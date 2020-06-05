18 фотографий, в каждом пикселе которых заключена целая тонна отцовской любви

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В последние десятилетия роль отцов в воспитании детей значительно возросла. Раньше папу воспринимали как сурового главу семейства, который должен держать дистанцию со своими отпрысками. Сейчас мужчины не стесняются сближаться с детьми и брать на себя функции, которые раньше традиционно считались материнскими. Ученые доказали, что это положительно влияет не только на детей, но и на самих отцов.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся мужчинами, которые не скрывают своих чувств к детям. 18 фотографий из нашей подборки еще раз доказали нам, какими трогательными бывают моменты совместной жизни отцов и детей. А бонус напомнил, что лучшие шутки всегда отмачивает папа.

Вне зависимости от того, сколько тебе лет, ты всегда ребенок для своего отца

Отец года: мужчина хотел сделать выпускной своей дочери особенным, поэтому построил сцену прямо на подъездной дорожке у собственного дома

Моменты предвкушения истинного счастья, подаренного отцом

«Я разводил костер в яме, когда услышал: „Папа, я поймал одного!“ Я обернулся и увидел, как мой маленький человечек доблестно сражается со своим первым уловом. Радость на его лице заставляет меня двигаться дальше»

«Кажется, я застрял здесь навсегда... Снова»

У всех отцов такая выдающаяся реакция?

«Попросил у папы болванку компакт-диска. Он сказал: „У меня есть абсолютно чистый CD“. И принес мне это»

«Я знал, что мой выдающийся нос когда-нибудь пригодится»

«Торт, который папа приготовил мне на день рождения»

«Сэму 17».

Реакция этого гордого отца на первую подачу его сына

«Мой сын был о-о-очень счастлив, когда мы наконец разрешили ему поиграть в приставку»

«Сегодня я одет в точности как моя дочь»

«Остановились в пути и делим с дочкой шаурму, пока ждем маму»

«Разница в весе между этими фото примерно 9 кг: и у меня, и у сына»

Папа: «Я не хочу собаку, не ждите, что я буду заботиться о ней». Тоже папа:

«Я стоял на кухне и болтал с женой. Наша маленькая девочка посмотрела на меня и решила встать как папа. Мое сердце тает»

«Этот паровозик встречал моего новорожденного сына, а теперь я передал игрушку ему, чтобы он встретил с ней собственного ребенка»

«Сегодня мой сын впервые полетел! Когда он не спал, он лежал у меня на коленях и смотрел, как я управляю самолетом»

Бонус: иногда и папы устают от общения с людьми

Какой момент из детства, проведенный вами с отцом, был самым трогательным? Приложите к истории пару фоточек: нам очень интересно взглянуть!