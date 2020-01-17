18 отцов, которые сорвут с неба все звезды для своих детей

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Папа может все что угодно. Он и дочке ногти накрасит, и сыну пульт отремонтирует, и крестиком вышивать научится. На лету биту поймает и даже дракона остановит при случае. И даже если всю жизнь он не готовил блюда сложнее яичницы, все равно сумеет сотворить настоящее кулинарное чудо, если это нужно его ребенку.

AdMe.ru убежден в том, что для отцов из нашей подборки невозможным является только одно — перестать любить своих детей. Остальное требует лишь железной мужской выдержки и терпения.

Мама ушла в церковь и оставила ребенка с отцом. Но малыш не захотел пить из бутылочки. Смекалистый папа нашел выход

«Папа моей подруги нарисовал на ее родимом пятне птицу, чтобы она чувствовала себя уникальной и красивой»

Мужчина приклеил себе трубку для кормления через желудок, чтобы поддержать сына

«Его маленькая дочка узнала, кем работает папа. Она хотела, чтобы он чувствовал себя в безопасности на высоте. Теперь мужчина носит крылья, подаренные его малышкой»

«Я не могу перестать любоваться фотографией моей маленькой 6-месячной девочки»

«Помню, пап, спасибо...»

От девочки с синдромом Дауна отказывались 20 раз. Ее удочерил одинокий мужчина, который всегда мечтал стать отцом

«Построил для дочери аттракцион с полосой препятствий»

«Я часами играл без перерыва, и пульт перестал нормально работать. Отец его исправил. Теперь работает как новый»

«Каждое Рождество папа с утра достает свои датские сковородки и готовит для всей семьи пончики эблескивер. Я обожаю наблюдать за тем, как он их переворачивает»

Защитник для маленькой принцессы

«Нам с женой говорили, что мы не можем иметь детей. А 2 дня назад мы впервые увидели нашу дочурку. Я никогда не был так счастлив»

«Моя жена ушла с друзьями, а я отправился на свидание»

«Стал папой больше 21 года назад»

Папа пришел прямо с работы на совместное занятие вечерними танцами с дочерью

Начинающей художнице была нужна модель

Спасает сына от столкновения

Больной раком отец ведет дочь к алтарю при помощи терапевтической команды

Бонус

Сидела я в 2004 году в декрете с дочерью. Пыталась крутиться, удаленно подрабатывала, но много ли без нормального интернета дома заработаешь? Вся обносилась страшно, про уход за собой и вспоминать нечего. Помню, стою в супермаркете перед полкой и думаю, купить или не купить молочко «Чистая линия»... Вроде надо, но... 40 рублей! А еще мне очень хотелось... йогурт. Я обожала «Даниссимо», но о нем тогда и мечтать не могла, просто йогурт, сливочный. Пришла я в тот день домой и рассказываю, как за покупками ходила и как хотела йогурт купить, а купила хлеб и памперсы. Папа мой валяется на диване пузом кверху. Вроде и не слушает, сам уши греет. И вдруг поворачивается ко мне и говорит так важно, рассудительно: — Катька, а вот ты знаешь, как умные люди говорят? Когда тебе плохо — читай Библию! Я аж поперхнулась от гнева, обиды — целой бури чувств. Но пока я набирала воздух, чтобы обрушиться на него со всей силой своего уничижительного сарказма, папа, безмятежно улыбаясь, потянулся рукой к книжной полке и снял с нее Библию. Перелистал. Вытащил спрятанную между страницами тысячу рублей и протянул ее мне. © tttuksa / Pikabu

Какие маленькие и большие подвиги совершил в детстве папа для вас? Может быть, вы сами являетесь отцом, который проявлял чудеса находчивости и имеет свои секреты воспитания детей? Поделитесь ими с нашими читателями.