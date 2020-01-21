18 пользователей интернета показали своих родственников, которые кажутся двойниками знаменитостей

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Семейные альбомы подчас хранят настоящие сокровища. Дети листают страницы с фотографиями, узнают историю своих предков, смотрят на их лица и порой обнаруживают нечто неожиданное. Например, что дедушка или бабушка как две капли воды похожи на популярного во всем мире актера или знаменитую певицу.

Мы в AdMe.ru любим и неожиданные сходства, и семейные фотографии, а все вместе и подавно.

1. «Рассматривали семейные фотографии, и я вдруг понял, что дедушка по отцу — вылитый Кайло Рен»

2. «Это моя мама на своей первой работе в конце 70-х. Здесь она очень похожа на Пэрис Хилтон»

3. «В 1973-м мой папа выглядел как Эштон Кутчер в „Шоу 70-х“»

4. «А мой — как Дэнни Мастерсон в том же сериале»

5. «Мой дедушка смотрится как испанский Конан О’Брайен»

6. «Мой папа у восковой фигуры Джимми Фэллона. Оказались в центре внимания»

7. «Мой папа выглядел как Стив из сериала „Очень странные дела“. Примерно 1985 год»

8. «Мой дядя напоминал Чака Норриса. Примерно середина 80-х»

9. «Мои горячие родители в 70-х. Мама все еще великолепна, а папа похож на Тома Круза»

10. «Вырос, не представляя, как выглядел мой дедушка, потому что он погиб в 70-х, занимаясь серфингом. Но теперь знаю, что связан с русским Илоном Маском»

11. «Одна из моих родственниц похожа на Лианну Мормонт из „Игры престолов“. 1880-е»

12. «В 80-е мой папа выглядел как пакистанский Бруно Марс»

13. «Мой дедушка на своей свадьбе в 1969 году выглядел как Дэниел Рэдклифф»

14. «Армейский друг моего деда кажется двойником Леонардо Ди Каприо. СССР, начало 1960-х»

15. «Вчера моему старику исполнилось 70 лет. Это он в 1970-е, очень похож на Мэтта Деймона»

16. «Моя прабабушка напоминает Мэйси Уильямс. 1950-е»

17. «В юности моя прабабушка выглядела в точности как Кирстен Данст»

18. «Мой дедушка похож на Тома Хэнкса»