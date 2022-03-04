18 родственников, проводив которых дверь хочешь закрыть сразу на двойной замок и цепочку
Как оказалось, в 50 % случаев, когда мы думаем, что родной человек или друг нас хорошо понимает, мы ошибаемся. На фоне этого часто возникают конфликты даже между близкими людьми. Единственный способ избежать этого — попробовать разъяснить свою точку зрения другими словами, прежде чем лезть на рожон.
А вот помог бы простой разговор в следующих ситуациях, произошедших при общении с родственниками, оставляем судить вам. По крайней мере, мы в AdMe.ru предпочли бы держаться подальше от такой чудаковатой родни.
- Я работала на одну очень состоятельную семью. Однажды их сын, который был проездом, зашел к ним во время обеда. Так его мама объяснила ему, что они его не ждали и у них для него ничего нет (она сварила 4 картошины, и было 2 колбаски). И он так весь обед и простоял на ногах в дверях, не снимая куртку. © Tatiana Kusnetsova / Facebook
- Помню свадьбу моей сестры. Мать жениха притащила огромный узел вещей в простыне. Мы думали, что, наверное, там постельное, одеяло, подушки. Оказалось, все вещи жениха: носки, трусы, майки, рубашки, куртки. То есть она просто сложила все его ношеное добро и преподнесла как подарок. © Татьяна Карпинина / Facebook
- Приехали к подруге родители на несколько месяцев. Ну гости же, поэтому продукты покупаются хозяевами, готовка, уборка, стирка на них же. После обеда спят, после ужина читают новости. А потом хозяева узнают, что бабуля с дедулей всем рассказывают, что ездят детям помогать с внуком и по хозяйству, очень устают и света белого не видят. © kakyr / AdMe
- С полутора лет воспитывался без отца бабушкой и дедушкой и периодически виделся с матерью. Прошло с тех пор 38 лет, и вот недавно мне в соцсети написал «отец». Созвонились, пообщались. Проходит время, звонит мне и просит денег, мол, есть большой долг за электроэнергию. На мой вопрос, а почему остальные дети не хотят помочь, получил ответ: «Ты старший сын и обязан мне помогать». © Unknown author / Pikabu
- 2 дня назад я выписалась из больницы. Годовалая дочка заболела отитом, и — как вишенка на торте — муж позвонил с работы: «У меня ангина». Чтобы ребенок не заболел еще и ангиной, мы с мужем приняли решение, что он поедет болеть на обустроенную дачу. Спустя час мне позвонила свекровь, и я узнала, что я не люблю ее сына и не забочусь о нем, мол, даже супчик ему сварить некому. Но когда я предложила, чтобы она за ним присмотрела, она бросила трубку и даже на звонки сына теперь не отвечает. © Палата № 6 / VK
- Мне было 3 года, когда мама уехала в другой город сдавать сессию, а меня оставила в селе у бабушки. У меня в то время были вьющиеся волосы средней длины. А когда приехала, обнаружила, что я грязная, чумазая... и подстрижена под ноль, поскольку бабуле неохота было заботиться о моих волосах. Добил аргумент бабушки на мамины возмущения: «Ты знаешь, от грязи еще никто не пострадал. А малая, когда я ее стригла налысо, даже не пикнула». © Goldilocks / AdMe
- Пришли мы в гости к родственникам, а там застолье. Гостей угощали пловом. Хозяйка подхватилась, собрала тарелки с остатками еды и понесла на кухню со словами «Сейчас вам тоже плова принесу». Принесла, но немного недоглядела: в моей тарелке оказался фантик от конфеты, который я уже видела в одной из тех тарелок с недоеденным пловом. Видимо, на всех еды не хватило. © marrena / Pikabu
- Брат мужа всегда нарочно дарил детям самые шумные игрушки. И хохотал при этом без умолку, когда они их открывали. Ну он женился, сам стал родителем. И, угадайте, что получил его ребенок? Тут уже ему почему-то было не очень весело. © HIHWUDN / Reddit
- Перед вторым днем рождения дочка сильно разболелась, я тоже чувствовала себя не очень. Звоню отцу, объясняю, что нам не до праздника. Нет, говорит, все равно заедет, надо внучку поздравить. Предупредила, чтобы многого от меня не ждали, сделала пирог, горячее, салатик, посидели чуть-чуть. А через месяц узнаю от сестры, какая я, с точки зрения отца, нехлебосольная — на праздник им скудный стол приготовила, развлечениями не обеспечила. © NeLiza / Pikabu
- Когда мне было 7–8 лет, мне подарили игрушечных Муфасу и Симбу из «Короля льва». Я поехала с новыми игрушками в гости к бабушке, где пробыла 3–4 дня. Уезжая, я не могла нигде найти Симбу. Бабушка говорила, что не знает, где он. Лишь вернувшись через год, я обнаружила его в куче игрушек. Оказалось, она забрала его у меня для других внуков. © unknown author / Reddit
- У меня была свекровь, которая постоянно говорила о том, какая она щедрая и участливая. Возможно, она и была такая, но у нее была склонность делать для вас то, что хотела она, а не то, что хотели вы. Она была из тех людей, которые устраивают для вас пышное торжество, когда вы в открытую говорите ей, что не хотите этого, и при этом постоянно требуют помощи и жалуются на то, как перегружены. © Squiddification / Reddit
- Мне было около 7, я играла со своими игрушками, когда мать меня позвала. Я пришла и увидела маму с моим раскрытым дневником на коленях, рядом была сестра. Та, дескать, прочла в моих записях, что я ненавижу ее — Варьку, — и наябедничала матери. Огорошенная, я схватила дневник, заглянула в него и сказала: «Враки. Там написано, что я ненавижу враки». Мама поняла, что я говорю правду, но все равно разозлилась на меня — на этот раз за плохой почерк. И разрешила сестре переписать все мои записи в дневнике, что та и сделала, попутно высмеивая все, что я написала. © Hermione Smith / Quora
- Нам на свадьбу свекровь «подарила» квартиру. Трясла ключами, незнающие гости аплодировали, а остальные сидели в шоке, потому что эту квартиру в строящемся доме мы взяли в рассрочку и оплачивали сами. © Мама Дорогая / AdMe
- С тетей мужа мы обычно общаемся по телефону 1–2 раза в год. После того как у нас родился второй ребенок, мы созвонились и она сказала мужу: «Твоя мама сообщила, что у тебя родился сын. Поздравляю, но не слишком ли ты стар, чтобы обзаводиться маленьким ребенком?» Мужу на тот момент было всего 42 года. © SuchLovelyLilacs / Reddit
- Свекровь ненавидела меня, потому что я мечтала сделать карьеру, а она по натуре была домохозяйкой. Когда мы с мужем приходили к ней, она смотрела мимо меня и обращалась ко всем остальным в комнате, как будто меня не существовало. В итоге мы с мужем все-таки расстались из-за многолетней несовместимости. Этот развод разбил мне сердце, но подарил ни с чем не сравнимое удовольствие называть ее моей бывшей свекровью. © mamabearette / Reddit
- Папы не стало, и как-то вся родня по папе вдруг о нас с сестрой забыла. И вот идем мы с сестрой по улице — мне 9 лет, сестре — 11 — и видим, как наша бабушка по папиной линии разговаривает с нашей школьной гардеробщицей. Подходим к ним и такие: «Бабушка, привет!» Бабушка поворачивается к гардеробщице и с улыбкой выдает: «Твои внучки?» А гардеробщица же знает нас и отвечает: «Нет, твои». © Ekaterina610 / Pikabu
- На нашей свадьбе мы все расходы взяли на себя, родители в финансировании торжества не участвовали. Праздник еще не закончился, когда ко мне обратился гость с вопросом: «А что, мы уже уходим?» Оказалось, он хотел взять торт, но его уже упаковали. И тут наблюдаю картину: мачеха и тетка мужа собирают еду в пакеты, принесенные из ближайшего супермаркета. Я не выдержала, все забрала и эмоционально объяснила, что так делать не нужно. Отец и мачеха мужа с обидой покинули свадьбу и пару месяцев не общались с нами. © gorodddd / Pikabu
- Я до последнего не была знакома с мамой моего парня. Он предупредил, что мама у него своеобразная, так что я морально была готова ко всякому. Но не к тому, что после фразы «Мама, это Юля, мы с ней 2 года вместе и собираемся пожениться» эта женщина с ужасным стоном схватится за сердце и осядет на пол. Я в панике начала вызывать скорую, но парень меня остановил. Через 5 минут его мать приоткрыла один глаз, посмотрела на нас, открыла второй, поднялась и со словами «А-а-а, так ты серьезно настроен» пригласила нас попить чай, словно ничего не было. © Палата № 6 / VK
Какие своеобразные выходки родственников впечатались в вашу память?
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