18 фото, на которых все прелести жизни с соседом

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Лето — время, когда многие расстаются со своими соседями по комнате и отправляются домой или в отпуск. Но пора возвращаться в привычную жизнь и с новыми силами приступать к работе. AdMe.ru решил напомнить, что такое жизнь с соседом, и выбрал 18 самых невыносимых шутников, у которых точно есть новые идеи розыгрышей на год вперед.

1. Сигнализации в магазинах постоянно срабатывали на меня в течение 6 месяцев, а потом я случайно нашел это в скрытом кармане своего кошелька

2. Пошел размораживать морозильную камеру и увидел это

3. Мой сосед уехал на неделю. Теперь у него самый мимимишный компьютер

4. Старый и вечный розыгрыш с пищевой пленкой, который никогда не потеряет своей актуальности

5. Я потерял ключи от своей комнаты, сосед любезно заменил мне их

6. Когда пытаешься оправдать чрезмерные траты в магазине

7. Когда не хочешь, чтобы сосед оставался один, пока тебя нет дома

8. А так даже веселее

9. Когда жаловалась на нехватку мужского внимания

10. Иногда сосед как будто сам не свой и просто хочет побыть синим

11. Вот такие методы избавления от фобий

12. К моему соседу должна прийти девушка, поэтому я привел его комнату в порядок

13. Когда без тебя скучают и не хотят, чтобы ты уходил

14. Это ждало меня в прачечной, я больше не хожу туда один

15. Когда не хочешь, чтобы сосед узнал, что ты воруешь его мармеладных мишек

16. Этот парень из одежды ждал меня в ванной. Я никогда так долго не кричал

17. Иногда ты пытаешься отомстить и творишь чистое зло

18. Но...1350 чашек с водой! Я думаю, что мой сосед выиграл эту войну