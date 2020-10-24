18 типов людей, которых следует держать на расстоянии вытянутой руки

Человек, как известно, существо социальное, и ему необходимо общение. Поэтому в течение жизни мы стараемся находить близких по духу людей, называя их гордым словом «друзья». Но так бывает, что друг оказывается вдруг совсем не тем, за кого себя выдавал, или же мы сами позволяли себе заблуждаться.

Мы в AdMe.ru за мир, дружбу и жвачку, а также за юмор, поэтому решили изобразить в комиксах типажи людей, дружить с которыми непросто. Надеемся, вы улыбнетесь вместе с нами, посмотрев картинки до конца.

Всегда выбирает идеальный момент для звонка

Познается в радости

Не терпит условностей

Умеет утешить

Поднимает вашу самооценку

Рад помочь при любой невозможности

Делает все правильно (не то что некоторые)

Лучше знает, как и где вам найти вторую половинку

Очень ценит ваши труд и время

Никогда не хвастается. Вот совсем

Обладает уникальными знаниями о мире

Умеет поднять настроение

Друг и в огонь, и в воду

Самый экономный человек из всех

Повторяет судьбу влюбленного Пьеро

Считает себя великим психологом

Развивает вашу эмпатию

Умеет порадовать хозяйку жилища