18 историй, которые доказывают, что в многодетных семьях свои приколы

В Великобритании есть известное семейство Редфорд. Супруги очень любят детей: в 2021 году у них родился 22-й по счету ребенок. Конечно, далеко не все готовы к такому большому количеству детей. Но те, кому посчастливилось иметь 3 детей и больше, знают, что скучно и тихо дома точно никогда не будет.