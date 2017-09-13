18 фото, на которых все прелести жизни с соседом
Лето — время, когда многие расстаются со своими соседями по комнате и отправляются домой или в отпуск. Но пора возвращаться в привычную жизнь и с новыми силами приступать к работе.
AdMe.ru решил напомнить, что такое жизнь с соседом, и выбрал 18 самых невыносимых шутников, у которых точно есть новые идеи розыгрышей на год вперед.
1. Сигнализации в магазинах постоянно срабатывали на меня в течение 6 месяцев, а потом я случайно нашел это в скрытом кармане своего кошелька
2. Пошел размораживать морозильную камеру и увидел это
3. Мой сосед уехал на неделю. Теперь у него самый мимимишный компьютер
4. Старый и вечный розыгрыш с пищевой пленкой, который никогда не потеряет своей актуальности
5. Я потерял ключи от своей комнаты, сосед любезно заменил мне их
6. Когда пытаешься оправдать чрезмерные траты в магазине
7. Когда не хочешь, чтобы сосед оставался один, пока тебя нет дома
8. А так даже веселее
9. Когда жаловалась на нехватку мужского внимания
10. Иногда сосед как будто сам не свой и просто хочет побыть синим
11. Вот такие методы избавления от фобий
12. К моему соседу должна прийти девушка, поэтому я привел его комнату в порядок
13. Когда без тебя скучают и не хотят, чтобы ты уходил
14. Это ждало меня в прачечной, я больше не хожу туда один
15. Когда не хочешь, чтобы сосед узнал, что ты воруешь его мармеладных мишек
16. Этот парень из одежды ждал меня в ванной. Я никогда так долго не кричал
17. Иногда ты пытаешься отомстить и творишь чистое зло
18. Но...1350 чашек с водой! Я думаю, что мой сосед выиграл эту войну
Фото на превью gregjohnston/reddit