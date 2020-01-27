17 твитов от мам и пап, которые точно познали, что значит быть родителем

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Если ваш малыш затих дольше, чем на пару минут, вы почти наверняка знаете, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Герои этой статьи уж точно преисполнились родительской мудростью и готовы поделиться ею с миром. Так что пристегнитесь и приготовьтесь отправиться в путешествие по удивительному миру родительских будней.