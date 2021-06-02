18 доказательств того, что поколение наших родителей сделано совсем из другого теста

«Что за молодежь пошла», — часто ворчат люди постарше. «Мы такими не будем», — заявляют те, кто помоложе. Поскольку время не стоит на месте и изменения неизбежны, ценности, вкусы и взгляды на жизнь у каждого поколения разные. То, что кажется нормальным нашим родителям, иногда для нас является чем-то из ряда вон выходящим.