18 человек, которым проще покорить Эверест, чем найти взаимопонимание с родителями

Здорово, когда в семье по-настоящему друг друга слушают, уважают и мирно разрешают противоречия. Однако в жизни часто складывается совсем иная картина: родители транслируют детям свои амбиции и комплексы и это приводит к конфликтам и курьезным ситуациям.

Читая эти истории из жизни, мы в AdMe.ru готовы были согласиться психологами в том, что родительская поддержка нужна нам в любом возрасте, а вот переживания и обиды могут портить жизнь не один десяток лет.

Мама говорила мне, что никогда не проходила собеседования при приеме на работу. По ее мнению, достаточно быть напористым и просто разговаривать с людьми. Она считала, что если я приоденусь и войду в какое-нибудь заведение, то меня сразу же проводят к боссу. Потребовалось немало времени, чтобы заставить ее понять, что рынок труда уже лет 30 так не работает. © MonkeyCatDog / Reddit

Мне было 18 лет. Впервые позвал девушку к себе. Предупредил родителей, чтобы они вели себя прилично. Они сделали вид, что меня поняли. Но как только девушка зашла на порог, папа воскликнул: «Ты гляди, и правда настоящая девушка!» А мама добавила: «А я думала, ты опять принес домой картонку с изображением аниме». Девушка не поняла их юмора и вскоре сбежала, оправдываясь важными делами. А потом эти люди спрашивают, почему я их ни с кем больше не знакомлю! © Палата № 6 / VK

Моя мама оценивает меня по себе и, кажется, испытывает какой-то страх, что моя жизнь станет лучше ее. Поступила в вуз на биолога — плохо, надо было на менеджера. Поступила в МАГУ — плохо, надо было идти работать к ней на завод за копейки. Поступила в аспирантуру — вообще истерика, сколько можно учиться. То, что я работаю со 2-го курса и получаю достаточно, не аргумент. © MamAnarchia / Pikabu

Моя мама приходила в гости во время моего декрета. Глядя на меня, замученную работой по ночам, шарила взглядом под мебелью, за шторами, ища любовника, и спрашивала: «Никого у тебя нет? Точно никого?» До сих пор не пойму, откуда такие выводы — мой зачуханный вид этому точно не способствовал. Чтобы вы понимали, это был мой третий декрет и 17-й год семейной жизни. © LavrovaA / Pikabu

В школе писала личный дневник. Писала до тех пор, пока не услышала случайно, как мама на кухне рассказывает своей подруге: «Да, я читаю. И что такого? Я должна знать, что у нее происходит». У меня прямо к горлу подступило от такого предательства и разочарования. Сама же учила меня, что нельзя читать чужие письма. С того момента стала писать дневник исключительно для одного читателя — для нее. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Живу за границей: работа, заботливый молодой человек, который поддерживает меня во всем. Звоню бабушке узнать, как дела, а она: «Ну скажи, что у тебя там все плохо и что тебя обижают! Ну скажи!» И так стабильно, во время каждого звонка. Все должно быть плохо, иначе скучно. Главное, чтобы мы не стали на них похожи. © Sommeranfang15 / Pikabu

Подростком я очень любила читать, а время для книг находилось только ночью. И вот сижу читаю, дверь в комнату закрыта, тишина. Тут с горящими глазами врывается растрепанная мама и громко вопрошает: «Ты одна? » Так и не придумала тогда, что ей ответить, просто промолчала. © Tatioka / Pikabu

Так и не придумала тогда, что ей ответить, просто промолчала. © Tatioka / Pikabu У сестры свекровь — что-то с чем-то. Заваливается постоянно в их квартиру без предупреждения, открывает своим ключом дверь. В их отсутствие хозяйничает и переставляет мебель на свой вкус. Гвоздь программы: маман залезает в стиральную машинку, выискивает грязные трусы сына и увозит их домой стирать вручную. При этом моей сестре, естественно, указывает на то, какая она ленивая и плохая хозяйка © Юлия Бонд / Facebook

Они не понимают, что я ненавижу спорт и предпочитаю все, что связано с искусством. Мои родители помешаны на беге, поэтому всячески мне это навязывают. А я не хочу. Как мне им объяснить, что меня это не интересует, чтобы мы не спорили на эту тему? © EmilyRose101 / Reddit

Выписываюсь я из роддома с ребенком на руках, с двумя большими пакетами вещей. Мама носила мне передачи. В палату не пускали, поэтому посуда сразу не возвращалась. Еду она передавала не в контейнерах, а в банках, чтобы было герметично. Так вот, муж с цветами, фотограф, счастливые родственники — и мама тихо меня спрашивает: «Банки забрала?» У меня просто не было слов. © LVira / Pikabu

Я не хожу в гости к родителям, потому что моя мама постоянно ко всему придирается. Не кладите свои вещи сюда, кладите туда. Не используйте этот стол, не двигайте это, не сидите здесь, не сидите там. Не включайте свет, он действительно вам сейчас нужен? Лучше бы родители сами приходили в гости, чем мне в их доме ходить на цыпочках. © actuallycallie / Reddit

Мы сами себе играли свадьбу, у родителей ни копейки не брали. Но моя свекровь посчитала, что это ее праздник. Она сменила 3 наряда за вечер. Апогеем праздника стало разрезание торта: она просто захотела чай попить и отрезала себе торт, пока мы с мужем танцевали. © Ирэн / AdMe

Сколько я себя помню, мои родители вечно ругались. Но «ради ребенка» жили вместе до моих 10 лет. Я остался жить с отцом. Он меня вырастил, воспитал, привил нужные ценности. Я с обоими родителями общался хорошо. Как себя вести, когда тебе 26 лет, звонит мать и ругается на отца? Я за него вступился. Теперь для всех родственников матери я «неблагодарный». Даже не здороваются со мной. Для матери я теперь не существую. Отец по ДНК-тесту оказался мне не кровный, но роднее него никого нет. © S1mplee / Pikabu

Переехали с женой к теще, пока копили на собственный дом. Как малые дети, соблюдали установленные ею порядки. За время проживания обнаружилось, что теща почти банкрот. Мы выкупили у нее дом и разобрались с финансами. Однажды она опять начала на меня кричать по поводу правил ее дома. Я холодно посмотрел на нее и спросил: «Чьего дома?» © Ben Snow / Quora

Всей семьей дома, 9 часов вечера. Вдруг звонок в дверь. Открываю — стоят тетка с парнем, с чемоданами: «Мы от вашей мамы, она адрес дала». У меня глаза на лоб полезли: «А вы кто?» Выясняется, что это дальняя родня и парень собирается на журфак. А еще тетя Лена сказала, что ее зять работает на телевидении и все решит. Высказала все маме. Разумеется, осталась непонятой: «А что такого? Родня же! Убудет, что ли, от вас?»

Вот такая у меня родня. Все мои успехи, все мои дельные советы игнорируются: ну что «дурочка» может сказать умного?! Когда же моя правота подтверждается — это просто совпадение и об этом все быстро забывают. И снова люди, которые не смогли построить свою жизнь, учат меня, что жить так, как они, — единственно правильный выбор. © KapustaRzhavaya / Pikabu

Мы с мужем фрилансеры, на неделе работы вал, ложимся за полночь. Выходной, отсыпаемся. Сквозь сон слышу громкий стук в дверь, на часах 7 утра. Едва продрав глаза, напяливаю халат и иду открывать. На пороге свекор, да как гаркнет: «Вы что, все еще спите?» — и мимо меня на кухню. Его визиты всегда как снег на голову. Офигевшая, плетусь за ним, ставлю чайник. Свекор продолжает вещать: «Буди мужа, пусть встает. Я скворечники привез, пойдем скворечники вешать». Вот так и живем.

Мама — опытная женщина. Свою жизнь прожила и вашу проживет. © YakUz / Pikabu