18 доказательств, что в жизни с детьми нельзя предугадать, что произойдет в следующую минуту

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Если дети — цветы жизни, то это ромашковое поле точно таит в себе не один секрет. Порой они вытворяют такое, до чего никогда не додумался бы взрослый. Кому придет в голову играть с куклами в кошачьем лотке? Или есть банан сбоку? Ребенок из бонуса в конце статьи вообще живет по своим правилам и законам, в которых точно ничего не сказано о таком понятии, как «личное».

Несмотря на все их причуды, AdMe.ru надеется, что эти малыши смогут сохранить в себе этот детский задор и пронести его с собой во взрослую жизнь.

1. «Никогда не говорите своей дочери, которая любит лошадей, что она родилась в год Обезьяны»

2. «Работала няней сегодня вечером. Мы оба мирно рисовали. Отошла в ванную на 30 секунд. Ребенок: „Я нарисовал ей новое лицо!“»

3. «Застал своего 3-летнего сына под его машиной. Он сказал: „Мне нужны инструменты!“»

4. «Так ребенок пытался запереть дверь»

5. «Она была очень взволнована, когда получила деньги на день рождения. Через две минуты я вошел в комнату...»

6. «Она плакала, пока я не разрешил ей нести собачьи экскременты»

7. «Просто сообщение, которое я получил от своей жены, когда работал допоздна»

8. «Вот так мой сын ест банан»

9. «Мы купили новые зубные щетки для наших дочерей. Они принесли книгу наклеек, чтобы пометить их и отличить одну от другой. В итоге вторая дочь выбрала ту же наклейку, что и ее старшая сестра»

10. «Они нашли его. Но он очень старался»

11. «Мой ребенок и его друг разбили световой меч и попытались склеить его обратно»

12. «Пока я готовилась, мелкий решил привести себя в порядок с помощью маминой косметики. Только вот он не совсем правильно нанес этот лосьон»

13. «Дети нашли „новый способ“ открывать тюбик зубной пасты»

14. «Моя племянница узнала, что она поднималась на холм в течение 3 часов, на котором не было ничего, кроме хорошего вида»

15. Решила поиграть с котом. Лучшего места, видимо, не нашлось

16. «2-летняя дочь нашла мой шоколад и захотела попробовать»

17. «Сын приятеля проглотил 5 центов»

18. «Моя младшая сестра попросила нас догадаться, где спрятала свою игрушку, после того как переставила чашки. Она показала, в какой именно та была, прежде чем перемешать их»

Бонус: «Подытоживая, это и есть родительство»

Какими поступками дети удивляли вас?