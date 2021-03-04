18 доказательств того, что дети могут разогнать хандру и скуку в два счета

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Дети только начинают изучать этот мир с его скучными правилами и ненужными рамками. А раз они еще не мыслят шаблонно, то постоянно выдают такие перлы и совершают такие поступки, что остается только изумляться. Именно для этого и нужны дети: напоминать нам, что к некоторым вещам можно относиться не так серьезно.

Мы в AdMe.ru частенько стараемся брать пример с детей, ведь получается очень занятно и задорно.

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