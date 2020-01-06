18 хитростей, на которые идут родители, чтобы облегчить себе жизнь. И у них есть чему поучиться

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Корней Чуковский, помимо писательской деятельности, увлекался изучением психики детей и их поведения. Свои наблюдения он описал в книге «От двух до пяти». Там же есть полезный лайфхак, который родители могут взять себе на заметку:

«Вова Воронов плакал на улице. „Подожди, не плачь, — сказала мать, — сейчас будем дорогу переходить. Здесь реветь некогда, надо смотреть, чтобы на нас машина не наехала. Вот дорогу перейдем, тогда можешь снова плакать“. Вова замолчал. Когда перешли дорогу, он попробовал опять зареветь, но ничего не вышло, и он заявил: „Уже весь рев кончился“».