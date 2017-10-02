18 фото детей, повидавших в этой жизни всякое

Дети — постоянный источник радости и веселья. Пусть даже иногда смех случается из-за их проделок и сквозь слезы.

AdMe.ru собрал фото, доказывающие, что с этими маленькими сорванцами определенно не соскучишься.

Сейчас я все тебе объясню...

Невидимка — мое второе имя

Крутые парни сидят только так

Мой босс сегодня взял на работу сына

Черный меня стройнит

Объяснил дочери, что ей придется ходить в школу почти каждый день следующие 10 лет

И почему мама красится так долго?

Как это вообще возможно?

Главное — не шевелиться

Мое отношение к ценам на гаджеты

VLC.exe не отвечает

Рассказал дочери, что Дарт Вейдер плохой

Когда в душе тебе не два, а двадцать

Лето городского парня

Ванная. Следующая остановка — неизвестность

Обычный день подростка, листайте дальше

Когда готовишься к битве с боссом

Я есть грунт

Фото на превью kaleidospiral

9 На склад!
2 Комментарии
  • 2 октября 2017
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  • 5588

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