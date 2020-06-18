18 пар, которые доказали, что настоящая любовь никогда не бывает случайной

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На Земле живет более 7,5 млрд человек, и то, что нужные люди продолжают находить друг друга в этом необъятном мире, поражает. Читая реальные истории любви, мы волей-неволей начинаем верить во встречи, предначертанные самой судьбой.

Мы в AdMe.ru узнали у пользователей сети о том, какое значение судьба сыграла в их жизни. Надеемся, что эта романтическая подборка согреет вас и подарит вам улыбку.

«Эта дама в красном — моя мама. Несколько лет назад она заявила, что ее личная жизнь закончена»

«Мне стало от этого безумно грустно, ведь такой чудесный человек достоин глубокой любви. Как вдруг появляется этот озорной мужчина, которого она знала с юности, и вот спустя 18 месяцев он опускается на одно колено. Она смеялась и плакала, ровно как и мы все. Я никогда не видел ее такой счастливой за всю свою жизнь. Она сказала да».

«Мой двоюродный брат (парень слева) оказался на семейном фото своей будущей жены во время поездки в Рио-де-Жанейро за 7 лет до их встречи»

Эта женщина что-то знала

«Время подходило к отпуску. Я купил билеты и рванул на вокзал. В плацкарте было свободно только одно место — рядом с девушкой с короткой стрижкой»

«Чем больше мы общались, тем больше я понимал, что именно она обладает теми качествами, которые я искал в будущей жене. Но когда она вышла на остановке, все, что я знал о ней, — это имя. Когда я бороздил просторы „ВКонтакте“, обреченный на провал, мне пришла заявка на добавление в друзья. Я ей очень понравился, и вот мы уже 7 лет вместе».

«Сегодня 45-я годовщина свадьбы моих родителей. Самое безумное, что они знали друг друга всего 6 недель до того, как поженились. С юбилеем вас, ребята»

«На первом снимке мы двое крайних. Мы дружили еще тогда, когда ходили в подгузниках, но в 2011-м случилось так, что мы начали встречаться»

«На втором кадре мы на скамейке в лагере, где только начали встречаться, а последний снимок был сделан на той же скамейке 4 года спустя».

«Решил найти любовь на сайте знакомств. После применения фильтра я увидел свою судьбу»

«Мои бабушка с дедушкой — двое самых любящих людей, которых я когда-либо встречал. За 67 лет они ни разу не провели ночь порознь»

«У бабушки деменция, но дедушка сказал, что никогда не оставит ее. Пусть она теперь и не узнает его, но она помнит его душу. В детстве, помню, он подкрадывался к ней сзади, когда она мыла посуду, обнимал ее и говорил: „Я люблю тебя“. Именно такой любви я и хочу».

Муж познакомился с женой в 30 лет. Но в своих старых альбомах с фотографиями они нашли то, от чего верящему во вселенский замысел снесло бы башню

Оказывается, в 10 лет они отправились на отдых в одно и то же место и сделали две одинаковые фотографии.

«Нашла старое фото. Сверила даты. Совпадение или нет, но через 3 дня я познакомилась со своим мужем»

Главное в этой жизни — найти того, кто будет любить мультфильмы так же сильно, как и ты

«В это Рождество я был счастлив как никогда. Я был ее лучшим другом 6 лет и все это время любил ее. Однажды я рассказал ей о своих чувствах, и вот к чему это привело»

«Подрабатывал на парашютном поле: накладывал шины неудачно упавшим. Как-то провожу медосмотр новых энтузиастов. И тут она... Улыбается, кудряшки вьются»

«Тот момент, когда „искра проскочила“. Затем всех их заводят в Ан-2, а я наблюдаю с земли, где кто упал. Смотрю, все приземлились, встали, кроме одного. Подъезжаем, ну и кто бы вы думали? Она. Лежит улыбается, встать не может. Отвез в травмпункт, ей гипс наложили. В кино и ресторан она ковыляла со мной на костылях. 7 лет прошло, мы женаты, у нас сын».

Спустя 17 лет после игры в жениха и невесту на карнавале 1926 года Рон и Эйлин Эверест поженились и провели всю свою жизнь вместе, воспитав дочь и внука

«Так я встретил свою вторую половинку»

«Мы с женой познакомились с Beastie Boys. Нам это не стоило ни копейки, потому как до них дошел слух, что мы полюбили друг друга из-за общей любви к их песням»

«Судьба столкнула нас, две противоположности, в буквальном смысле слова. Он моментально влюбился, а в моей голове была одна мысль: „Мы и друзьями не станем“»

«Я сторонюсь людей и терпеть не могу фотографов, а он, фотохудожник и заводила в любой компании, всячески пытался запечатлеть меня на снимках. Жизнь нас сводила и разводила, пока я наконец не увидела в этом взбалмошном юноше родственную душу. Сейчас он — моя первая и единственная любовь. Мы семья, где царит взаимопонимание, коллеги по творчеству, дополняющие друг друга во всем».

Бонус: «Кота Кокса мы взяли котенком. А Рыжая сама приютилась: она просто пошла за парнем прямо до квартиры. Грызлись и мирились больше месяца. Теперь он весь ее мир»

А как вы познакомились со своей второй половинкой? Возможно, вас свела судьба и явно не прогадала?