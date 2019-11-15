18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

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Родственники, пожалуй, главные поставщики уморительных историй, вспоминать которые весело, но немножко стыдно. С кем еще, как не с родными, можно оторваться на всю катушку, не боясь осуждения. А ведь когда барьер «что люди подумают» отключается, происходит все самое интересное.

Мы в AdMe.ru понимаем: в семье не без конфуза. Но искренне уверены, что подобных ситуаций не стоит избегать — будет о чем вспомнить на семейных посиделках.

1. «Мама рассказала, как мои тетя и дядя встретились и подружились со знаменитым актером, но не могла вспомнить его имя. Только что тетя прислала мне эти фотографии»

© NickTracanna / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

2. «Мой младший брат надел велосипедный шлем на экзамен, чтобы безопасно биться головой об стол»

© cottoncandaddy / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

3. Когда папа знает толк в игре слов

© ankiyara / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

4. «Мои родители нагрянули на вечеринку, а я к тому моменту уже вырубился. Они до сих пор хранят эти фото в качестве компромата»

© Adrian / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

5. Пословица о яблоке и яблоне в действии

© chern_ov / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

6. «Моя мама становится злым гением, когда дело доходит до наказания»

© kellymkoch / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

«Я потеряла ключи от машины дома у подруги и потратила 2 часа на их поиски. Маме пришлось приехать посреди ночи, чтобы забрать меня, и она нашла их за 5 минут. Я буду носить эту записку и ключи на шее, пока мама не простит меня».

7. Все мы немного Даулеты

© issaazamat / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

8. «Я купила надувной костюм и оплатила покупку маминой карточкой, а ей не сказала. Кажется, она в бешенстве, но это определенно того стоило»

© KaraMcLoughlin3 / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

9. В депрессии, зато при деньгах

© Tomophon / Pikabu  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

10. «Мой дедуля попросил показать „людям из интернета“ кабачок, который он вырастил сам. Вторая фотка — визуализация того, что он сделает с теми, кто скажет, что его кабачок уродский»

© tw272727 / Reddit  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

11. Теперь и мы задумались

© humortranslate / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

12. Папа пытался почистить куклу дочери уайт-спиритом и случайно смыл ей весь макияж. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, он приклеил ей глаза, которые вырезал из журнала

© TashP351 / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

13. Вы тоже почувствовали, как голуби клюют вашу ладонь?

© dp_standup / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

14. «У нас в семье по утрам обычно очередь в туалет. Сегодня я встала пораньше, чтобы пройти без очереди, и увидела это»

© linakk7 / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

«Зарезервировано».

15. «Мои папа и брат ехали на семейный ужин в разных машинах, и вот что случилось. Теперь они спорят, кто поедет домой переодеваться»

© PineappleIsDeliciousOnPizzaFightMe / Imgur  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

16. Мы бы и в Минске приземлиться не отказались

© _tomato_hater / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

17. «Короткая история о том, как моя племянница отобрала кресло у нашего бульдога»

© GoDiegitoGo / Twitter  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

18. Так вот откуда у Капитана Америки такая улыбка

© OctopussSevenTwo / Imgur  

18 пользователей сети поделились самыми «неудобными» историями из семейных архивов

Может, и с вашей семьей приключались какие-то конфузы?

Фото на превью Adrian / Twitter

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6
22
26k

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