18 колких заметок от родителей, которые любят своих детей и все же очень от них устают

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Дети — это счастье и в то же время причина множества хлопот в жизни людей, однажды ставших родителями. Но если раньше мамы и папы переживали эти трудности в одиночку, то с развитием интернета каждый из нас обрел уникальную возможность подсмотреть за другими. И благодаря людям, которые в открытую делятся своими мыслями в соцсетях, мы все теперь знаем, что растерянность в сложном процессе воспитания детей — это вполне нормально.

Мы в AdMe.ru бесконечно восхищаемся людьми, которые не только не замыкаются в себе из-за неприятностей и стресса, но и смело дают им отпор в виде саркастичных шуточек и искрометных заметок, которые прекрасно разгружают психику. Именно этим полезным навыком обладают родители из нашей подборки, которые, конечно же, любят своих детей, но вместе с тем не упускают возможности в юмористичной форме обсудить как их глупые выходки, так и свою усталость.

Я была в магазине игрушек со своим сыном. Он хотел какую-то дорогую безделушку и уже собирался закатить истерику, но я решила его опередить. Прежде чем он начал истерить, я села на пол и начала громко плакать и орать, что не хочу покупать игрушку. Мой сын был очень смущен, сотрудники и покупатели смотрели с опаской. Да, я разыграла нехилую сцену, зато после этого он больше никогда не капризничает.

Я тут случайно сам нажал кнопку смыва на унитазе, вместо того чтобы дать это сделать своему ребенку. Оказалось, что в детском сообществе это преступление, карающееся смертью. © daddydoubts / Twitter

Мой ребенок хочет делать все самостоятельно. И это было бы прекрасно, если бы он не делал все из рук вон плохо. © Swishergirl24 / Twitter

Я: «Я очень стараюсь не лгать своим детям».

Также я: «Мы не можем пойти в парк, он закрыт». © pro_worrier_ / Twitter

Также я: «Мы не можем пойти в парк, он закрыт». © pro_worrier_ / Twitter Мои дети хотели узнать, каково это — быть матерью. Поэтому я целый день ходила за ними и донимала вопросом «Почему?», пока они не разревелись, а потом еще съела целый шоколадный торт. © sarcasticmommy4 / Twitter

Быть родителем — это одновременно считать, что дети — цветы жизни, и хотеть, чтобы все убрались к черту и оставили тебя в покое. © Lhlodder / Twitter

Когда твой ребенок ведет себя так, словно детское кресло пытается его съесть.

Представьте, что до конца самого долгого фильма, который вы когда-либо смотрели, осталось всего 5 минут, но он вдруг начинается заново, потому что был пропущен какой-то важный момент. Это пример того, как мой ребенок рассказывает истории. © simoncholland / Twitter

50 % родительства — это попытки понять, стоит ли шум, доносящийся из соседней комнаты, того, чтобы встать и посмотреть, что там происходит.

Я: «Я в последний раз тебе говорю — прибери бардак в своей комнате!»

6-летка: «Отлично. А то мне уже надоело это слышать». © Lhlodder / Twitter

6-летка: «Отлично. А то мне уже надоело это слышать». © Lhlodder / Twitter Возможно, это пассивно-агрессивное поведение, но, если моя дочь еще хотя бы раз разбудит меня рано утром в воскресенье, я оторву трубочку от ее коробки с соком, когда буду собирать ей ланч в школу. © simoncholland / Twitter

Учу свою дочь-подростка водить машину.

Я: «Я ждала этого момента долгие годы, милая».

Она: «Не лучше ли тебе сидеть спереди?»

Я: "Не, сзади лучше. *начинает пинать спинку ее кресла* © mommajessiec / Twitter

Я: «Я ждала этого момента долгие годы, милая». Она: «Не лучше ли тебе сидеть спереди?» Я: "Не, сзади лучше. *начинает пинать спинку ее кресла* © mommajessiec / Twitter Задачка: если вы дадите своему 2-летнему ребенку стакан яблочного сока, он выпьет его и попросит еще, вы нальете, он снова выпьет, а потом накричит на вас из-за того, что на самом деле не любит яблочный сок, сколько алкоголя вы успеете выпить к полудню? © MumInBits / Twitter

Когда все, чего ты хочешь, — это поесть, но твои руки уже заняты.

Я думала, что, став родителем, буду говорить своему ребенку: «Ты изменишь мир». Теперь же, действительно став родителем, я говорю: «Перестань лизать окно». © MyMomologue / Twitter

Этот неловкий момент, когда ребенок обращается к тебе за мудрым советом, а ты такая: «Дорогой, я даже не знаю, какой сейчас день недели». © Lhlodder / Twitter

Я, указывая на ребенка: «Поменяешь?»

Муж: «О господи, я так рад, что ты тоже этого хочешь! Да, конечно, давай сделаем это!»

Я: «Поменяешь подгузники, а не ребенка, я это имела в виду».

Муж: «О господи, я так рад, что ты тоже этого хочешь! Да, конечно, давай сделаем это!» Я: «Поменяешь подгузники, а не ребенка, я это имела в виду». Стать родителем — это как играть в компьютерную игру, в которой ты пропустил этап обучения и теперь просто бессмысленно бегаешь, понятия не имея, как это все работает. © DaddingAround / Twitter

Терпеть не могу ситуацию, когда иду прятаться от своих детей в шкафу, а там уже прячется от меня муж. © sarcasticmommy4 / Twitter

Разговор с дочерью:

— Скоро ты вырастешь и поступишь в университет.

— А что такое «университет»?

— Ну... Вот у тебя есть любая информация бесплатно в интернете, но мы с папой будем платить по 100 тысяч в год, чтобы тебе это все объяснял какой-то старик-профессор, но объяснял так непонятно, что ты в конечном итоге все равно все узнаешь сама из интернета.