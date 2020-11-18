17 твитов от опытных мам с блестящим чувством юмора

Воспитание детей требует колоссальных сил, выдержки и терпения. Неудивительно, что из-за этого родители довольно быстро устают и порой находятся в нервном напряжении. Однако справляться с этим эффективно помогает умение относиться ко всему с долей юмора и иронии.

AdMe.ru наткнулся на странички мам в соцсетях, которые каждый день делятся с подписчиками остроумными зарисовками из своих типичных будней, и в итоге не смог пройти мимо этой концентрации жизненной мудрости, приправленной щепоткой сарказма.

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«Чем громче ты кричишь, тем быстрее он бежит».

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