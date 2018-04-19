18 искренних историй о том, что у любви тысяча обличий

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Любовь — то, что держит нас на плаву в самые трудные времена. Она может принимать разные формы и обличия, и иногда о ней говорит вовсе не огромный букет красных роз, а сердитое «Надень шапку!» И пусть мы иногда не понимаем своих родных и близких, а бывает, и ссоримся с ними, мы все равно знаем: если что, они за нас горой. А мы — за них.

AdMe.ru собрал истории с сообществ «Подслушано», «Палата № 6» и Whisper: они совсем не похожи друг на друга, но все они о любви.

***

Сильно поссорились с мужем. В сердцах сказала ему: «Ну и уходи тогда!» Он отвечает: «Ну и уйду!» Начал собирать вещи, а его штаны как раз в стиральной машине стираются. Оделся, сидит в шапке, куртке и трусах. Я говорю: «Они ж мокрые будут». Он: «Тебе-то какая разница?» И так мне смешно стало от его вида, что я заржала в голос, а потом и он этому ржачу поддался. Так и помирились.

***

Мой парень подрабатывает аниматором — развлекает детишек в костюме мишки. А мишка этот — точь-в-точь мой мишутка из детства. И когда мне плохо и хочется выговориться, любимый надевает этот костюм, я сажусь ему на колени и начинаю обо всем рассказывать, а он слушает. Полчасика поплачусь, а потом ощущение, что заново родилась. Такая вот медвежья терапия.

***

Однажды ехала в автобусе, случайно взглянула на потолок, а там солнечный зайчик от моего телефона. И рядом еще один. Я начала водить своим зайчиком по всему автобусу, а другой стал меня догонять. Когда мы подъезжали к моей остановке, я встала около двери. И вдруг кто-то обнял меня сзади и сказал: «А вот и поймал!» Так я познакомилась со своим мужем.

Мой папа сделал маме предложение в очень интересный момент. Они уже какое-то время встречались, и он учил ее водить автомобиль. Но что-то пошло не так, и он спросил, выйдет ли она за него, в машине, которая медленно опускалась на дно нашей местной реки... Слава богу, речка была мелкая, и они благополучно выплыли, а через месяц поженились. Водить мама научилась.

***

После работы решила затеять уборку дома перед приездом мужа из командировки, но как только присела на диван с тряпкой в руках — вырубило. Проснулась уже поздним вечером, дом убран, ужин приготовлен, муж спит. И на столе 14-летняя дочка оставила записку: «Все домашние дела сделала, папу покормила, спать уложила. Ушла к Лене, буду на час позже, чем обычно. Не обсуждается. Заслужила». Ну ок, заслужила.

***

Влюбилась в преподавателя. Сходила с ума, ходила на все пары и консультации, делала все задания, постоянно задавала ему вопросы. Я не вышла за него замуж. Я стала офигенным специалистом и устроилась на крутую работу.

***

Спрятался под кроватью, пока девушка была в душе. Когда она вышла, увидела, что в комнате никого нет, побежала в шкаф и спряталась, чтобы напугать меня. Мы идеальная пара.

***

Как-то раз сказала сыну, что всю жизнь мечтала попасть в Диснейленд, и показала ему видео на YouTube, а сегодня, в день моего 30-летия, муж с сыном (7 лет) вручили мне билеты туда. Сын запомнил, рассказал папе, и тот начал экономить и копить втайне от меня. Через неделю мы летим во Францию. Я счастлива.

***

Мужа зовут Евгений, он работает в большом коллективе и часто приходит домой злой и издерганный. Чтоб снять стресс, укладываю его в постель, даю мороженку и рассказываю сказки, которые сама придумала: про богатыря Женю Добра Молодца, жестоко, но справедливо наказавшего злодеев, а когда сам накосячит — про Женьку-дурака, который, конечно же, все в итоге исправил. Всегда засыпает с улыбкой.

Мой отец — военный, человек сдержанный. Дома мы с ним в шутку деремся, но он никогда не обнимал меня, не утешал, в общем, никак не проявлял свою отцовскую любовь. Мне было обидно. Недавно меня бросил парень. Захожу в квартиру, папа кричит с кухни: «Чего так быстро?» Я дрожащим голосом отвечаю: «Нагулялась». Он выходит в коридор, а я уже рыдаю взахлеб. И тут произошло то, чего я так долго ждала: мой папа обнял меня и сказал, что я самая лучшая дочь, он меня очень любит и что ни один парень не достоин моих слез. И знаете, это было самое лучшее расставание с парнем в моей жизни.

***

16 лет назад, когда нам было по 6, мы играли в «свадьбу». Сегодня мы женимся по-настоящему.

***

Рассказывала парню о том, как летом умудрилась подраться с пингвином в зоопарке, а он расхохотался и, встав на одно колено, сделал мне предложение руки и сердца бубликом со словами: «Давай до конца жизни творить всякую фигню вместе?»

***

У моих мамы и папы в юности не было денег, поэтому они просто расписались в ЗАГСе. Они всегда сожалели о том, что у них не было свадьбы. Скоро их ждет сюрприз — этой осенью я устраиваю своим родителям настоящую свадебную церемонию.

***

Чтобы меня удивить, любимый научился печь блины, переворачивая их в воздухе. О том, что далось ему это непросто, я поняла по жирным пятнам на потолке.

***

Моя подруга всегда была невероятно красивой. Она ухаживала за собой, будто была голливудской звездой, объясняя это тем, что «внутренний мир интересен только патологоанатому». В итоге так и случилось. Счастлива 3 года в браке с чудесным патологоанатомом.

***

У моего мужа большое пузо-трампапузо. Он остерегается ссориться со мной. Иначе некому будет завязывать ему шнурки.

***

Мужик. Борода, мотоцикл, любовь к металлу и багаж жизненного опыта, в котором было и море алкоголя, и игра на басу в нескольких группах, и много чего еще, чем в обществе не принято гордиться. В последнее время стал мне больше дорог домашний уют и семья. Очень полюбил готовить. Особенно выпечку. Кексики и все такое. Сложно передать ту гамму чувств, которую испытываю, когда дети, 4 и 2 года, уплетают приготовленное тобой, а потом обнимают и говорят, что было вкусно.

***

Мне 25, уже давно живу самостоятельно в другой стране, работаю, учусь в магистратуре. Но каждый раз, когда я звоню маме, она отвечает фразой: «Да, малыш?» И все проблемы, волнения, стресс уходят куда-то далеко, а внутри так тепло-тепло.