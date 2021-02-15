18 человек, чьи вторые половинки неидеальны, но от этого только веселее

Истории любви начинаются по-разному: кто-то идеализирует объект воздыхания и только потом замечает его недостатки, кто-то сразу видит минусы человека, но со временем уже считает их милыми. Когда люди действительно хотят быть вместе, они смиряются с особенностями друг друга и учатся относиться к ним с юмором.

Героев сегодняшней подборки от AdMe.ru нельзя назвать идеальными, но от этого отношения с ними только веселее.

«Вот так жена ест свои сэндвичи. Мне кажется, я должен был узнать об этой особенности до того, как мы поженились»

«Жена проиграла спор, и ей пришлось отправиться в самую страшную поездку на ярмарке»

Ты собираешься сегодня спать на диване, да? © TrainedMusician / Reddit

«Что не так с моей женой?»

«Клиент решил попросить руки своей девушки и заставил нас сделать это. Я в шоке»

«Жена приготовила десерт из воздушного риса. Я выбрал лучший кусочек»

«Мы вчера поженились. Я проснулась и вижу это»

«Когда вышла замуж за монстра»

«Считаю минуты до того, как мой парень вернется домой»

«Муж ест апельсины как яблоки. Пришлите помощь»

«Так муж открывает коробки»

«Жена сегодня прислала мне „розы“ из бекона»

«Попросила мужа устроить мне фотосессию для беременных. Что ж, собачки отлично получились...»

«Когда девушка взяла не ту насадку»

«Мой рост — 188 см, а у жены — 150 см. Вот как она повесила зеркало»

«У меня с парнем отношения на расстоянии. Он попросил прислать фотографии одежды, которую я только что купила. А я отправила ему это»

«Жена съела половину моего шоколадного круассана, но я не заметил подвоха и узнал об этом только на обеде»

«Думаю, вам понравится торт, который мой парень сделал мне на день рождения»

«Парень решил сделать мне предложение. Он надел кольцо на флакончик лака для ногтей, оттенок которого называется „поцелуй невесты“. Ну и как я могла ему отказать?»