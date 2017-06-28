18 крутых игрушек, которые влюбили в себя весь мир

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Родители привыкли оценивать игрушки по качеству, безопасности и цене. А у ребенка оценка куда проще: не можешь оторваться — значит, игрушка что надо. И неважно, какого ребенок пола, из какой он страны или сколько ему лет (хоть бы и 30).

Все мы просиживали часы за лего, резались в сегу или дурачились с Барби. Но были и другие, не менее увлекательные штуки.

Редакция AdMe.ru решила вспомнить, какие еще игрушки покоряли сердца детей и родителей по всему миру.