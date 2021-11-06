18 взрослых, которые сделают все, чтобы подарить детям крутое детство

Сколько бы мамы и папы ни вкладывали сил в ежедневную рутину — приготовление вкусных блюд, поддержание в доме уюта или глажку школьных рубашек, — лучше всего дети запоминают сюрпризы и непредвиденные обстоятельства. Незапланированная поездка на пляж в будний день, сооруженная посреди двора палатка или поход на маникюр с папой — все это врезается в память куда сильнее вкуснейшей тарелки манной каши.

AdMe.ru подготовил подборку пользовательских фотоисторий о людях, которые своими руками продлевают счастливое детство малышей. А в качестве бонуса предлагаем вам рассказ о том, как можно бороться с детскими страхами.

«Помню, братья брали мой Lego без спроса. Поэтому, когда мой друг попросил сделать для его сына стол для Lego, я сконструировал стол с крышкой и замком»

«Оставила как-то сына у бабушки. Прихожу на следующий день — е-мое! Бабуля к ограде прикрепила палатку. Чтобы детки были довольны, сказала. И ребятня весь день играла в туристов»

«Эту кровать я сделал для своего сына»

«Распечатал тираннозавра размером больше метра и закопал его у себя во дворе, чтобы мои племянницы могли его найти»

«Сделала сегодня своей дочке „суши“»

«Моя девушка была занята, поэтому я решил помочь ей и уложить спать ее дочь. А заодно заплел девочке французскую косу. Это, кстати, моя первая попытка»

«Свекор смастерил для моих детей кухню из старых досок»

«Мы любим дедушку!»

«В ноябре я стал отцом-одиночкой. А сегодня решил пойти с дочками на маникюр. Это был мой первый опыт, и я им весьма доволен»

«Сделал для внучат жены 2-этажную кровать. Там есть светодиодные лампы для чтения и потайные ящички»

«Вот как мой папа раскладывает мои успокаивающие таблетки, чтобы немного подбодрить меня»

«Футбольный мяч. Гол!»

«Дочери нужно было платье для круиза, и я сам ушил то, которое мы купили в комиссионном магазине»

«Завтра у моего сына 5-й день рождения. Он проснется и попадет под душ из воздушных шаров»

«Смастерил для падчерицы кровать и ящики для хранения вещей. Завтра она приедет домой. Переживаю, понравится ли ей»

«Я опубликовал фото машинок, которые сделал для внука. Один человек связался со мной и сказал, что его 2-летний малыш без ума от автобусов»

«Приятно сделать малыша счастливым. Осталось добавить колеса и отослать».

«Сегодня за завтраком 2-летняя дочурка сказала, что хочет походить по пляжу босиком. И мы ехали 3 часа, чтобы просто вместе походить по песку»

«Когда мой 4-летний ребенок просит торт у меня, я иду в магазин. Когда он просит торт у моей мамы, она лепит вручную скелет тираннозавра, „состаривает“ его в какао и укладывает в измельченное в порошок Oreo»

«Многие годы подряд папа подтыкал нам, пятерым детям, одеяло, превращая нас в мумий и русалок. А сегодня я спросила, как он хочет, чтобы я подоткнула одеяло ему. И он ответил: „Русалкой“»

«Купили нам на склад этикеточный принтер. А у меня 5-летняя дочка просто тащится от наклеек. Но отдирать их — мало удовольствия»

«И у меня возникла идея: сделать развивающие задачки. Напечатал на листах задания, а на наклейках — ответы. Клеишь квадрат с числом в нужное место, и получается целая картинка. Ребенок занят и счастлив, а как бонус — считать учится!»

Бонус

В 2 часа ночи мой 8-летний сын закричал. Я подорвался с кровати, остановил дернувшуюся было жену словами: «Спи, я сам», — и прибежал в детскую. Сын лежал и плакал. — Что случилось?

— Мне приснился монстр, такой огромный, черный. А глаза светятся. Еще у него бездонная пасть и страшные когтищи на руках. Он хотел меня проткнуть ими. Я боюсь. Не уходи.

— Это был всего лишь сон. Успокойся. Но он продолжал всхлипывать, вцепившись в мою руку. Мои слова никак не действовали. И тут я вспомнил свое детство и то, что победить страх помогают смех и ассоциации. И сказал: — Если хочешь победить страх, то представь, что этот монстр уменьшается в размерах, съеживается. Его глаза становятся как бусинки, у него появляется острый нос, и он превращается в ежика. В такого милого ежика, который бежит за яблоком, смешно переваливаясь с боку на бок... Так сын выступил в роли творца нового существа из того самого монстра. Мы добавляли монстру новые забавные детали: клоунский нос, уши слона. Сын увлекся, перестал плакать, дрожать. Заулыбался, а под конец даже засмеялся. Более того, он отпустил мою руку и сказал: «Все пап, можешь идти спать, я больше не боюсь». © IvanBrk / Pikabu