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17 твитов от людей, которые познали родительский дзен

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Согласитесь, опытные родители — это особая каста людей, закаленная различными нестандартными ситуациями. Те, у кого есть дети, открывают для себя новые горизонты житейской мудрости.

Мы в AdMe.ru считаем, что из родительских твитов можно собрать целую энциклопедию на все случаи жизни. И разлетаться она будет как горячие пирожки. Но пока такой книги нет, коллекционируем лучшие высказывания сами.

1.

© Lhlodder / twitter

2.

© legalgruzchique / twitter.

3.

© Lobotomist / pikabu

4.

© mommajessiec / twitter

5.

© dadmann_walking / twitter

6.

© om_eye_goodness / twitter

7.

© mom_tho / twitter

8.

© sweetmomissa / twitter

9.

© ramblinma / twitter.

10.

© momtruths2btold / twitter.

11.

© Gupton68 / twitter

12.

© dadmann_walking / twitter

13.

© thedad / / twitter

14.

© lmegordon / twitter

15.

© notmythirdrodeo / twitter

16.

© ThisOneSayz / twitter, © Raiders of the Lost Ark / Paramount Pictures

17.

© BunAndLeggings / twitter

А какой совет вы, как опытный гуру, дали бы молодым родителям? Какими откровениями хотели бы поделиться?

Фото на превью thedad / / twitter
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