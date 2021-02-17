18 историй о том, что с появлением детей автоматически отключается режим «скука»

Мой 6-летний ребенок попросил «тарантула в клетке» на Рождество, и я благодарен ему за то, что он подумал о клетке. Но еще больше я благодарен за то, что у него есть 11 месяцев, чтобы забыть об этой идее. © dad_on_my_feet / twitter

Ехала с маленьким сыном к родителям с пересадкой. Ему по дороге все рассказала по поводу маршрута: или автобусом, или трамваем. Ему, конечно, трамвай хотелось, но первым приехал автобус. Мы сели, и тут он вопрошает на весь салон: «Мама, где ХАХАЛЬ?» Ну как смог он в свои 2 года так назвать трамвай?! © Елена Савина / facebook