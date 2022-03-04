18 родственников, проводив которых дверь хочешь закрыть сразу на двойной замок и цепочку

Как оказалось, в 50 % случаев, когда мы думаем, что родной человек или друг нас хорошо понимает, мы ошибаемся. На фоне этого часто возникают конфликты даже между близкими людьми. Единственный способ избежать этого — попробовать разъяснить свою точку зрения другими словами, прежде чем лезть на рожон.