18 случаев, когда родители — те еще засранцы по мнению детей

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Как много нужно сил, чтобы понять и принять этот бессмысленный мир, когда тебе всего 5 лет или около того. Почему все идет наперекосяк, а твои бестолковые родители еще и способствуют этому? Редакция AdMe.ru собрала подборку историй о том, что чаще всего расстраивает малышей, и выяснила, как в этом безобразии замешаны родители.

Мама запретила указывать этим пальцем на людей

Бестолковые родители не могут склеить хлеб

Надела кроссовки правильно, но ногам кажется, что надо надеть наоборот

Хотела, чтобы ей накрасили ногти. И ей их накрасили

Мама нашла у себя седой волос, а значит, она уже стареет, скоро умрет и бросит ее

В пакетике с конфетами больше нет конфет. Потому что она их уже съела

Потому что батарейки из пульта нельзя есть

Мама купила для нее и ее любимой куклы одинаковые пижамки

Не разрешили доесть грязь

Мама сказала, что любимый суп сделан из тыквы, которую она ненавидит

Хотела танцевать с любимыми троллями в любимом фильме, но папа не смог засунуть ее в телевизор

Мама не дала потрогать духовку, разогретую до 200 градусов

Хотел стать Росомахой, а мама обстригла когти

Мама не дала доесть тени, потому что жадина

Выяснилось, что день рождения у дедушки, а не у него

Хотела сделать черную маску для лица как у мамы, но отобрали водостойкую тушь

Потому что мороженое не мажется на диван

Пасхальный кролик принес не крашеные, а шоколадные яйца