18 советов от мужчин, которые помогут мамам не наломать дров в воспитании сыновей

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Родителям легко запутаться в отношениях со своим ребенком. Из малышей, которым нужна только любовь и забота, дети быстро превращаются в подростков, требующих свободы и личного пространства. Особенно часто дезориентированными оказываются мамы сыновей, ведь у них нет личного опыта, каково это — быть подрастающим мужчиной.

Поделиться знаниями о том, что с мужской точки зрения важно в воспитании сыновей, решили пользователи Reddit. Мы в AdMe.ru выяснили, какие советы повторяются чаще всего, и выбрали самые пронзительные истории, стоящие за ними.

Выполняйте свои обещания. Особенно небольшие, про которые легко забыть. А если у вас не получится, сразу же признавайтесь в этом и старайтесь исправить ситуацию. Так вы сможете воспитать ответственного человека. Вы должны показать ему, как это делается, а не читать об этом лекции. © ZedekiahCromwell

Особенно небольшие, про которые легко забыть. А если у вас не получится, сразу же признавайтесь в этом и старайтесь исправить ситуацию. Так вы сможете воспитать ответственного человека. Вы должны показать ему, как это делается, а не читать об этом лекции. © ZedekiahCromwell Умейте быть строгими: мальчикам нужны границы. Моя мама никогда не приводила в действие свои угрозы. Подростком я делал все, что хотел: прогуливал уроки, выпивал, брал авто без спроса. Она сердилась, но на следующий день вела себя так, будто бы ничего не произошло. В то время я считал, что у меня крутая мама. Сейчас я думаю, что у нее просто не хватало терпения быть настоящим родителем. © lessilina394

Моя мама никогда не приводила в действие свои угрозы. Подростком я делал все, что хотел: прогуливал уроки, выпивал, брал авто без спроса. Она сердилась, но на следующий день вела себя так, будто бы ничего не произошло. В то время я считал, что у меня крутая мама. Сейчас я думаю, что у нее просто не хватало терпения быть настоящим родителем. © lessilina394 Не кричите на своего сына, если злитесь на него: это не заставит ребенка поменяться. Если вы вышли из себя и повысили голос, дайте друг другу место и время, чтобы остыть, и вернитесь к разговору позже. Первое, что инстинктивно делает ребенок, попав в сложную ситуацию, — это пытается дистанцироваться. Дайте ему возможность успокоиться и все осознать, и это подействует лучше, чем крик. © Baelzabub

«Мама знает лучше» — не та фраза, на которой стоит строить отношения с сыном. Это так бесит, когда ты пытаешься защитить свое мнение, свои желания, а тебя не слушают, а просто показывают, кто главный. © RustySeagull

Это так бесит, когда ты пытаешься защитить свое мнение, свои желания, а тебя не слушают, а просто показывают, кто главный. © RustySeagull Мама должна быть вовлеченной в жизнь сына, но не властной. Самыми подавленными и напряженными парнями из моих знакомых всегда были те, чьи мамы контролировали их каждый шаг. © lotsoflukey

Самыми подавленными и напряженными парнями из моих знакомых всегда были те, чьи мамы контролировали их каждый шаг. © lotsoflukey Научите его трудиться. Сначала мама не давала мне ничего делать, потому что я еще маленький и могу что-то испортить. Затем, в подростковом возрасте, она не пустила меня на подработку, потому что мне нужно учиться и я успею еще наработаться. А потом такая: «Эй, ты уже большой. Почему ты не хочешь помогать мне и не ищешь работу?» © KinaZy

Сначала мама не давала мне ничего делать, потому что я еще маленький и могу что-то испортить. Затем, в подростковом возрасте, она не пустила меня на подработку, потому что мне нужно учиться и я успею еще наработаться. А потом такая: «Эй, ты уже большой. Почему ты не хочешь помогать мне и не ищешь работу?» © KinaZy Если вы хотите, чтобы что-то было сделано, просто попросите это сделать. Мужской мозг больше ориентирован на решение конкретных задач. Не стоит злиться на вашего сына, если он не понимает намеков; давайте ему прямые указания. Лучше сказать: «Когда закончишь то, что ты делаешь, вынеси мусор», чем вздыхать: «Никто никогда не помогает мне по дому, мусорное ведро переполнено, придется мне его вынести самой». © bothamliam

Мужской мозг больше ориентирован на решение конкретных задач. Не стоит злиться на вашего сына, если он не понимает намеков; давайте ему прямые указания. Лучше сказать: «Когда закончишь то, что ты делаешь, вынеси мусор», чем вздыхать: «Никто никогда не помогает мне по дому, мусорное ведро переполнено, придется мне его вынести самой». © bothamliam Покажите ему, как готовить. Когда я учился в университете, мой сосед по общежитию вызывал маму каждый раз, когда ему нужно было что-то приготовить. Если же она не могла прийти и он пытался сделать что-то сам, то на это невозможно было смотреть без слез. © Remahlehs

Не иронизируйте над отношениями сына с девушками, пусть вы и понимаете, что это еще не серьезно. Если вы продолжите посмеиваться, он просто не расскажет вам, когда полюбит кого-то по-настоящему. © Mattsterical

пусть вы и понимаете, что это еще не серьезно. Если вы продолжите посмеиваться, он просто не расскажет вам, когда полюбит кого-то по-настоящему. © Mattsterical Не рассказывайте то, чем поделился с вами сын наедине, кому-то еще. Моя мама все время рассказывала все мои секреты своим братьям и сестрам, родным и двоюродным, друзьям, а потом говорила мне: «Ну это же те люди, которым я доверяю!» Что же, я усвоил этот урок и со времен старшей школы не рассказываю маме ничего личного. Она регулярно жалуется на мою скрытность, но извини, мамочка, у меня на это есть весомая причина. © forgottt3n

Моя мама все время рассказывала все мои секреты своим братьям и сестрам, родным и двоюродным, друзьям, а потом говорила мне: «Ну это же те люди, которым я доверяю!» Что же, я усвоил этот урок и со времен старшей школы не рассказываю маме ничего личного. Она регулярно жалуется на мою скрытность, но извини, мамочка, у меня на это есть весомая причина. © forgottt3n Если вы в разводе, не жалуйтесь сыну на его отца. Ваш ребенок любит вас обоих, не принуждайте его выбирать между родителями. Если каждый из вас будет тянуть его на свою сторону, то, когда он станет старше, он будет избегать вас обоих, а вы будете задаваться вопросом, почему же вы не близки. © thebobbrom

Дайте своему сыну немного личного пространства. Мои родители сняли замки в моей комнате, включая защелку на двери в санузел, и заставляли всегда держать двери открытыми. Если они видели, что те прикрыты, то врывались без каких-либо уведомлений. Я переодевался в шкафу, а чтобы хоть немного уединиться, залезал в ванную и включал душ. © pinkytoze

Мои родители сняли замки в моей комнате, включая защелку на двери в санузел, и заставляли всегда держать двери открытыми. Если они видели, что те прикрыты, то врывались без каких-либо уведомлений. Я переодевался в шкафу, а чтобы хоть немного уединиться, залезал в ванную и включал душ. © pinkytoze Покажите ему, что есть много способов быть мужчиной. Пусть он знает, что мужественность заключается не только в том, чтобы быть стойким и непоколебимым, но и в том, чтобы быть снисходительным и добрым. Заведите собаку или кошку и покажите ему, как заботиться о ком-то. © Battlespike1066

Пусть он знает, что мужественность заключается не только в том, чтобы быть стойким и непоколебимым, но и в том, чтобы быть снисходительным и добрым. Заведите собаку или кошку и покажите ему, как заботиться о ком-то. © Battlespike1066 Не забывайте, что мальчики полны энергии. У них должна быть возможность ее реализовывать в физической деятельности, в спорте и играх. Не наполняйте дом хрупкими вещами, а лучше купите велосипед или поставьте шведскую стенку. © BonsaiDiver