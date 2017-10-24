18 трогательных снимков о том, как питомцы ждут появления малышей
Домашние питомцы для многих как дети. И когда в семье действительно появляется ребенок, многие переживают, что животное почувствует себя покинутым.
Чтобы развеять этот предрассудок, мы в AdMe.ru нашли примеры проявления невероятно нежной заботы пушистых созданий о еще не родившихся малышах. Поверьте, такой любви и тепла с лихвой хватит на троих.
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«Моя жена беременна уже 8 месяцев, и кошка только что поняла, что наша дочь вот-вот родится».
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«Жена сейчас на 8-м месяце беременности. И это его излюбленное положение последние 3 месяца».
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«Должно быть, эти кошки чувствуют, что моя жена ждет ребенка. Каждый день... как примагниченные».
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«Она приходит и спит вот так на животе моей беременной жены каждую ночь».
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«Эта кошка — мама. Она знает, насколько трудно порой бывает беременным, и очень любит обнимать мой живот».
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«Я на 9-м месяце беременности. Он научился приспосабливаться!»
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«Вне всяких сомнений, моя собака знает, что я беременна. Раньше она спала на своей кровати, когда мы смотрели телевизор. Теперь она не покидает меня».
Они настолько нас любят, что, кажется, готовы на все. Даже на это:
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«Беременная жена практикуется в пеленании на сбитом с толку щенке».
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«Моей беременной жене было необходимо протестировать новое приобретение».
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«Беременнная жена училась пеленать».
Они самоотверженно готовы защищать малыша
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И больше всех волнуются, когда наступает время ехать в роддом
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Бонус
А порой и совсем не ручные животные проявляют столь трогательные эмоции, словно они — наши самые близкие друзья.
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Фото на превью layneelu / reddit, dzfast / imgur