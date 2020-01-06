18 хитростей, на которые идут родители, чтобы облегчить себе жизнь. И у них есть чему поучиться
Корней Чуковский, помимо писательской деятельности, увлекался изучением психики детей и их поведения. Свои наблюдения он описал в книге «От двух до пяти». Там же есть полезный лайфхак, который родители могут взять себе на заметку:
«Вова Воронов плакал на улице. „Подожди, не плачь, — сказала мать, — сейчас будем дорогу переходить. Здесь реветь некогда, надо смотреть, чтобы на нас машина не наехала. Вот дорогу перейдем, тогда можешь снова плакать“. Вова замолчал. Когда перешли дорогу, он попробовал опять зареветь, но ничего не вышло, и он заявил: „Уже весь рев кончился“».
Вдохновившись, AdMe.ru отыскал родительские хитрости пользователей сети и объединил их в этом посте.
- Иногда я включаю мультики на испанском языке. Когда дети начинают возмущаться, что они ничего не понимают, я говорю им, что они просто устали и, возможно, им следует вздремнуть. Потом, когда они просыпаются, я включаю тот же мультик, но на русском. Так они понимают, что после сна чувствуют себя лучше. © oragul / Pikabu
- Сегодня были у родственников, у них маленький сын. И вот что мы узнали: они в наказание спрятали от него приставку, а ему сказали, что выкинули. Он не смутился и сказал:
— А я у Деда Мороза новую попрошу!
Теперь у них есть для него подарок на Новый год. Гениально! © ТОР СЫН ОДИНА / «Говорят дети»
- Перед каждым походом к стоматологу идем с детьми в магазин игрушек. Выбираем игрушки, трогаем, рассматриваем и откладываем. С условием, что если мы спокойно лечим зубы, то после заезжаем и забираем игрушку. Это затратно, да, но мои дети ни разу не плакали у стоматолога. Они задумчивые такие, сидят, сопят и терпят. Об игрушке думают. А однажды, когда сказали, что лечить ничего не нужно, у сына слезы полились. Машинку хотел. Врач был очень удивлен. © Monakesh / Pikabu
- Когда сын начинает хулиганить, я ругаюсь на него рандомными словами на немецком. Звучит угрожающе, и сын плохие слова не узнаёт. © Mpak1589 / Pikabu
- Если ребенок капризничает, спросите, какого цвета его обувь / рубашка / брюки, какую одежду он носит. Это отвлекает, потому что раньше он об этом не задумывался. Мгновенно успокаивает. © GayMaryPoppins / Reddit
«Мой годовалый ребенок плачет, как только я исчезаю из поля зрения. Я сделала из панели свою фигуру в натуральную величину. Когда мне надо отлучиться, я просто оставляю ее в комнате»
- Славка сказал, что его в школе мальчик назвал ботаником. Я ему на это говорю, что самые богатые люди в мире и есть ботаники. Он успокоился, говорит:
— Теперь не обидно. © Оленька / «Говорят дети»
- Много лет назад наблюдала ситуацию в аэропорту: пожилая дама с мальчиком лет 7 шли через телетрап:
— Не торопись, дай мне руку.
— Бабушка, я уже большой и самостоятельный!
— Это да. А обо мне ты подумал? Я пожилая женщина, могу споткнуться и упасть. Кто, если не ты, обо мне позаботится?
— Прости, об этом я не подумал, — и дал ей руку.
Я весь полет наблюдала за ними — какая же мудрая женщина. У нее все без нравоучений и стресса. © elenasky / Pikabu
- Мой 4-летний сын недавно перешел в фазу почемучки. И вот я выяснила, что лучший способ остановить бесконечный поток вопросов — это спросить: «А ты как думаешь?»
В итоге он сам отвечает на свой вопрос. Ты бормочешь что-то вроде: «Хорошая версия», — и он тут же от тебя отстает. © Малютка Скуратова / «Говорят дети»
- Меня научила бабушка способу «горящая свеча». Например, у вас с ребенком ссора: он не слушает, вы не слышите. Вдруг вы резко прекращаете пререкания и говорите: «Пойдем что-то покажу». Идете в ванную комнату, где темно, по дороге поджигаете любую свечку, садитесь и смотрите на огонь. Потом надо сказать: «Свеча плачет, как и ты, видишь, слезы текут». Далее продолжаете по теме ссоры. Попробуйте, очень помогает. © татьяна мицавка / АлексUNDER
- Воскресенье, все дети дома, в одной комнате, шум-гам-траляля. Включаем радиостанцию «Детские сказки. 101», там крутят старые советские инсценировки. И всё, они как загипнотизированные могут слушать их часами, причем занимаясь попутно чем-нибудь своим. И неважно, что эти сказки они слушают уже по 10-му разу. © Asparaguss / Pikabu
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— А ваш Костя курит там с мальчишками, — доложила его маме соседская девочка.
Мама:
— Передай ему: когда покурит, пусть идет домой.
Далее монолог матери перед сыном (6 лет):
— Ну что, начал курить? Теперь надо покупать сигареты, не окурки же тебе по улице собирать. Только учти, папа деньги зарабатывает — ему я покупаю хорошие сигареты, а тебе буду самые дешевые. Про пирожное-мороженое забудь: деньги потрачены. В детсаду договорюсь, чтобы отпускали тебя на улицу курить: в группе же нельзя. Раз рано начал курить, станешь кашлять, болеть. Что ж, буду тебя лечить...
Сын, ожидавший разноса, а не такого участливого отношения, горестно внимал, опустив голову и проникаясь все больше тяжестью своего проступка, потом горько рыдал и раскаивался в содеянном. Сейчас взрослый — не курит. © ЧистинЧе / «Говорят дети»
Как дать ребенку лекарство, избежав лишних капризов
- Крупный магазин косметики. Куча стеллажей, на которых расположены тестеры и товар, привлекающий маленьких детей. И вот очередной малыш, года 3 на вид, тянет пальчики к красивой цветной фигне. Мы с коллегой бросаемся к ребенку, но раньше нас там оказывается его мама, которая спокойным голосом говорит:
— Здесь не нужно ничего трогать. Посмотри, сколько здесь всего. Видишь? Если что-то упадет, оно зацепит все остальное. Нам придется за все это заплатить. Представляешь, сколько это денег?
Малыш смотрит на маму с некоторой тоской. Мама невозмутимо выдает офигительную концовку:
— Нам придется продать все твои игрушки, чтобы за это расплатиться.
В следующую секунду малыш в ужасе прижимает ручки к груди, а мы с коллегой улетаем за стеллаж, чтобы уже там этим восхититься. © LittleRish / Pikabu
- Когда-то давно я услышала гениальную отмазку. Стою в магазине, рядом со мной у полки со сладостями стоит ребенок. Он показывает на шоколадку и спрашивает:
— А это сегодня продается?
Мать отвечает:
— Нет, не продается.
Потом он на другую шоколадку:
— А это?
Мать:
— Это тоже нет. © Розбійник / «Говорят дети»
- Все же в медицине есть частичка волшебства. Просто предложение сходить к тете доктору вылечивает до 90 % известных детских болезней. © Le1ardo / Twitter
- Папа с мальчиком идут мимо киоска, где продают шаурму, бургеры и прочий фастфуд. На киоске стандартная вывеска «Кофе с собой». Мальчик:
— Папа, давай зайдем, купим покушать.
— Видишь, написано «Кофе с собой», а у нас с собой кофе нет, значит, нас туда не пустят. © Happymeal / «Говорят дети»
- У нас на одной точке есть бармен. У него чудный сын. Так вот, рассказывает:
— У меня малой есть сегодня отказывался. А на дне тарелки нарисована уточка. Угадай, как жена заставила сына есть?
— Как?
— Сказала: «Там уточка задыхается». © burmisch / Twitter
К каким хитростям прибегаете вы в воспитании детей?
Фото на превью burmisch / Twitter