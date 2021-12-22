18 неподражаемых бабушек, которые отжигают похлеще, чем внуки на дискотеках
Если попросить человека подобрать ассоциацию к слову «бабушка», он с большой долей вероятности выдаст фразу «безграничная любовь». Эти женщины потчуют внуков вкуснейшими пирожками, радуют вязаными обновками и окружают такой заботой, о которой можно басни слагать.
Мы в AdMe.ru всегда с умилением изучаем посты пользователей, которые посвящены любимым бабулям и их причудам, и просто не можем не показать вам эти фото.
«В 100 лет у бабули появилась первая пара кроссовок»
«Бабушка сварила борщ и дала мне его с собой»
«Несколько лет назад бабуля сшила мне к Рождеству прихватки»
«Важные новости! Моя бабулита наконец-то научилась пользоваться камерой и прислала мне березку»
«Подарили бабушке портативную колонку, и она связала сумочку для нее»
«Моя бабуля посреди бела дня»
«Хороший мальчик терпеливо ждет, пока бабушка починит его любимую игрушку»
«Смеюсь в голос: мне бабуля трусы купила. Как бы мягко намекнула»
«Моя бабушка никогда не смотрела мультсериал про Губку Боба, но умудрилась связать это для меня»
«Вот как Ба прислала мне в колледж печенье»
«Эту хулиганку бабушка нашла прикованной у заброшенного дома, забрала и откормила»
«Не жизнь, а комедия. Испачкала штаны, и бабушка дала платье. Но штаны наказала не снимать»
«Моя бабушка на модном показе, в котором участвуют пенсионеры. Она самая красивая»
«Бабушка принесла в комнату цыплят, чтобы сфотографировать их для меня»
«Я: сдала преддипломную практику.
Мама: «Молодец, я в тебе и не сомневалась».
Тем временем бабулита:
«Зацените, что бабушка подарила»
«Бабушка купила мне трусы. Даже комментариев не надо, и так все понятно»
«Бабушка отжала у меня пижаму, и я сейчас задохнусь от смеха! Помогите!»
А какие причуды есть у ваших бабушек? Как они выражают свою любовь и заботу к вам?
Фото на превью galyakevitch / Twitter
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