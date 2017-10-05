18 женщин, которым чертовски повезло с мужьями

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Дорогие костюмы, бизнес-встречи, важные звонки — кажется, все это было для отвлечения внимания. Когда их никто не видит, серьезные мужчины оказываются способны на невероятные нежности. AdMe.ru собрал примеры трогательных и смешных поступков взрослых мужчин, которые растопят ваше сердце.

Сыну предстояло пойти в первый класс с загипсованной ногой. Муж сделал все, что мог, чтобы ему не было так неловко

Иногда муж устраивает для нашей кошки «тур» по дому, чтобы она могла понюхать все, что ей хочется

Муж прикрепляет этот ролик везде, где я не могу его достать, чтобы вывести меня из себя. И у него получается

Убейте меня, если я когда-нибудь упущу этого парня

Поймала мужа с поличным. Сказал, что пошел на пробежку

Любимый согласился взять собаку из приюта, только если это будет МОЯ собака. Знакомьтесь, это Джейкоб — лучший друг моего мужа

Муж сделал нам блинчики в виде Тупака и Бигги на завтрак

После операции бабушка не могла делать себе прическу, поэтому дедушка помогает ей

Услышала как муж уговаривает собаку сидеть спокойно, зашла и увидела это

Это лучшая валентинка от него

По-моему, муж сломал нашу собаку

Муж предложил помочь со стиркой. У меня нет розовых полотенец. Я ненавижу розовый

Он сомневался насчет слинга для ребенка. Сегодня нашла это в своем телефоне

Момент, когда муж и наша собака заметили меня в соседней машине

Он утверждает, что шлем действительно помогает в игре

Мой парень нарисовал это в детской моего сына

Застала мужа, танцующего с нашей кошкой медляк

«После победы над раком мы наконец-то смогли завести ребенка. Знаете, настоящие мужчины берут заботу о ребенке на себя, пока мама отдыхает после пройденных испытаний. Так что соберитесь, парни, и будьте мужчиной ее мечты!»