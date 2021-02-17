18 историй о том, что с появлением детей автоматически отключается режим «скука»
Дети — это не только цветы жизни, но и маленькие представители Земли, которые еще не загнали себя в рамки и шаблоны. Поэтому их поступки и высказывания так порой необходимы нам, взрослым, чтобы вспомнить, что жизнь — это увлекательная игра, где важно не забывать о юморе.
Мы в AdMe.ru обожаем детскую непосредственность, ведь именно в ней так часто таятся поводы для хохота, а порой и сама мудрость.
- Дочь всю неделю ждала обещанных приключений. Наконец мы сели в самолет.
— Мам, а если я эту шторочку закрою, то мы упадем и разобьемся?
— Нет.
— О, мам! А если я этот подлокотник опущу, то мы упадем и разобьемся?
— Нет.
— Скукотень... © valenayaspers / twitter
- Всякий раз, когда я расстраиваюсь и хочу все бросить, я вспоминаю слова моей 3-летней дочери, когда ее стошнило морковью на пол в гостиной: «Мне нужна еще морковь». © JessicaValenti / twitter
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«Дочь, выбирай все, что захочешь!» Мы стоим посреди супермаркета, и я чувствую себя очень хорошей мамой. Я готова тащить домой килограммы мороженого и 200 плюшевых медведей. Дочь обходит стеллажи, внимательно смотрит. Говорит мне на ушко: «Больше всего я хочу чек, мам». © valenayaspers / twitter
- Некоторое время назад заметил, что мои шестиклашки стали очень активно пользоваться духами. Меня это удивило, но не напрягло: в конце концов, пусть в кабинете приятно пахнет «разнокалиберными» духами, чем, например, старыми носками. Только сегодня узнал, чем объясняется их внезапная любовь к духам и одеколонам: у математички аллергия на парфюм. Попросил родителей спрятать духи подальше. © feldkurat / pikabu
- Как-то моя подруга рассказывала про свою дочь, а я говорю: «Слушай, ну, может, у нее кризис 3 лет». А подруга отвечает: «Откуда я знаю? Как будто если я буду знать, как это называется, то это прекратится». © svetachalova / twitter
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Мой 6-летний ребенок попросил «тарантула в клетке» на Рождество, и я благодарен ему за то, что он подумал о клетке. Но еще больше я благодарен за то, что у него есть 11 месяцев, чтобы забыть об этой идее. © dad_on_my_feet / twitter
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Ехала с маленьким сыном к родителям с пересадкой. Ему по дороге все рассказала по поводу маршрута: или автобусом, или трамваем. Ему, конечно, трамвай хотелось, но первым приехал автобус. Мы сели, и тут он вопрошает на весь салон: «Мама, где ХАХАЛЬ?» Ну как смог он в свои 2 года так назвать трамвай?! © Елена Савина / facebook
- Стояли с маленькой дочкой в очереди в банке, на мониторе показывают всякое развлекательное, чтоб народ не скучал. В том числе и мошенников банковских, взявших кредит и слинявших. На экране появляется мужик со щетиной. Дочка, тыча пальцем в монитор: «Мама, мама, смотри — папа!» © Елена Василишина / facebook
- После обычного сеанса вопросов и ответов в стиле пулемета с 5-летней дочкой моя жена спросила ее, почему она задает так много вопросов. Ее ответ: «Хм... Я ничего не знаю». © minusthemaliciousnes / reddit
- Старший сын, когда его спрашивают, сколько маме лет, говорит: «Маме 20 и 2 хвостика» (и показывает на себя и брата). © Анютка Дзюбенко / facebook
- Хозяйку деревенского магазина зовут Ольга Павловна. Наши дети называли ее Ёлка Палковна. Так и приклеилось, вся деревня в шутку нет-нет да назовет. © Дарья Шевелева / facebook
- Я: «Ты уже сделала домашнее задание?»
8-летняя дочь: «Нет, я была занята».
Я: «Чем?»
Дочь: «Откладыванием». © XplodingUnicorn / twitter
- Когда моему ребенку было около 4 лет, я услышала, как он разговаривает сам с собой в ванной, и пошла его проверить. Он взял небольшой кусок картона, чтобы подтолкнуть паука к ванне, и постоянно разговаривал с ним. «Простите меня, сэр. Простите меня, сэр, могу я предложить вам пойти этим путем? О нет, не туда, сэр. Сюда. Простите меня, сэр, но я чувствую, что вы меня не слушаете...» © chickaboomba / reddit
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Сидим сегодня всей семьей обедаем. Старший сын спрашивает:
— Мам, правда, что у каждого ребенка должен быть отец?
— Правда.
— Тогда почему в нашей семье 3 ребенка, а папа только один? © 581rus / pikabu
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Забрал сына из детского сада, едем домой. Он спрашивает:
— Папа, а сколько будет 2 + 3?
— Сынок, ты же сам посчитать можешь.
— Не могу.
— Почему?
— Я в варежках. © prohladniy07 / pikabu
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