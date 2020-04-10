18 человек, чью любовь не может разрушить быт и повседневные дрязги

84 4 34 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любовь проявляется в мелочах. Любящий человек укроет одеялом, если вы нечаянно заснули, приготовит теплый чай — если замерзли, испечет торт на день рождения и спрячет от ослепляющих солнечных лучей. И если вы думаете, что настоящей романтики больше нет, вы заблуждаетесь — просто за повседневной рутиной мы перестаем ее замечать.

AdMe.ru прошерстил интернет ради фото и твитов, в которых живут повседневная забота и любовь. Возможно, они заставят вас внимательнее присмотреться к окружающим или вспомнить, за что вы полюбили вашего спутника жизни.

«Женюсь на девушке, которая отшила меня в тиндере»

«Решив выделиться, я вместо свидания пригласил ее на собеседование. А она поставила меня на место. Тогда я заключил с ней пари: если наша история наберет больше 200 лайков, она согласится сходить на свидание. Я выиграл».

«Я заметила эту пару во время ужина. Женщине в глаза светило солнце, поэтому ее спутник сделал так. Я просто рыдаю!»

«На день рождения парень подарил мне мини-плей-листы на каждый месяц прошедшего года. Так он хотел показать, насколько я повзрослела за год и как я изменилась, с его точки зрения»

«Этот парень прислал мне сообщение с просьбой погладить мою собаку, и мы договорились о встрече. Прошло 3 года, и теперь мы женаты»

«Я верю в настоящую любовь. Мама и папа познакомились в 7-м классе. Папа был хулиганом, а мама — красавицей отличницей. Сейчас им по 49 лет, и они улеглись на снег, делая вид, что загорают на курорте»

«Моя жена попросила меня помочь ей с компьютером. Я все сделал и сказал, что ей всего лишь нужно было погуглить. На что она мне ответила: „Ты и есть мой Google“»

«Мы с мужем соорудили крепость из подушек и одеял для вечерних игр. У нас нет детей, мы сделали это только для нас двоих»

«В эти выходные я женился на своей лучшей подруге, с которой мы вместе 11 лет»

Пришел, увидел, женился

«Пожилой мужчина сидел в машине и кормил мороженым свою любимую жену»

Когда по-настоящему ценишь отношения

«Я был на свадьбе сестры, и кто-то сфотографировал меня с женой. Это глупо, но я не могу перестать любоваться этим снимком»

Когда любишь человека, обмануться невозможно

«Нашел девушку из другого города через приложение для знакомств. Приехал увидеть ее. А на следующий день увез жить к себе. Через полгода мы поженились, а через 10 месяцев родился сын»

Любовь проявляется в мелочах

«Сшила своему мужу-геймеру на 40-летие стеганое одеяло»

Никогда не знаешь, где найдешь свою судьбу

«Мой парень прислал мне это и сказал, что мы заполним каждое место нашими фотографиями»

«Приключения ждут».

А в каких мелочах или крупных поступках выражается любовь вашей второй половинки? Как вы проявляете заботу о своем близком человеке?