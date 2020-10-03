17 твитов от людей, которые познали родительский дзен
Согласитесь, опытные родители — это особая каста людей, закаленная различными нестандартными ситуациями. Те, у кого есть дети, открывают для себя новые горизонты житейской мудрости.
Мы в AdMe.ru считаем, что из родительских твитов можно собрать целую энциклопедию на все случаи жизни. И разлетаться она будет как горячие пирожки. Но пока такой книги нет, коллекционируем лучшие высказывания сами.
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А какой совет вы, как опытный гуру, дали бы молодым родителям? Какими откровениями хотели бы поделиться?
Фото на превью thedad / / twitter