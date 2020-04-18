18 ситуаций, которые поймет каждый, у кого есть брат или сестра

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Хотя ученые утверждают, что сестры защищают нас от депрессии, а младшие братья улучшают здоровье, все же иногда мы на стенку готовы лезть от их проделок. Внезапно напугать, отобрать любимую толстовку, испортить свадебные фото — эти проказники, кажется, намерены любыми средствами напоминать вам о своем существовании, даже когда вы уже выросли и живете отдельно.

Тем не менее мы в AdMe.ru уверены, что жизнь с сестренкой или братом — лучший подарок, который только могли преподнести нам родители. А герои нашей статьи лишь еще раз напомнят об этом. Как и бонус, который ждет вас в самом конце.

«За каждой младшей сестрой стоит старшая сестра, держащая ногой бутылку с молоком»

Младшие братья всегда преувеличивают проблемы

«Сестра мирно смотрела телевизор, и тут появился я»

«Я женился в выходные, сестра решила, что это фото можно приукрасить»

Когда немного заигрался, но в целом собой доволен

«Мой 6-летний сын очень серьезно на меня глянул и сказал: „Мама, можно я сыграю в Короля Льва?“ Вот что за этим последовало»

«Младший брат ест бургер слой за слоем»

Кажется, этот парень нашел способ быть максимально кратким

«Моему маленькому брату потребовалась именно моя куртка»

«Единственный способ остаться в ванной наедине, когда у тебя есть братья и сестры»

Когда у тебя есть младшая сестра, нельзя расслабляться ни на минуту

«Он только попросил своего 7-летнего брата сделать ему „стариковскую прическу“»

«Как видят сестру все остальные и как вижу ее я»

С кем же еще дурачиться на фото, как не с братом?

«Брат только что преодолел полмира, чтобы меня увидеть, и у меня нет ни малейшего понятия, как так получилось, что мы одинаково одеты»

Главное в жизни со старшей сестрой — не верить ни одному ее действию

«Сестра заменила все фотографии в доме на кадры из „Звездных войн“»

«Вот что бывает, когда родители на работе, а за вами приглядывают старшие братья и сестры»

Бонус № 1: но если серьезно, все мы любим своих братьев и сестер, несмотря ни на какие проделки

«Все началось 8 лет назад, когда желание исполнить свою детскую мечту стало единственным, что смогло перебороть горе от потери брата. Сегодня эта мечта сбылась, мою книгу напечатали. Это для тебя, братишка».

Бонус № 2: братья-близнецы (71 год) по-прежнему встречаются раз в неделю. Один живет в Норвегии, другой — в Швеции

Ну как, узнали в какой-нибудь из ситуаций себя? Или в общении с братом или сестрой у вас есть собственная фишка? Шутки, игра на нервах, любовь и поддержка? Нам интересно знать все.