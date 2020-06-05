18 фотографий, в каждом пикселе которых заключена целая тонна отцовской любви
В последние десятилетия роль отцов в воспитании детей значительно возросла. Раньше папу воспринимали как сурового главу семейства, который должен держать дистанцию со своими отпрысками. Сейчас мужчины не стесняются сближаться с детьми и брать на себя функции, которые раньше традиционно считались материнскими. Ученые доказали, что это положительно влияет не только на детей, но и на самих отцов.
Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся мужчинами, которые не скрывают своих чувств к детям. 18 фотографий из нашей подборки еще раз доказали нам, какими трогательными бывают моменты совместной жизни отцов и детей. А бонус напомнил, что лучшие шутки всегда отмачивает папа.
Вне зависимости от того, сколько тебе лет, ты всегда ребенок для своего отца
Отец года: мужчина хотел сделать выпускной своей дочери особенным, поэтому построил сцену прямо на подъездной дорожке у собственного дома
Моменты предвкушения истинного счастья, подаренного отцом
«Я разводил костер в яме, когда услышал: „Папа, я поймал одного!“ Я обернулся и увидел, как мой маленький человечек доблестно сражается со своим первым уловом. Радость на его лице заставляет меня двигаться дальше»
«Кажется, я застрял здесь навсегда... Снова»
У всех отцов такая выдающаяся реакция?
«Попросил у папы болванку компакт-диска. Он сказал: „У меня есть абсолютно чистый CD“. И принес мне это»
«Я знал, что мой выдающийся нос когда-нибудь пригодится»
«Торт, который папа приготовил мне на день рождения»
«Сэму 17».
Реакция этого гордого отца на первую подачу его сына
«Мой сын был о-о-очень счастлив, когда мы наконец разрешили ему поиграть в приставку»
«Сегодня я одет в точности как моя дочь»
«Остановились в пути и делим с дочкой шаурму, пока ждем маму»
«Разница в весе между этими фото примерно 9 кг: и у меня, и у сына»
Папа: «Я не хочу собаку, не ждите, что я буду заботиться о ней». Тоже папа:
«Я стоял на кухне и болтал с женой. Наша маленькая девочка посмотрела на меня и решила встать как папа. Мое сердце тает»
«Этот паровозик встречал моего новорожденного сына, а теперь я передал игрушку ему, чтобы он встретил с ней собственного ребенка»
«Сегодня мой сын впервые полетел! Когда он не спал, он лежал у меня на коленях и смотрел, как я управляю самолетом»
Бонус: иногда и папы устают от общения с людьми
Какой момент из детства, проведенный вами с отцом, был самым трогательным? Приложите к истории пару фоточек: нам очень интересно взглянуть!
Фото на превью schwarzenegger / Instagram