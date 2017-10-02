18 фото детей, повидавших в этой жизни всякое
Дети — постоянный источник радости и веселья. Пусть даже иногда смех случается из-за их проделок и сквозь слезы.
AdMe.ru собрал фото, доказывающие, что с этими маленькими сорванцами определенно не соскучишься.
Сейчас я все тебе объясню...
Невидимка — мое второе имя
Крутые парни сидят только так
Мой босс сегодня взял на работу сына
Черный меня стройнит
Объяснил дочери, что ей придется ходить в школу почти каждый день следующие 10 лет
И почему мама красится так долго?
Как это вообще возможно?
Главное — не шевелиться
Мое отношение к ценам на гаджеты
VLC.exe не отвечает
Рассказал дочери, что Дарт Вейдер плохой
Когда в душе тебе не два, а двадцать
Лето городского парня
Ванная. Следующая остановка — неизвестность
Обычный день подростка, листайте дальше
Когда готовишься к битве с боссом
Я есть грунт
Фото на превью kaleidospiral