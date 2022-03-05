18 историй, которые доказывают, что в многодетных семьях свои приколы
В Великобритании есть известное семейство Редфорд. Супруги очень любят детей: в 2021 году у них родился 22-й по счету ребенок. Конечно, далеко не все готовы к такому большому количеству детей. Но те, кому посчастливилось иметь 3 детей и больше, знают, что скучно и тихо дома точно никогда не будет.
Мы в AdMe.ru считаем, что в многодетных семьях царит своя неповторимая атмосфера. Именно это и доказывают герои нашей подборки.
- В нашей семье 3 детей. По старшинству: брат, сестра и я. Однажды, утешая меня, брат сказал, что я у родителей — дипломная работа, сестра — курсовик, а он — реферат. До сих пор вспоминаем и ржем. © Подслушано / Ideer
- В автобус заходит многодетная мамочка, а с ней 6 детей в возрасте от полугода и до 10 лет. Водитель автобуса терпеливо ждет, пока все не залезут. Одна тетушка беззлобно так ворчит, мол, чем таскать за собой всех, половину могла бы и дома оставить. На что мамаша обезоруживающе так улыбается и застенчиво отвечает:
— А я так и сделала...
Пассажиры хохочут, тетушка, которая ворчала, тоже. © ***Bear / Pikabu
- Брат, сестра и я очень часто играли в игру под названием «Хан». Хана назначали по старшинству. Первый в очереди был брат. Мы — слуги — должны были исполнять желания хана. Думаю, понятно, что очередь никогда до нас не доходила. Каждый раз считали по-новому. Поняли лет в 10–11, что нас обманывали. © Элнура Орозакунова / Facebook
- Один день из жизни многодетной семьи. Младший брат спустил косметику старшей сестры в унитаз. А средний чуть позже, сидя на том же месте и делая свои черные делишки, намазал все лицо румянами, которые просушивались после «заплыва», и стал похож на попу бабуина. В довершение закончился лак для волос, потому что средний перепутал его с освежителем воздуха. © Палата № 6 / Vk
- Иногда я ем что-то прямо из холодильника не потому, что голодна, а потому, что боюсь, что мои братья и сестры съедят это раньше меня. © BiryaniWoman / Twitter
- Год назад у нас с мужем родились тройняшки, и они спят с нами. Еще у нас 2 собаки, и они спят с нами. Также у нас обитают 3 кота, которые спят с нами, и хорек, спящий исключительно у меня на груди. Это все, конечно, нереальный поток любви, но мне как-то тесно жить. © Подслушано / Ideer
- После появления в нашей семье тройняшек мы переехали в большую квартиру. Старая пока стоит без хозяев. В очередной день прихожу я в старый дом, чтобы немного побыть в тишине и поспать (7 человек съедают все нервы). Заснула одна, а проснулась с братом, родителями и собакой. Мелких с бабушкой оставили, а сами пришли спать в старое убежище. Проблемы многодетных семей. © Подслушано / Vk
- Как выглядит комендантский час в многодетной семье для каждого ребенка. 1-й ребенок: «Будь дома к 10!» 2-й ребенок: «Хорошо, ты можешь гулять до полуночи». 3-й ребенок: «Пока я вижу тебя в течение 3–5 рабочих дней, мне, честно говоря, все равно, во сколько ты будешь дома». © lindseyywolf / Twitter
- Я раньше думал, что у меня 3 детей. Но когда мои мальчики были подростками, холодильник опустошался с такой скоростью, что я засомневался в их количестве. По моим подсчетам, учитывая все расходы на еду и то, с какой скоростью она исчезает, у меня 326 детей. © Andrew Weill / Quora
- У всех 4 моих детей сегодня были запланированы занятия, но все они отменились из-за плохой погоды. Если я вам понадоблюсь, я буду покупать лотерейные билеты, потому что это самый счастливый день в моей жизни. © ***Unicorn / Twitter
- Мы с братом и сестрой шоколадку по линейке делили. Этим двоим нельзя было доверять. © solodkaja.olga / Pikabu
- Это была адская неделя. В среду моя младшая дочь (1,5 года) упала со ступенек и ободрала лицо. А сегодня она ободрала коленки и спину. Если бы это был мой первый ребенок, то после таких событий я бы больше их не заводил, потому что подобные случаи всегда сильно беспокоят. Но ее старшие брат и сестра сегодня выкапывали муравьев и бросали их друг в друга, поэтому я немного привык. © 67_34_ / Reddit
- Жить в большой семье — это когда ты покупаешь новую рубашку, а 3 другие сестры забирают ее себе еще до того, как ты ее наденешь. © Maya Mazen / Quora
- В нашей семье 6 детей, туалет один. Результат — многокилометровая очередь все время. Если пошел один, значит, в маленькой прихожей будет целая толпа, включая родителей. Приехали родственники на недельку, в один прекрасный момент все ушли гулять. Сын родственников подходит к туалету и восклицает: «О, туалет свободен!» © Палата № 6 / Vk
- Многодетная семья. В 7:30 встают все: кто в садик, кто в школу, кто на работу. Будильник уже давно не ставим, потому что младший ребенок и без него будит нас каждые 20 минут в течение всей ночи. Сегодня утром он нам подарил час крепкого сна. Проспали все. Вот подвел-то! © Палата № 6 / Vk
- Работаю в детском саду воспитателем. Собирала детей на прогулку. Девочка спросила, как правильно надеть колготки, я ответила, что 2 полоски должны быть на попе. Рядом сидел мальчик. Он сказал: «2 полоски — это плохо», — и засмеялся. Мальчику 5 лет, ребенок из многодетной семьи. © Палата № 6 / Vk
- Мои тройняшки (им по 5 лет) совсем очумели. Подходит как-то один и спрашивает шепотом: «Ма, скажи, ты меня клонировала?» Дальше хлеще. Другие двое выглядывают с зареванными лицами: «Он сказал, что мы запасные!» Я даже не знала, что сказать. Теперь приходится всем разные вещи покупать. Один плюс: теперь я их различаю. А раньше они даже сами путались. © Подслушано / Ideer
- Когда в нашем доме наконец-то появился первый пылесос, я и 2 моих старших брата дрались за право пропылесосить хоть какую-то часть квартиры. Но поскольку я была младше, меня игнорировали. Продолжалось это несколько дней, потом пылесос полностью перешел в мое безраздельное пользование. Недавно мне на глаза попался пожелтевший тетрадный листок, на котором корявым детским почерком составлен «договор», согласно которому я обязуюсь мыть посуду взамен на право пылесосить в любое время и без очереди. Договор скреплен подписями братьев и моей. Чувствую, что меня где-то облапошили. © Shanya200 / Pikabu
А какие уморительные истории вы помните про своих братьев и сестер?
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