18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

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Родственники, пожалуй, главные поставщики уморительных историй, вспоминать которые весело, но немножко стыдно. С кем еще, как не с родными, можно оторваться на всю катушку, не боясь осуждения. А ведь когда барьер «что люди подумают» отключается, происходит все самое интересное.

Мы в AdMe.ru понимаем: в семье не без конфуза. Но искренне уверены, что подобных ситуаций не стоит избегать — будет о чем вспомнить на семейных посиделках.

1. «Мама рассказала, как мои тетя и дядя встретились и подружились со знаменитым актером, но не могла вспомнить его имя. Только что тетя прислала мне эти фотографии»

2. «Мой младший брат надел велосипедный шлем на экзамен, чтобы безопасно биться головой об стол»

3. Когда папа знает толк в игре слов

4. «Мои родители нагрянули на вечеринку, а я к тому моменту уже вырубился. Они до сих пор хранят эти фото в качестве компромата»

5. Пословица о яблоке и яблоне в действии

6. «Моя мама становится злым гением, когда дело доходит до наказания»

«Я потеряла ключи от машины дома у подруги и потратила 2 часа на их поиски. Маме пришлось приехать посреди ночи, чтобы забрать меня, и она нашла их за 5 минут. Я буду носить эту записку и ключи на шее, пока мама не простит меня».

7. Все мы немного Даулеты

8. «Я купила надувной костюм и оплатила покупку маминой карточкой, а ей не сказала. Кажется, она в бешенстве, но это определенно того стоило»

9. В депрессии, зато при деньгах

10. «Мой дедуля попросил показать „людям из интернета“ кабачок, который он вырастил сам. Вторая фотка — визуализация того, что он сделает с теми, кто скажет, что его кабачок уродский»

11. Теперь и мы задумались

12. Папа пытался почистить куклу дочери уайт-спиритом и случайно смыл ей весь макияж. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, он приклеил ей глаза, которые вырезал из журнала

13. Вы тоже почувствовали, как голуби клюют вашу ладонь?

14. «У нас в семье по утрам обычно очередь в туалет. Сегодня я встала пораньше, чтобы пройти без очереди, и увидела это»

«Зарезервировано».

15. «Мои папа и брат ехали на семейный ужин в разных машинах, и вот что случилось. Теперь они спорят, кто поедет домой переодеваться»

16. Мы бы и в Минске приземлиться не отказались

17. «Короткая история о том, как моя племянница отобрала кресло у нашего бульдога»

18. Так вот откуда у Капитана Америки такая улыбка

Может, и с вашей семьей приключались какие-то конфузы?