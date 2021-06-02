18 доказательств того, что поколение наших родителей сделано совсем из другого теста
«Что за молодежь пошла», — часто ворчат люди постарше. «Мы такими не будем», — заявляют те, кто помоложе. Поскольку время не стоит на месте и изменения неизбежны, ценности, вкусы и взгляды на жизнь у каждого поколения разные. То, что кажется нормальным нашим родителям, иногда для нас является чем-то из ряда вон выходящим.
Нам в AdMe.ru показалось любопытным собрать отличия между поколениями не с точки зрения психологов, а взглянуть на них глазами пользователей сети. Ведь своих мам и пап они знают гораздо лучше, чем самые титулованные ученые.
- Как отучить маму усложнять себе жизнь? Покупаем бытовую технику — не пользуется. Уговариваем не сажать огород — «надо». Предлагаем электросамокат, чтобы на дачу ездила не на велосипеде — «а вдруг сломается?». Бесполезно бороться с людьми, которые решились заводить детей в 90-е. © pasha_hsb / Twitter
- Я по натуре очень прагматичный человек, люблю удобство и простоту. Когда дело касается дома, то от всего ненужного и лишнего я с легкостью избавляюсь, но мои родители нет. Меня раздражает их «собирательство». Они не выбрасывают старые вещи вообще! У нас есть 2 старых компьютерных стола, раритетные компьютер и принтер, 2 телевизора в углу — все это не работает! Есть березовые бревна, куча пустых пластмассовых бутылок, целые полки старых журналов, в каждом углу коробка. Бесит! © Подслушано / VK
- Мой папа родился в 1968 году. Он стал владельцем своего мобильного телефона в год моего рождения, то есть в 2000-м. А мой двоюродный брат, которому всего 3 года, уже получил собственный телефон. И лишь только для того, чтобы смотреть мультики на YouTube. © Mohammed Emad Iqbal Ali / Quora
- Самая большая разница, которую я замечаю между нашими поколениями, заключается в том, что мы больше осведомлены о здоровой пище и питании в целом. Моя мама ужасно питается, и папа ненамного лучше. Их блюда, кажется, всегда вращаются вокруг глютеносодержащих продуктов или сыра. Я пыталась заставить их есть больше овощей и полезных жиров, но не уверена, что это сработает. © Laurasaur28 / Reddit
- Мать с отцом заваривают молотый кофе в чашках. Спрашиваю: «А в кофеварке что, хуже?» — " Нет, ты что! Очень вкусно, гораздо вкуснее!" — «Ну так почему не в кофеварке?» — «Ой, вдруг сломается, да и электричества жалко». © BigBrother_BY / Twitter
- Мои родители: любят нас, своих детей, но никогда не говорят об этом открыто, потому что не чувствуют необходимости это демонстрировать. Я: всегда пользуюсь случаем сказать родителям, как сильно я их люблю, нежно поцеловать их в щечку. © Seetaraman Iyer / Quora
- Очень люблю своих родителей, но меня бесит их преданность чистоте и страданиям. Вместо того чтобы один день отдохнуть, мы убираем. Почти каждый день у нас уборка. Вечное «что скажут соседи?» не дает нам провести день в спокойствии. А потом говорят, что устали. Удивительно, с чего бы? Сейчас учусь в другом городе, и какое счастье не убиваться с тряпками ежедневно. А самое обидное — это слова мамы, что я ее опозорю, если моя будущая свекровь увидит, как я убрала. Я замуж выйду, а не в рабство пойду. © Подслушано / VK
- Моя мама всегда очень беспокоится, когда я тусуюсь с друзьями-мужчинами. Она говорит, что это выглядит неправильно. Однажды я пришла домой в мужском свитере, который мне отдал парень из нашей общаги. Ему он просто был не нужен, а она сразу: «Так ты сейчас встречаешься или как?» Я не думаю, что в молодости моей мамы мужчины и женщины могли просто дружить, а не ходить друг с другом на свидания. © Unknow author / Reddit
- Никогда не понимала рвения старшего поколения все делать до полудня, особенно когда у тебя выходной. В магазины, больницы надо успеть чуть ли не к открытию. Если попросишь поспать чуть подольше и съездить за продуктами часа в 2, услышишь: «Вы с ума сошли?» Но всех превзошла свекровь. Она позвонила в свой день рождения, который выпал на субботу, в 10 часов утра, и наорала, что нет у нее больше сына, раз он забыл про день рождения собственной матери. © Подслушано / VK
- Мои родители в 25: сменили 3 работы, выполнили госплан на детей, победили дракона, посадили древо жизни, забили 3 гола в финале турнира «Кожаный мяч». Я в 25 лет: не стираю вещи, потому что лень их потом развешивать. © kotalkin / Twitter
- Недавно стала замечать, какая большая пропасть между поколениями — между людьми возраста моих родителей и моего. «По путевке едете?» — «Нет». — «Ааа, дикарем, значит». «Работаешь на иностранную компанию? А, гастарбайтер», «Работаешь дома за компьютером? Как это? За это еще и деньги платят?!» © Подслушано / VK
- Заметила интересную особенность, подчеркивающую разницу поколений. Мне 25, и в моем окружении на вопрос «Сколько ему / ей лет?» принято называть возраст. Моей маме 52 года, и всегда, когда заходит речь о возрасте, даже если вопрос был поставлен аналогично, принято называть год рождения. Не знаю, с чем это связано, но очень забавно находить все больше подтверждений данной теории. © Подслушано / VK
- Планирую путешествие с друзьями: нашли инфу в инете, по отзывам выбрали отель / квартиру, скачали карты, проложили маршруты экскурсий и от аэропорта до места жительства. Мои родители в 1987-м: взяли билет на поезд до Одессы, за 2 дня в пути познакомились с мужиком, остановились у него. © Livotovas / Twitter
- Я вижу свою комнату, они видят свалку. Для меня сумерки — время смотреть сериалы, для них — время ложиться спать. Я рассматриваю утро как время, чтобы вздремнуть, они считают его подходящим для тренировок и пиком продуктивности. Я слышу музыку, они — агонию для ушей. © Geetanjali Sharma / Quora
- Мы энергичнее поколения наших родителей, ритм жизни у нас быстрее. Мысли другие, идеалы тоже. Но мы дольше взрослеем. Раньше вот большинство в 20–22 первого ребенка рожали, а сейчас не хочется так сразу себя цепями обматывать, хочется пожить для себя. © Сергей Гравченко / Яндекс.Кью
- Бесит, когда старшее поколение пытается с помощью дачи манипулировать мной и моей семьей! Сами упахиваются там до потери пульса, до обмороков, а потом обижаются, что мы не помогаем. А помощь — это все выходные с рассвета до заката кверху попой на грядке, под ворчание: «Безрукие совсем, ничего нормально сделать не можете!» А я просто хочу в выходные отдохнуть, сходить на природу, да просто поваляться на диване с хорошим фильмом после напряженной рабочей недели! © Подслушано / VK
- Мои родители стирают пакеты ziplock, чтобы потом использовать повторно. И не потому, что они хотят быть «зелеными», а потому, что выросли в сложные времена и ничего не тратят попусту. © SwoleyMoleyFrijoley / Reddit
- Поездки с маменькой — особое удовольствие. Решила свозить ее в отпуск. Купила билеты, заказала гостиницу, полетели. Летели без багажа, пролетели 1 сегмент из 2, проходим досмотр на стыковке. Я быстро проскакала рамки, гляжу, а маменька хмурится, раздетая и босая, копошится в рюкзаке в круге таможенниц. Подхожу.
— Что там у тебя?
— Да нож достать надо.
Ого! Таможенницы удивлены не меньше. Думаю, ну, может, брелок у нее там игрушечный какой. Не может же быть... Достает кухонный нож, лезвие 10 см. Я икаю, таможенницы разглядывают нож в абсолютном ступоре, а мама внезапно орет:
— Да прям нож они нашли! Фигня китайская, колбасу не порежешь! © Gagarra / Pikabu
А вы верите в «разрыв поколений»? Какие отличия между вами и родителями кажутся наиболее яркими?
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