18 доказательств того, что дети могут разогнать хандру и скуку в два счета
Дети только начинают изучать этот мир с его скучными правилами и ненужными рамками. А раз они еще не мыслят шаблонно, то постоянно выдают такие перлы и совершают такие поступки, что остается только изумляться. Именно для этого и нужны дети: напоминать нам, что к некоторым вещам можно относиться не так серьезно.
Мы в AdMe.ru частенько стараемся брать пример с детей, ведь получается очень занятно и задорно.
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Дети задают самые странные вопросы
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«Я ЛЮБЛЮ МАМУ и папу».
Выработанные рефлексы
«Сын вот так спустился вниз. Мы посмеялись и сделали снимок. Страшно смешно»
«Мой 6-летний ребенок оставил мне несколько печенюшек»
Выводы опытных родителей
«Мой сын решил показать мне свой первый волшебный трюк: заставил монету исчезнуть. С помощью рентгена мы раскрыли секрет его волшебства»
Поделитесь и вы забавной историей с участием своих детей.
Фото на превью Ordinary-Possession4 / Reddit
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