18 фотографий, каждая из которых наполнена трогательным смыслом

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Мы часто бываем погружены в себя и перестаем замечать удивительные вещи, которые происходят вокруг нас. А если на секунду «вынырнуть» из собственных мыслей и посмотреть по сторонам, то можно увидеть много интересного. Например, так вы можете обнаружить, что в библиотеке на портрете, около которого сидели сотню раз, изображен ваш родственник, или найти резиновую уточку, которая напомнит о самом дорогом человеке.

AdMe.ru собрал 18 фотографий, после просмотра которых у вас станет тепло на душе.

1. «Я поинтересовался у посетительницы нашего ресторана, что она пишет. Оказалось, что у нее 3 дочери и каждый день она добавляет по 5 строк для каждой из них. Девочки получат этот подарок, когда выйдут замуж»

2. «Собака в приюте так сильно прижимается к забору, чтобы я смог ее погладить»

3. «Мой сын впервые заговорил и назвал меня мамой в 3,5 года»

4. «В прошлом году я часто садился около этого портрета в библиотеке. Недавно я стал интересоваться семейным древом и оказалось, что этот человек — мой родственник»

5. «Девушка очень боится летать. Она спросила у мужчины, который сидел рядом с ней, может ли она взять его за руку. Мужчина ответил: „Конечно! Все будет хорошо“»

6. «В этой коробке новое сердце нашего друга»

7. «В прошлом году умер мой любимый кролик. А сегодня в том месте, где я похоронил его, выросла калла. Я не сажал цветы. Спасибо, друг!»

8. «Благодаря этой игрушке наша собака дает нам знать, когда ей надо выйти. Дело в том, что наш пес глухой с рождения, но, несмотря на это, мы научились понимать друг друга»

9. «Это наш сосед, его зовут Дик Пол. Мы переехали в новый район, и я собирался пойти косить лужайку, но Дик это сделал за меня. Он сказал, что это его приветственный подарок для всех новых соседей»

10. «Мой папа прятал уточек по всему дому. Он говорил, что они принесут удачу тому, кто их найдет. Прошло уже 4 года со дня его смерти, и мы думали, что нашли всех утят. Но сегодня я обнаружил еще одного в подстаканнике на заднем сиденье своей машины. Папа, ты гениальный шутник!»

11. Молодой человек заметил босоногого мальчика в трамвае и отдал ему свою обувь

12. Эта пожилая пара уже 26 лет радует людей бесплатным кофе

13. «К сожалению, мои родители не дожили до моего выпускного. Но мне очень хотелось, чтобы в этот день они были рядом, поэтому я нанес на свою академическую шапку слова с открыток, сохранив их почерк»

«Я всегда буду с тобой. Люблю, мама». «Моя любовь останется с тобой навсегда. Папа».

14. «Кто-то принес гусыне детский бассейн и много кукурузы, чтобы она смогла не покидать свое гнездо»

15. Парень из службы доставки остановился, чтобы почтить минутой молчания всех погибших во времена Второй мировой войны

16. «35 лет назад один из работников этого завода, уходя на пенсию, повесил свою коробку для обеда на потолок. С тех пор так поступает каждый, кто уходит на заслуженный отдых»

17. «Этого суриката забрали у людей, которые занимались незаконной торговлей животными. Теперь он находится в заповеднике и любит со всеми обниматься»

18. Пожарный успокаивает собаку, спасенную из горящего дома

Наверняка и вы становились свидетелями невероятно трогательных историй. Расскажите нам о них, ведь доброты много не бывает.