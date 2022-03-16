18 историй, которые доказывают, что с детьми и животными соскучиться не успеешь

В интернете есть много роликов с реакцией домашних любимцев на появление в семье ребенка. Кто-то из питомцев испытывает ревность к своим хозяевам, кто-то относится к событию равнодушно, а порой любимый Васька или Рекс сразу же решает стать лучшим другом для маленького члена семьи.

Мы в AdMe.ru решили раскрасить ваш день добрыми историями о дружбе животных с юными проказниками.

Моя младшая дочь (7 лет) — жуткая неряха! Устроит беспорядок в своей комнате за 10 минут. Куча из вещей на полу, за диваном, под кроватью, под столом. Разговоры, крики, наказания — не доходит! Достала уже своими мусорками даже моего 5-летнего кота. А кот — редкостная чистюля (приучен к лотку, ни разу не гадил) — начал ходить в туалет прямо на эти кучи. И отучил! Вот такой вот помощник. © Подслушано / VK

Дочь не разрешает нашей собаке лежать на своей кровати. Смешно наблюдать, как после ухода дочери, услышав поворот ключа с обратной стороны входной двери, собака молча укладывается на ее кровать. Заслышав звонок в дверь, она суетливо перемещается на свое ложе. © Podslyshano / Twitter

«Мой полуторагодовалый сын и наш 14-летний котейка сегодня утром».

Подруга рассказала о случае с младшей сестрой. Мама готовила котлеты, а сестра подруги спросила:

— Мам, а чье это мясо?

— Курица.

— А тебе не жалко птицу?

— Их специально растят, чтобы потом съесть.

Минута молчания.

— Мам, а собаку мы тоже съедим? © leonP4 / Pikabu

— Мам, а чье это мясо? — Курица. — А тебе не жалко птицу? — Их специально растят, чтобы потом съесть. Минута молчания. — Мам, а собаку мы тоже съедим? © leonP4 / Pikabu Решила показать дочке (3 года), как кормить кошку. Дала ей бутылку молока, говорю: «Наливай в миску». Само собой, малая налила и в миску, и на пол, и на ковер. Думаю, ладно, уберу потом. Говорю кошке: «Пей все, что мимо миски, остальное потом выпьешь!» Захожу на кухню через 10 минут и диву даюсь: ковер и пол чистые, миска полная молока. Вот и не верь после этого, что они все понимают. © Подслушано / Ideer

У моей соседки собака отучает детей разбрасывать игрушки. Стоит оставить на лужайке во дворе какие-то игрушки — пес уносит их в неизвестном направлении. Где там на участке у него хранилище, никто так и не понял, но дети начали оперативно убирать свои игрушки без напоминаний. © vasisyana / Pikabu

Когда мой сынишка был еще совсем маленьким, он попросил меня дать ему грушевый йогурт. Когда я дала, он вдруг сказал, что больше не любит грушевый йогурт, а затем начал жаловаться на меня нашему коту. © MicheleBiggane / Twitter

«Мой сын и его кот зависают во время просмотра „Аватара“».

Моя дочь только что сказала, что у людей 2 руки для того, чтобы гладить двух кошек одновременно. Мне кажется, она права. © chelseakenna / Twitter

Сижу дома, звонок в дверь. Стоят 2 девочки лет 10. Спрашивают про моего черного кота: «У вас черный кот есть же, да? Он сейчас на балконе, а наша мама кинула из окна денежку. Ваш кот поймал ее лапой. Можете вернуть? Пожалуйста...» Иду на балкон, а там мой кот сидит на подоконнике, и рядом с ним лежит купюра. Купюру отдала, а кота похвалила, мол, молодец — в дом деньги приносишь. © Подслушано / Ideer

Однажды я спросил своих детей, что бы они сделали, если бы выиграли миллион. И мой 3-й сын, которому в то время было около 8 лет, сказал, что обучит 1 000 кошек прыжкам с парашютом. © riverthistle / Twitter

Когда сынуля родился, у нас уже была собака, немецкая овчарка. И вот ребенку было года 2, а наш пес захандрил. Бедняга маялся от любовной тоски. Есть отказывался наотрез. Я, понятное дело, громко по этому поводу сетовала. Насыпаю корм — пес отворачивается, есть не хочет. Отошла ненадолго, слышу заливистый хруст. Бегу радостная обратно и вижу такую картину: сын стоит у миски, запихивает шарики корма поочередно то себе в рот, то собаке, гладит песеля по голове и приговаривает: «Куфай, Нордик, куфай».

«Мой сын заметил, что наша собака стареет, и решил ее успокоить своей мягкой игрушкой. Ей очень понравилось».

Кому-то запрещали в детстве играть на компьютере из-за плохой учебы? Помню, отец всегда проверял: комп горячий — значит, играл. А я-то не промах: часто до прихода родителей брал мясо из морозилки и остужал им компьютер. Это спасало, но однажды меня спалила моя собака. Смеялись все. © doctorbataev / Twitter

Вчера иду по улице и вижу листовку формата А4: «Мама, потерявшая своего малыша, отзовись. Он очень скучает. Он у меня!» И фото вороненка. Мальчик, расклеивающий объявления, улыбнулся мне и пояснил: «А вдруг?» © Skyua / Pikabu

Сын сделал коту уютный домик. Тот не оценил и смылся. Сын с легкой грустью вслед: «Как быстро они растут и покидают родительское гнездо». © Moonfamagusta / Twitter

Открыла я одной из своих трехлеток-двойняшек творожок, усадила смотреть мультики, чтобы хоть немного поработать. И тут понимаю, что вокруг меня странная пустота, хотя обычно кот, кошка и пес от меня не отходят. Решила проверить дочь. А она, оказывается, гордо сидит на стульчике, вокруг нее наш зверинец, и детка кормит с ложки всех животинок по очереди.

«Прислала мама. Кот спит после 2-дневного визита моих сыновей».

Однажды моя собака учудила. Когда ей было несколько лет от роду, ее спальное место находилось в дальнем конце комнаты. Я сидел на кровати, что-то ел, а песель вдруг схватил в зубы свою лежанку и перетащил ее через всю комнату к моей кровати. Он явно это сделал для того, чтобы ему удобнее было просить у меня вкусняшки. Это было очень эпично. © ipetzombies / Reddit

Сын изучил цифры и теперь считает все подряд: «Я съел 2 апельсинчика, еще 2 не съел. Мама выпила 1 чашку чая. А собака столько всего съела, я сосчитать не могу». © Chereshnya_A / Twitter

Сын и кот неразлучны: вместе пакостят, играют, переворачивая дом вверх дном. Иногда кот уходит в дальнюю комнату и отсыпается на кровати. Там его трогать нельзя. Когда сын приходит и зовет его играть, кот делает вид, что спит. Однако фраза «Что ты дрыхнешь? Завел себе ребенка — значит, играй с ним!» действует магически: кот встает и идет к сыну. Кажется, он реально верит в то, что это его ребенок. © Подслушано / Ideer

Однажды моя дочь спрятала свою кошку в сумке с книгами, а кошка сбежала оттуда прямо во время уроков. В итоге дочку чуть не выгнали из школы. Самое смешное, что потом она еще и сказала: «Я была так зла на кошку. Она никогда раньше не убегала». Оказывается, дочка носила ее в школу на протяжении целого месяца. © syntax976 / Twitter