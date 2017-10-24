18 трогательных снимков о том, как питомцы ждут появления малышей

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Домашние питомцы для многих как дети. И когда в семье действительно появляется ребенок, многие переживают, что животное почувствует себя покинутым. Чтобы развеять этот предрассудок, мы в AdMe.ru нашли примеры проявления невероятно нежной заботы пушистых созданий о еще не родившихся малышах. Поверьте, такой любви и тепла с лихвой хватит на троих.

1.

2.

«Моя жена беременна уже 8 месяцев, и кошка только что поняла, что наша дочь вот-вот родится».

3.

«Жена сейчас на 8-м месяце беременности. И это его излюбленное положение последние 3 месяца».

4.

«Должно быть, эти кошки чувствуют, что моя жена ждет ребенка. Каждый день... как примагниченные».

5.

«Она приходит и спит вот так на животе моей беременной жены каждую ночь».

6.

7.

8.

«Эта кошка — мама. Она знает, насколько трудно порой бывает беременным, и очень любит обнимать мой живот».

9.

«Я на 9-м месяце беременности. Он научился приспосабливаться!»

10.

11.

«Вне всяких сомнений, моя собака знает, что я беременна. Раньше она спала на своей кровати, когда мы смотрели телевизор. Теперь она не покидает меня».

Они настолько нас любят, что, кажется, готовы на все. Даже на это:

12.

«Беременная жена практикуется в пеленании на сбитом с толку щенке».

13.

«Моей беременной жене было необходимо протестировать новое приобретение».

14.

«Беременнная жена училась пеленать».

Они самоотверженно готовы защищать малыша

15.

И больше всех волнуются, когда наступает время ехать в роддом

16.

Бонус

А порой и совсем не ручные животные проявляют столь трогательные эмоции, словно они — наши самые близкие друзья.

17.