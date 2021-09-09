18 бабушек-зажигалок, которые и молодежь за пояс заткнут

Бабушки кормят нас пирожками и блинами, да так, что не встанешь. Они вяжут теплые носки, без которых не выжить морозной зимой, а выращенные их руками овощи — просто объедение. При этом они в свои годы не теряют оптимизма и умеют дурачиться совсем как дети.

Мы в AdMe.ru с улыбкой на лицах разглядываем снимки, которые рассказывают о бабушках и их жизни, и радуемся, что они у нас есть — такие разные и потрясные.

«Пожилая женщина на почте, проверяя посылку: „Кася, смотри, платье тебе новое пришло!“ Оборачиваюсь на Касю»

Бабушкина мудрость

«Бабуля: „Пусть хоть от одного мужика в этом доме будет польза“»

«Бабушка связала себе сумку из пластиковых пакетов»

«Как бабушка готовит на горячем масле»

«Бабушка сказала, что я сладкий, как пирожок, и испекла это»

Они знают, как поднять настроение

«Бабушка в своей шляпе из коробок для пилюль к показу мод готова!»

«Иногда мы теряем нашу бабулю»

«Мы с бабушкой провели целый день в свадебных платьях! Я — в мамином, а она — в своем»

«Бабушке не нравится, как отец водит. Поэтому она решила просто не смотреть на дорогу»

«Бабушка купила отдельную кровать для своей кошки»

«Бабуле сказали: „Больше никаких пончиков!“»

Когда бабушка ценит собаку больше, чем тебя

«Остановились с бабушкой в ​​отеле. Она оставила свою косметичку открытой»

Бабушка: не хочет собаку. Семья: все равно заводит собаку. Бабушка и собака

Как правильно одеваться для посещения царских палат. Бабулечки — мастера маскировки!

«Бабушка сказала, что мое нижнее белье неприличное. Смотрите, что она прислала мне по почте»