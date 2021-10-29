18 детей, от которых кругом пойдет голова даже у родителей со стажем

Некоторые детские выходки вполне безобидны, а другие способны довести до точки кипения даже спокойного родителя. Но вместо того, чтобы злиться, стоит вспомнить, что любые попытки ребенка нарушить правила — это лишь неотъемлемая часть процесса его взросления и способ проверить границы дозволенного.

AdMe.ru разыскал на просторах интернета фото, которые любой родитель поймет без слов. Думаем, увидев их, вы изрядно поднимете себе настроение.

«Я попросила своих детей отнести несколько книг наверх. Это вход в мою спальню»

«Мой 5-летний малыш узнал, что все можно копировать, и устроил мне вот такой хитроумный розыгрыш»

«Теперь я знаю азбуку! Почему бы не написать ее на нашем внедорожнике?»

«Наконец-то я нашел, где мои 3-летние близнецы прятали мою мелочь»

«Я отказался готовить дочери, пока она не уберет свою комнату. Она проигнорировала меня и сама приготовила себе еду. Представляю вам: ветчина на сладкой оладушке»

«Дочка оставила увеличительное стекло в подстаканнике детского сиденья. А мы как раз стояли на солнце»

«У меня мерзнут ноги, и я просто хотел надеть тапочки. Но вот что значит быть папой»

«6-летний племянник потратил весь лимит игровых минут на день. А потом вручил мне это и сказал: „Давай поиграем“»

«Дочь настаивает, чтобы я стоял за этим деревом, пока она считает до 10. Каждый раз при игре в прятки»

«4-летний племянник раздобыл флакон лака для ногтей. Вот как теперь выглядит машина моей сестры»

«Вместо того чтобы убрать посуду, дети запихнули несколько контейнеров в духовку. Я пошла разогреть что-то и почувствовала странный запах»

«Когда мне было 4, мама предложила мне выбор: либо пойти на день рождения в зоопарк, либо в магазин вентиляторов. Угадайте, что я выбрал»

«Вот каким диким образом сын ест хот-дог»

«Дочка нашла мел, пока я был в другой комнате»

«Вы не поверите, но моя 2-летняя дочь сама украсила мою игровую приставку»

«Мой ребенок решил наполнить ванну наверху, не предупредив меня. Я узнала об этом, когда услышала звук льющейся воды на пол кухни»

«Сказала дочке, что дам ей $ 10 за уборку в комнате брата, но получит она их только утром. Сегодня вечером она сделала это»

«Мне нужны маи денги».

«Сыну 2 года. Обожает исследовать шкафы. Поставили замки от детей, но, если бабушка открыть их не смогла, сын моментально просек, как они работают. Тогда открутили ручки»

«Пару дней — и шкафчик открыт. И вот сегодня я изобретателя поймала: он из машинки выкручивал винтик и вкручивал в дверку. Открывается отлично, держится крепко. А когда слышал, что я иду, шустро прятал винтик».