18 бабушек-зажигалок, которые и молодежь за пояс заткнут
Бабушки кормят нас пирожками и блинами, да так, что не встанешь. Они вяжут теплые носки, без которых не выжить морозной зимой, а выращенные их руками овощи — просто объедение. При этом они в свои годы не теряют оптимизма и умеют дурачиться совсем как дети.
Мы в AdMe.ru с улыбкой на лицах разглядываем снимки, которые рассказывают о бабушках и их жизни, и радуемся, что они у нас есть — такие разные и потрясные.
«Пожилая женщина на почте, проверяя посылку: „Кася, смотри, платье тебе новое пришло!“ Оборачиваюсь на Касю»
Бабушкина мудрость
«Бабуля: „Пусть хоть от одного мужика в этом доме будет польза“»
«Бабушка связала себе сумку из пластиковых пакетов»
«Как бабушка готовит на горячем масле»
«Бабушка сказала, что я сладкий, как пирожок, и испекла это»
Они знают, как поднять настроение
«Бабушка в своей шляпе из коробок для пилюль к показу мод готова!»
«Иногда мы теряем нашу бабулю»
«Мы с бабушкой провели целый день в свадебных платьях! Я — в мамином, а она — в своем»
«Бабушке не нравится, как отец водит. Поэтому она решила просто не смотреть на дорогу»
«Бабушка купила отдельную кровать для своей кошки»
«Бабуле сказали: „Больше никаких пончиков!“»
Когда бабушка ценит собаку больше, чем тебя
«Остановились с бабушкой в отеле. Она оставила свою косметичку открытой»
Бабушка: не хочет собаку. Семья: все равно заводит собаку. Бабушка и собака
Как правильно одеваться для посещения царских палат. Бабулечки — мастера маскировки!
«Бабушка сказала, что мое нижнее белье неприличное. Смотрите, что она прислала мне по почте»
Расскажите о своих бабулях: как они заботятся о вас и какие у них причуды.
Фото на превью MadiBalfe / Twitter
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