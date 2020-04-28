18 семей, дома которых скука обходит стороной

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У каждой семьи найдется несколько забавных историй, которые произошли с их ближайшими родственниками. А в домах, где есть дети, скука вообще редко появляется. Людям из сегодняшней подборки повезло с домочадцами, а их истории и фотографии развеют хандру и плохое настроение на раз-два.

Мы в AdMe.ru за повышение уровня эндорфинов в крови, поэтому спешим поделиться весельем, подаренным людьми в сети.

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6. «Моя дочь въехала в фонарный столб, быстро вышла из машины и скрылась с места происшествия»

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9. Когда вы выбросили все свои игрушки из коробки, но все еще не можете найти ту, которую ищете

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12. Когда папа отвечает за креативный ужин

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15. Когда ответственно подошел к вопросу

«Сколько вам лет?». «7 почти 8».

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Расскажите и вы веселую историю, которая произошла в вашей семье.