воспоминания. И хоть с почтенным возрастом часто приходят определенные трудности, это не мешает бабулям выражать свою любовь и являться примером силы и мудрости для всей семьи.

Мы в AdMe.ru нашли фотографии таких бабушек, которые восхищают своей стойкостью, юмором и заботой. Надеемся, вам тоже станет тепло на душе от этих снимков.

«Моя 103-летняя бабушка до сих пор вручную делает основу для пирога с орехами пекан»

«Моя любимая фотография прабабушки. Обычно она сидела в инвалидном кресле, но на моем выпускном она встала, чтобы продемонстрировать свой новый костюм. Ужасно скучаю по ней»

«Когда 3-летний сын заболел раком, моя 91-летняя бабушка захотела еще сильнее сблизиться с ним. Она записала цвет собак из мультфильма „Щенячий патруль“, чтобы смотреть его вместе с правнуком»

«Кстати, сын излечился, и они с бабушкой все еще смотрят „Щенячий патруль“».

«Пару лет назад бабушка сказала, что из-за депрессии ей трудно даже вставать с постели по утрам. Потом она нашла подругу, и теперь они каждый год берут отпуск и путешествуют»

«Это фотографии, которые она мне только что прислала».

«На черно-белой фотографии прабабушке 30, а сейчас ей 92. Разве она все еще не красавица?»

«Ровно 3 года назад моей бабушке подарили это полотно и набор ниток мулине на день рождения. Вчера она закончила вышивать»

«Приехала к бабуле в гости, а тут такое! Чтобы ушки не мерзли»

«Моя бабушка делала селфи до того, как это стало мейнстримом»

«Бабуля подарила мне свой плетеный шкаф. Я влюблена в него»

«Бабушка повесила ЭТО на семейный холодильник»

«Моя 84-летняя бабушка и я. Наслаждайтесь временем со своими бабушками и дедушками, пока есть такая возможность»

«У бабушки болезнь Альцгеймера. Когда я говорил с ней в последний раз, она меня не узнала. Но недавно она вдруг вспомнила, что я хотел на Рождество в 1997 году»

«Эти джойстик и свитер от нее».

«На этой неделе бабушке исполнилось 98. Это она в униформе медсестры во время Второй мировой войны»

«Вот что связала мне бабушка после того, как я показал похожую картинку»

«2 года назад моя 92-летняя бабушка пережила нападение. Это сегодняшнее фото. Бабуля по-прежнему сильна»

«Если у вас был плохой день и даже если не был, посмотрите на мою 98-летнюю бабулю, одетую в стиле 50-х»

«Прабабушка очень хотела поехать на свадьбу тети за границу, но сломала ногу. Она сказала жениху и невесте, что каким-то образом все равно будет там»

«Когда я стала грумером, бабушка начала присылать мне все книги о собаках, на которые она натыкалась. В моем новом салоне груминга шкаф заполнен книгами от бабули»

«Прабабушка в своих модных очках»