19 бабуль и дедуль, которые метлой выгонят скуку из любого дома

Как бы ни ругали родители бабушек и дедушек за то, как они балуют или опекают детей, безопаснее места, чем рядом с бабулей, для ребенка не найти. А соскучиться рядом с ними не удастся никому: ни взрослым, ни детям.

Редакция AdMe.ru убедилась, что по части выходок бабулям и дедулям нет равных. Но многое из того, что они делают, они совершают из любви к своим внукам и детям. И бонус в конце статьи подтверждает это.

«Моя бабуля совершенно не имеет представления, как работает бутербродница, а мне это всегда поднимает настроение»

«Я сказал деду, чтобы он мне ничего не покупал на день рождения. А он подарил мне игровой автомат с 7 играми»

«Я на диете, и моя бабушка волновалась, что я похудела, поэтому принесла мне „немного еды“. Вот как это выглядит»

«3 года назад к нам переехала бабушка мужа. И в первый же вечер нарядила так средство для мытья посуды. Жить с того момента стало веселее»

«В этом году бабушка подарила мне точно такое же колье, как и в прошлом»

Черника из бабушкиной морозилки уже отпраздновала свое 21-летие

«Мои бабушка и дедушка ждали друг друга на выходе из торгового центра»

«Это одеяло бабушка сшила мне на день рождения»

«Бабушка испекла торт для нашей команды и добавила надпись „Герои“. Но из-за кавычек кажется, что она иронизирует»

Чуткость бабушек не знает границ

«Просто моя бабуля и я»

«Моя 97-летняя бабушка не пользуется компьютерами, но несколько лет назад я нашел мем и отправил его по почте. Оказывается, он еще стоит у нее на прикроватной тумбочке»

«Когда иду к бабушке домой. Когда выхожу из бабушкиного дома».

«Вот как бабушка решила проблему телефонов за столом»

«Моя бабушка думает, что если держать стаканчик мороженого рядом с кондиционером, то оно не растает»

«Каждый год бабушка спрашивает, хочу ли я такой подарок. И каждый год с 14 лет я отвечаю: „Да“»

«Рекорды Гиннесса 2008–2020».

«У деда появилась первая игровая консоль. Хотя у нас 57-летняя разница в возрасте»

Если у ребенка есть бабушки и дедушки, о суровом воспитании можно забыть

«Моя бабушка будто прочитала мой твит о том, что смешные носочки — это лучший подарок. И исполнила мою маленькую мечту»

Быть внуком — значит быть под незримым присмотром навсегда

Бонус: «Мой дед всю жизнь сам собирал эту прекрасную коллекцию во время погружений под воду. И подарил мне ее, когда я родила сына»